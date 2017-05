Praha - Fotbalová liga se blíží k závěru a víkendové 27. kolo může promluvit do bojů o titul. Poslední šampioni z Plzně vědí, že titul mají ve svých rukou, potřebují k tomu ale vyhrát všechny čtyři zbývající zápasy. První překážkou jim bude Jablonec, který v minulém kole obral o dva body druhého kandidáta na mistrovské oslavy Slavii. Ta se bude snažit napravit nevydařený minulý týden ve vršovickém derby na hřišti Bohemians 1905.

Zaváhání Slavie s Jabloncem dostalo Plzeň do výhodnější pozice. V tabulce je sice druhá, ale jen o skóre za Slavií. Viktoria však má lepší vzájemné zápasy, a tak pokud získá do konce ligy stejně bodů jako tým z Edenu, bude se slavit na západě Čech.

"Vnímáme, že máme titul ve svých rukou. Máme dostatečně zkušené mužstvo, abychom to v posledních kolech zvládli a zkušenosti nasbírané z minulých ročníků prodali. Na tlak jsme zvyklí," řekl trenér Plzně Zdeněk Bečka. Ten zůstal spolu s Pavlem Horváthem zodpovědný za boj o titul, přestože klub ve čtvrtek oznámil, že v létě se Plzně znovu ujme kouč Pavel Vrba.

Kouč Jablonce Zdeněk Klucký očekává, že jeho svěřence čeká náročnější zápas než před týdnem na Slavii. "Slavia ještě není zvyklá hrát pod takovým tlakem, Plzeň je v tomhle ohledu zkušenější, hraje o titul několik let po sobě. Proto bude sobotní utkání pro nás těžší. Musíme hrát jako před týdnem, nesmíme se bát hrát," řekl Klucký.

Slavia minulý týden vypadla v semifinále poháru se Zlínem a následně jen remizovala v lize s Jabloncem, když bod zachránila až v závěru. Teď ji navíc čeká těžký zápas na Bohemians, kteří potřebují bodovat v boji o záchranu.

"Je to derby se vším všudy, očekáváme, že bude bouřlivá atmosféra. Bohemka hraje o hodně, my taky. Myslím, že pro diváka to bude hodně zajímavý zápas," řekl trenér Slavie Jaroslav Šilhavý. "Byť jsme pustili Plzeň díky vzájemnému zápasu před sebe, musíme věřit, že někde ztratí. Třeba hned teď v Jablonci," dodal.

Třetí Sparta doma přivítá Liberec, který na jaře nabral formu a vyšvihl se na osmé místo. "Liberec měl dlouho problémy se sestavou a často rotoval hráče. Ale teď poslední tři kola vyhrál a ustálil sestavu. Pro nás je komplikací absence Josefa Šurala, ale doufám, že se na naší hře neprojeví," řekl asistent trenéra Sparty Stanislav Hejkal.

Na dálku se o čtvrté místo, znamenající postup do Evropské ligy, perou Mladá Boleslav a Teplice, které ztrácejí čtyři body. Nutně proto potřebují uspět na hřišti předposledního Hradce Králové. Ten ztrácí dva body na čtrnáctou příčku Jihlavy. A právě Jihlavu doma přivítá Mladá Boleslav.

V boji o záchranu musí zabrat také Brno, které má pětibodový náskok na sestupové příčky a výhra nad Zlínem by se mu tak výrazně hodila. Duel týmů ze středu tabulky, které už mají v podstatě klid, nabídne souboj Slovácka s Karvinou.

Hlasy před víkendovými zápasy 27. kola první ligy:

FK Jablonec (7.) - Viktoria Plzeň (2.)

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Slavia ještě není zvyklá hrát pod takovým tlakem, Plzeň je v tomhle ohledu zkušenější, hraje o titul několik let po sobě. Proto bude sobotní utkání pro nás těžší. Musíme hrát jako před týdnem, nesmíme se bát hrát. Pokud budeme hrát s abnormálním nasazením a diváci budou cítit, že jedeme na sto procent, věřím, že hráčům i odpustí, když se něco nepovede."

