Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 48. kole extraligy Vítkovice vysoko 6:2 a upevnili si postavení v elitní desítce zajišťující účast v play off. Po vyrovnané první třetině rozhodli Západočeši o své výhře dvěma trefami během prostřední dvacetiminutovky a třemi góly ve třetí části si ještě vylepšili skóre. Třemi brankami a asistencí se v plzeňském dresu blýsknul Miroslav Indrák. Zdatně mu sekundoval gólem a třemi přihrávkami David Stach. Západočeši tak ukončili sérii tří porážek.

Domácí po předchozích nezdarech vstoupili do utkání aktivněji. Kratěna však v dobré pozici prováhal moment k zakončení a do dalších šancí Indiány nepustila dobře pracující vítkovická defenziva. K její překonání pomohlo až vyloučení Vandase v 11. minutě. Nejprve sice ještě Bartošák skvěle zasáhl proti voleji Kubalíka z mezikruží, vzápětí už ale gólman hostů nemohl dosáhnout na trefu Stacha pod horní tyč z levého kruhu.

O čtyři minuty později ovšem Procházka ztratil puk ve středním pásmu a rozjetý Zdráhal po krásné individuální akci prošel mezi obránci a elegantně vyrovnal na 1:1. Domácí mohli rychle odpovědět z přečíslení dvou na jednoho, po přihrávce Lva však Procházka nedokázal přehodit Bartošákův levý beton.

Vítkovický brankář se zaskvěl i v úvodu prostřední části, kdy zlikvidoval Kubalíkovo trestné střílení za předcházející faul Slobody. Hosté ubránili i plzeňskou přesilovku a ve 27. minutě po rychlé akci po pravé straně nebezpečně vypálil Balán. Za chvíli hosté tlačili během početní výhody, gólman Machovský však dokázal vyrazit Květoňův pokus z bezprostřední blízkosti.

Ve 31. minutě ale po křížné přihrávce Moravčíka dokázal táhlou střelou z pravého kruhu upravit na 2:1 Sklenička. Rozjetí Indiáni si vynutili nápor, Kracík ovšem nedokázal zblízka do odkryté branky dorazit Svobodovu střelu. Hosty srazilo až vyloučení Slobody ve 36. minutě, kdy sraženou přihrávku Lva na brankoviště pohotově dorazil Indrák.

Plány hostů na brzké snížení vzaly za své po Hrbasově faulu, který ve 44. minutě potrestal ranou po ledě bez přípravy opět Indrák. O necelých 30 vteřin později navíc po špatné rozehrávce hostů zvýšil s pomocí teče obránce na 5:1 Procházka. Vzápětí sice šťastnou trefou zmírnil debakl Roman, ve 47. minutě ale po rychlé kombinaci dokonal svůj hattrick Indrák a vyhnal šestým gólem Bartošáka z branky. Náhradník Dolejš sice svůj tým podržel během dvou oslabení, Vítkovice však prohrály potřetí z posledních čtyř utkání.

Hlasy trenérů po zápase:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Pro nás to byl v rámci sebedůvěry po třech porážkách veledůležitý zápas. Pokud bychom dnes neuspěli, tak nemáme v play off co dělat. Byli jsme během zápasu aktivnější, proměnili jsme některé šance a zaslouženě jsme zvítězili. Za stavu 6:2 jsme hráče nabádali, aby už neinkasovali, protože jsme chtěli mít se soupeřem lepší bilanci. Vítkovice si to ale už stejně ujít nenechají. My musíme do předkola zvládnout oba domácí zápasy a zvenku přivézt alespoň bod. Nechceme ale spekulovat, musíme chtít všechno vyhrát."

Jakub Petr (Vítkovice): "Bylo to dnes od nás ve stylu: přijet, zúčastnit se a odjet. Byl to kompletně nepovedený výlet. Mohli bychom si otevřít cestovní kancelář, protože se nám v obou výjezdech na západ Čech tento týden moc nedařilo. Plzeň nám ukázala, jak se bojuje o play off. Po druhé třetině jsme ještě věděli, že máme nějakou šanci, i když jsme hráli špatně. Pak nám tam ale rychle padly tři góly. I takové zápasy se dějí. Asi to byl od nás opravdu nejhorší zápas v sezoně. Přesto máme boj o předkolo kompletně ve svých rukou a v úterý nás čeká nejdůležitější zápas v sezoně."

HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 11. Stach (D. Kubalík, Indrák), 31. D. Sklenička (Moravčík, Stach), 36. Indrák, 44. Indrák (Stach, Lev), 45. M. Procházka, 47. Indrák (Preisinger, Stach) - 15. P. Zdráhal (Kolouch). Rozhodčí: Hribik, Pavlovič - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 5:9, navíc Preisinger (Plzeň) 10 min. Využití: 3:0. Diváci: 4234.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Kvasnička, Čerešňák, Pulpán, D. Sklenička, Moravčík - T. Svoboda, Kracík, D. Kubalík - M. Procházka, Kratěna, Lev - Indrák, Preisinger, Stach - Schleiss, Koreis, Hrnka. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Vítkovice: Bartošák (47. Dolejš) - Sloboda, Klok, Hrbas, D. Krenželok, Urbanec, Výtisk, Kovář - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Vandas, Y. Stastny, Olesz - Tomi, Balán, Szturc - P. Zdráhal, Kolouch, E. Němec. Trenéři: Petr a Trnka.