Zdeněk Bečka (trenér Plzně): "Vnímáme, že máme titul ve svých rukou. Máme dostatečně zkušené mužstvo, abychom to v posledních kolech zvládli a zkušenosti nasbírané z minulých ročníků prodali. Na tlak jsme zvyklí. Chtěli bychom navázat na výkon s Duklou. Určité chyby tam samozřejmě byly, rozebrali jsme si je a budeme se snažit, aby jich v Jablonci bylo co nejmíň. Jablonec se umí připravit na tyhle těžké zápasy. Porazil Spartu, teď remizoval na Slavii. Zápasy tam nikdy nebyly jednoduché. Mají zkušené mazáky, kolem nich se pohybují mladí nadějní hráči. Mají nebezpečný rychlý protiútok, nebezpečné standardky. Mají dobře složené mužstvo."

Bohemians Praha 1905 (13.) - Slavia Praha (1.)

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Vršovické derby je významné především pro fanoušky, kteří to určitě berou prestižněji než jiná utkání. Jak pro mě, tak i pro hráče je to možnost, jak získat body, které potřebujeme. Slavia je silové mužstvo, které díky dobré výsledkové sérii hraje o titul. Liga spěje ke konci a z její hry se vytrácí lehkost. Důležitý je pro ně Škoda, který střílí hodně gólů. Sekunduje mu Mešanovič, jenž se také mezi střelce několikrát zapsal a díky jeho brankám zvládla Slavia hodně těžkých zápasů. Hru tvoří Hušbauer. Obránce Deli je považován za nejlepšího stopera v Česku, ačkoliv v poslední době neprožívá úplně vydařené období."

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Je to derby se vším všudy, očekáváme, že bude bouřlivá atmosféra. Bohemka hraje o hodně, my taky. Myslím, že pro diváka to bude hodně zajímavý zápas. V téhle chvíli po ztrátě doma s Jabloncem nám nezbývá nic jiného než se poprat o tři body. Musíme bojovat, pořád jsme ve hře. Byť jsme pustili Plzeň díky vzájemnému zápasu před sebe, musíme věřit, že někde ztratí. Třeba hned teď v Jablonci."

1. FC Slovácko (11.) - MFK Karviná (9.)

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Karviná v posledním kole dokázala porazit Hradec Králové 4:2, osobně jsem ji viděl v předcházejícím zápase v Teplicích. V prvním poločase tam působila zakřiknutě, ale ve druhém ukázala svou sílu a měla i šance na vyrovnání. Pokud chceme uspět, musíme se vrátit ke kombinační hře podložené agresivitou a přetavit naše šance v branky."

Jozef Weber (trenér Karviné): "Dokud je teoretická možnost na sestup, byť malá, úplně klidní být nemůžeme. Ale říkám to spíše z pokory, asi to už na nás nepadne. Vydechli jsme si ale až v neděli po Hradci. To vítězství nás může vrátit zpátky na vlnu klidu, na Slovácko teď můžeme jet v mnohem větší pohodě. Budeme bojovat o co nejlepší umístění Karviné v ligovém ročníku."

Sparta Praha (3.) - Slovan Liberec (8.)

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Sparty): "Liberec měl dlouho problémy se sestavou a často rotoval hráče. Ale teď poslední tři kola vyhrál, když porazil Duklu, Hradec a Bohemku. Ustálili totiž sestavu, výborně se jeví vpravo Ekpai a v kombinaci s Vůchem na levé straně jsou nebezpeční. Absence Josefa Šurala je komplikace, ale doufám, že se na naší hře neprojeví. Máme několik variant, jak ho nahradit, třeba Čermákem, ještě uvidíme."

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Čekají nás teď dva fotbalové svátky, nejprestižnější utkání pro Liberec. Nejprve na Spartě a pak doma s Jabloncem. Na Spartě je to vždy výjimečný zápas, jednou za rok a každý hráč i trenér se na to hodně těší. Jsme prakticky definitivně zachráněni, na hráčích je to vidět, jsou daleko víc v pohodě. Na Spartu můžeme jet klidnější, můžeme jen získat. Na Spartě je to vždy o tom, jak chytíte začátek. Na Letné je specifické prostředí, v momentě, kdy dá Sparta první gól, hráči narostou a je to pak těžké. Vidím v nás velikou touhu a narůstající kvalitu. Věřím, že máme šanci uspět."

FC Hradec Králové (15.) - FK Teplice (5.)

Bohuslav Pilný (trenér Hradce): "Teplice mají jednu z nejstabilnějších výkonností ze všech týmů ligy. Samozřejmě v naší pozici bude zápas složitý a bude o maličkostech. My již nemáme kam uhýbat a nic jiného než vítězství nebereme. Po výsledku v Karviné (2:4) měli hráči hlavy hodně dole. Přitom jsme tam podali možná jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Pozitivní je, že jsme dali jsme dva góly, a na to budeme chtít v domácím zápase navázat. Musíme pro to udělat něco navíc, chodit do soubojů na hranici sebeobětování a ono se to pak vrátí. Jsem přesvědčený, že gól dáme a uspějeme."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "V minulém týdnu nám výsledky úplně nenahrály, ale nedá se nic dělat. Ve hře je dvanáct bodů, Boleslav má na nás náskok čtyř bodů plus lepší vzájemná utkání, takže vlastně pět. Situace není beznadějná, ale ani není jednoduchá. Jdeme do toho a uvidíme, co ta čtyři utkání přinesou. V Hradci se z toho budeme snažit vytěžit tři body."

Alois Hyčka (záložník Teplic): "Hradec bude hrát o život, protože pořád bojuje o záchranu. Aby to proto nebyla spíš válka než o fotbale. Musíme se jim vyrovnat v bojovnosti, a když přidáme fotbalovost, odvezeme si tři body. Do konce ligy jsou pořád čtyři kola, takže dvanáct bodů. My ztrácíme čtyři na Mladou Boleslav, která má ale těžký los a může ztratit. Takže neházíme flintu do žita a budeme bojovat až do konce."

Zbrojovka Brno (12.) - Fastav Zlín (6.)

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Z hlediska toho, co se děje v tabulce, nás čeká zápas jara. Zlín je nadmíru zdatný soupeř s fantastickou přechodovou fází, každá ztráta míče ve středu hřiště hrozí okamžitým brejkem. Velkou silou Zlína jsou rychlostní typy hráčů, souboje na hraně faulu. Těmito zbraněmi jsou schopni pozlobit každého soupeře. Po prohraném utkání v Jihlavě jsme se posadili s radou starších a majitelem. Některé věci jsme si vyříkali. Zní to jako fráze, ale museli jsme od toho zápasu odejít, příprava na Zlín musela být precizní."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Poslední prohra doma s Mladou Boleslaví mě mrzí, neboť jsme neudrželi kontakt s nejlepší pěticí a ztratili možnost bojovat v lize o evropské poháry. Přesto chceme stále uhrát co nejvíce bodů, abychom se zbytečně tabulkou nepropadali a potom nezaplakali, kde se stala chyba. Po náročném předcházejícím týdnu jsme si trochu odpočinuli a mobilizovali síly na zápas v Brně, kam pojedeme dobře připraveni. Naší nevýhodou jsou zranění hráči, už moc nemáme v útoku kam sahat."

FK Mladá Boleslav (4.) - Vysočina Jihlava (14.)

Martin Svědík (trenér M. Boleslavi): "Našim příznivcům jsme hodně dlužni z předchozích jarních domácích zápasů, kdy jsme je uspokojili pouze výhrou nad Spartou. V dalších třech zápasech jsme zklamali. V kabině nás to všechny trápí. Proti Jihlavě chceme předvést dobrý fotbal korunovaný výhrou, protože k uhájení čtvrtého místa potřebujeme naplno bodovat."

Michal Kadlec (asistent trenéra Jihlavy): "Favoritem utkání je Boleslav, která disponuje velice silným týmem a je schopná výsledkově zvládat zápasy. Těžko prostupní jsou oba stopeři Stronati a Da Silva, klíčovou roli ve středu pole sehrává Matějovský. Velkou sílu mají domácí v útoku, kde jsou nebezpeční Magera, Mebrahtu či Chramosta. Paradoxně se Boleslavi možná více daří venku, kde se nemusí tolik potýkat se zataženým defenzivním blokem soupeře. My se musíme pokusit navázat na kompaktní hru, se kterou jsme uspěli v posledním duelu proti Brnu."

Statistické údaje před víkendovými zápasy 27. kola: -------- FK Jablonec (7.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: sobota 6. května, 14:00 (ČT2). Rozhodčí: Jílek - Moláček, Pochylý. Bilance: 37 13-9-15 45:49. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - Hübschman - Diviš, V. Kubista, Pospíšil, Trávník - Mihálik. Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Ivanschitz, Kovařík - Krmenčík. Absence: Zrelák, Masopust, Hanousek (všichni zranění) - Hájek, Bakoš (oba 4 ŽK), Zeman (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Jiráček (3 ŽK) - Hejda, Hromada, Kopic, Kozáčik, Matějů, Petržela, Řezník, Zeman (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mihálik (7) - Krmenčík, Bakoš (oba 7). Zajímavosti: - Plzeň z posledních 15 ligových zápasů s Jabloncem prohrála jediný - Plzeň z posledních 7 ligových zápasů v Jablonci 6x vyhrála a jednou remizovala - Jablonec naposledy doma v lize porazil Plzeň v květnu 2009 3:0 - Jablonec minule remizoval 1:1 na Slavii a bodoval po 2 předchozích porážkách - Jablonec prohrál doma jediný z posledních 8 ligových duelů (minule s Příbramí) - Plzeň z posledních 22 ligových zápasů prohrála jen na Slavii a na Spartě - Plzeň má obhajobu titulu ve svých rukou, pokud vyhraje zbylé 4 zápasy, bude mistrem - Plzeň má s 16 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy - Kopic, Kovařík, Hejda a Petržela (všichni Plzeň) hrávali za Jablonec, Jiráček (Jablonec) zase oblékal dres Viktorie - Beneš (Jablonec) může odehrát 200. zápas v české lize Bohemians Praha 1905 (13.) - Slavia Praha (1.) Výkop: sobota 5. května, 19:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Orel - Nádvorník, Blažej. Bilance: 29 5-9-15 27:44. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Dostál, Krch, Šmíd, Havel - Jindřišek, Hubínek - Martin Hašek ml., Mašek, Luts - Markovič (Kabajev). Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Sýkora, Hušbauer, Barák, Mingazov - Škoda. Absence: Berkovec, Kuchta (oba dohoda klubů), Bartek, Kabajev (oba nejistý start) - Švento, Van Buren, Kenija (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Buchta, Martin Hašek ml., Mašek, Šmíd, Švec (všichni 3 ŽK) - Frydrych, Ščuk (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mašek (3) - Škoda (15). Zajímavosti: - Slavia v lize neporazila Bohemians 5x za sebou, poslední 4 zápasy skončily remízou - Slavia vyhrála jediný z posledních 10 ligových zápasů na půdě Bohemians - Bohemians vyhráli jediné z posledních 14 kol (doma nad Jihlavou 1:0) - Bohemians 3x za sebou nevyhráli a poslední 2 kola prohráli - Bohemians v posledních 13 ligových zápasech dali jen 4 góly - Slavia pod trenérem Šilhavým neprohrála ani jeden z 22 ligových zápasů - Slavia v minulém týdnu nejprve prohrála v semifinále domácího poháru se Zlínem 0:1 a pak remizovala v lize s Jabloncem 1:1 - Slavia má s 54 góly nejlepší útok ligy, Bohemians s 19 brankami naopak nejhorší ofenzivu - Škoda (Slavia), který je odchovancem Bohemians, dal v posledních 3 ligových zápasech bývalému celku 3 branky - hráči Bohemians Dostál, Nitrianský, Šmíd a Švec působili ve Slavii, Berkovec a Kuchta v Ďolíčku hostují a podle dohody klubů nemohou nastoupit - Hušbauer může odehrát 200. zápas v české lize, brankář Pavlenka (oba Slavia) si může připsat 100. start v soutěži 1. FC Slovácko (11.) - MFK Karviná (9.) Výkop: sobota 6. května, 19:00. Rozhodčí: Proske - Koval, Hájek. Bilance: 1 1-0-0 1:0. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski, Daníček - Navrátil, Machalík, Havlík - Zajíc. Karviná: Laštůvka - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Budínský, Jovanovič - Dressler, Panák, Kalabiška - Wágner. Absence: Rada, Chyla (oba zranění) - Šisler, Janečka (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Daníček (7 ŽK), Břečka, Koné, Tetteh, Ťok (všichni 3 ŽK) - Šisler (7 ŽK), Eismann, Laštůvka (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Zajíc (5) - Budínský, Wágner (oba 7). Zajímavosti: - Slovácko z posledních 12 kol prohrálo jen s Plzní a Slavií, ale z posledních 3 zápasů uhrálo jen bod - Slovácko v této ligové sezoně doma z 12 zápasů jen 3x vyhrálo, v tabulce domácích zápasů je předposlední - Slovácko ve 12 z 26 kol remizovalo - Karviná v minulém kole proti Hradci Králové ukončila šňůru porážek, která trvala 5 zápasů - Karviná venku 3x za sebou prohrála se skóre 2:7 - Karviná má venku spolu s Hradcem nejhorší obranu (28 inkasovaných gólů) - Eismann a Holík (oba Karviná) působili na Slovácku Sparta Praha (3.) - Slovan Liberec (8.) Výkop: neděle 7. dubna, 17:00 (ČT2). Rozhodčí: Machálek - Hrabovský, Kotalík. Bilance: 47 24-9-14 77:51. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Sparta: Bičík - Karavajev, Mareček, Holek, M. Kadlec - Sáček, Vácha - Konaté, Čermák, Vatajelu - Lafata. Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Souček - Ekpai, Ševčík, Breite, Vůch - Baroš (Potočný). Absence: Šural (4 ŽK), Costa, Néstor, Mazuch, Rosický, Hovorka, Frýdek, Koubek, Pulkrab (všichni zranění), Hybš, V. Kadlec (oba nejistý start) - Latka, Bartl (oba zranění), Baroš, Bosančič (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Vácha (7 ŽK), Čermák, Hybš, Karavajev, Mareček, Costa, Pulkrab (všichni 3 ŽK) - Baroš, Breite, Coufal, Ekpai, Kúdela, Potočný, Ševčík (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Lafata (13) - Bartl (4). Zajímavosti: - Sparta vyhrála jediný z posledních 4 vzájemných ligových duelů - Sparta doma porazila Liberec 4x za sebou - Sparta naposledy prohrála doma s Libercem v říjnu 2011 (0:3) - Liberec v posledních 2 vzájemných ligových zápasech neskóroval - Sparta v této ligové sezoně doma prohrála ze 13 zápasů jediný (loni v září se Slavií 0:2) - Sparta vyhrála 3 z posledních 4 kol a pod trenérem Radou prohrála jediný z 6 zápasů - Liberec vyhrál poslední 3 ligová utkání a z posledních 6 kol prohrál jediné - Liberec z posledních 10 ligových utkání venku vyhrál jen minule v Hradci Králové 1:0 - vykartovaný Šural (Sparta) dal v posledních 2 zápasech 3 branky - trenér Sparty Rada vedl v minulosti Liberec, kouč Slovanu Trpišovský trénoval ve Spartě mládež a na podzim se ho letenský klub neúspěšně snažil získat k A-týmu FC Hradec Králové (15.) - FK Teplice (5.) Výkop: neděle 7. dubna, 17:00. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Batík. Bilance: 21 9-5-7 27:25. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Hradec: Ottmar - Krátký, Chleboun, Hůlka, Mudra - Jirsák, Janoušek - Martan, Trubač, Malinský - P. Černý. Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Soungole, Kučera - Fillo, Vošahlík, Hyčka - Vaněček. Absence: Polom (zranění), Pázler (nejistý start) - Ljevakovič (4 ŽK), Hora (zranění). Disciplinární ohrožení: Chleboun, Mudra (oba 3 ŽK) - Krob (7 ŽK), Červenka, Kučera, Vondrášek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Malinský, Schwarz (oba 4) - Fillo (8). Zajímavosti: - Teplice 8x za sebou v lize nedokázaly Hradec porazit (6 proher a 2 remízy) - Teplice naposledy zvítězily nad Hradcem v říjnu 2010 doma 2:1 - Hradec prohrál poslední 4 ligové zápasy - Hradec vyhrál jediné z posledních 12 kol (ve Zlíně 3:1) - Hradec je s 8 body nejhorším týmem doma, po říjnovém návratu na domácí zrekonstruovaný stadion tam ještě v lize nevyhrál (6 porážek a 2 remízy) - Hradec na jaře na svém hřišti neskóroval, jeho šňůra bez ligového gólu trvá 5 domácích zápasů a celkem 481 minut (naposledy "Votroci" dali doma branku v listopadu Spartě) - Teplice v posledních 6 kolech neprohrály (4 výhry, 2 remízy) - Teplice venku vyhrály jediný z posledních 5 zápasů, ve 3 z posledních 4 ale bodovaly - Fillo (Teplice) dal v posledních 3 zápasech 3 góly - Vošahlík (Teplice) může odehrát 200. zápas v české lize Zbrojovka Brno (12.) - Fastav Zlín (6.) Výkop: neděle 7. dubna, 17:00. Rozhodčí: Hrubeš - Kříž, Flimmel. Bilance: 23 8-6-9 33:27. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Zavadil, Polák - Ashiru, Tašči, Přichystal - Řezníček. Zlín: Švenger - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Traoré, Hnaníček - Vukadinovič, Holík, Štípek - Fantiš. Absence: nikdo - Diop, Beauguel, Janíček, Živulič (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Kijanskas, Polák, Přichystal, Vraštil (všichni 3 ŽK) - Gajič, Janíček, Kopečný, Vukadinovič, Živulič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Řezníček (5) - Diop (5). Zajímavosti: - Zlín vyhrál 3 z posledních 4 vzájemných ligových utkání - Brno doma v lize neprohrálo se Zlínem 6x za sebou (od dubna 2004) - Zlín čeká na ligový gól v Brně už 4 zápasy a celkem 379 minut - Brno doma z posledních 11 ligových zápasů porazilo jen Liberec a Jablonec a 7x remizovalo - Brno je se 14 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Zlín z posledních 12 kol porazil jen Bohemians a prohrál 4 z posledních 5 zápasů - Zlín vstřelil v posledních 12 ligových zápasech jen 5 gólů - Jugas (Zlín) působil v Brně, brankář Zbrojovky Melichárek chytal za Zlín FK Mladá Boleslav (4.) - Vysočina Jihlava (14.) Výkop: neděle 7. dubna, 19:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Franěk - Pelikán, Peřina. Bilance: 11 5-2-4 21:11. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Vejmola - Kysela, Da Silva, Stronati, Fleišman - Takács, Ljovin - Vukadinovič, Magera, Přikryl - Železník. Jihlava: Rakovan - Tlustý, Štěpánek, Krejčí, Urdinov - Vaculík, Zoubele - Fulnek, Ikaunieks, Popovič - Rabušic. Absence: Pauschek, Mareš (oba zranění), Rada, Šeda, Fabián, Klobása (všichni rekonvalescence), Matějovský (nejistý start) - Urblík, Mišůn, Novotný, Hanuš, Hronek (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Da Silva, Fleišman, Jánoš, Kúdela, Vukadinovič (všichni 3 ŽK) - Hronek, Urblík (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Chramosta, Mebrahtu (oba 8) - Ikaunieks (7). Zajímavosti: - M. Boleslav z 5 domácích ligových utkání s Jihlavou 4x vyhrála, prohrála jen v roce 2012 - M. Boleslav v posledních 3 domácích zápasech s Jihlavou dala pokaždé alespoň 3 góly - M. Boleslav 5x za sebou v lize neprohrála (z toho 3 výhry) - M. Boleslav prohrála jediné z posledních 11 ligových utkání - M. Boleslav z posledních 8 domácích ligových utkání porazila jen Spartu - Jihlava vyhrála 2 z posledních 3 kol - Jihlava v lize venku 16x za sebou nevyhrála - Jihlava získala venku jen 4 z dosavadních 23 bodů a na hřištích soupeřů je nejhorší v lize - Jihlava v této ligové sezoně venku vstřelila jen 4 góly, což je nejméně ze všech - Rosa a Vaculík (oba Jihlava) působili v M. Boleslavi, její záložník Jánoš hrával za Vysočinu Tabulka před 27. kolem: 1. Slavia 26 17 8 1 54:18 59 2. Plzeň 26 18 5 3 39:16 59 3. Sparta 26 14 7 5 41:22 49 4. Mladá Boleslav 26 12 9 5 40:27 45 5. Teplice 26 11 8 7 35:24 41 6. Zlín 26 10 8 8 32:29 38 7. Jablonec 26 8 9 9 38:35 33 8. Liberec 26 8 8 10 25:26 32 9. Karviná 26 9 5 12 37:43 32 10. Dukla 26 8 6 12 32:32 30 11. Slovácko 26 6 12 8 26:33 30 12. Brno 26 4 14 8 27:38 26 13. Bohemians 1905 26 6 7 13 19:34 25 14. Jihlava 26 5 8 13 21:41 23 15. Hradec Králové 26 6 3 17 24:45 21 16. Příbram 26 6 3 17 25:52 21