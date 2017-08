Jihlava - Fotbalisté Plzně ve 4. ligovém kole zvítězili v Jihlavě 2:1. Vysočinu poslal nejrychlejším gólem sezony po 27 sekundách do vedení Lotyš Davis Ikaunieks, ale v 64. minutě vyrovnal Slovák Patrik Hrošovský a v druhé minutě nastavení rozhodl střídající Marek Bakoš. Viktoria stále neztratila ani bod a vede tabulku o tři body před Olomoucí. Západočeši se výhrou naladili na čtvrteční odvetu 4. předkola Evropské ligy v Larnace.

Plzeňský trenér Vrba poprvé nasadil do základní sestavy posilu ze Sparty záložníka Čermáka a v brance se premiérově v novém ročníku představil uzdravený Kozáčik.

Jihlava jako jediná nedala v úvodních třech kolech gól, ale proti vicemistrovi střelecké trápení nečekaně rychle utnula. Hned v první minutě se po dlouhém nákopu domácích v souboji s Hronkem srazili Limberský a Hájek, Ikaunieks se díky tomu dostal do sóla a už po 27 sekundách překonal Kozáčika. Za nejrychlejší trefou v historii soutěže zaostal o 16 sekund. Viktoria inkasovala první branku v ligové sezoně.

Ve 12. minutě mohl srovnat Krmenčík, ale gólman Rakovan jeho střelu po Kopicově centru s pomocí brankové konstrukce vyrazil na roh. Domácí brankář si poté poradil i s Řezníkovou střelou.

Viktoria dělala chyby v obraně a Jihlava toho využívala k nebezpečným brejkům, které jí přinesly tři dobré šance. Hronek v 16. minutě vypálil z úhlu nad, Ikauniekse vychytal Kozáčik a následná Klímova dorážka mířila jen do boční sítě. Ve 38. minutě šel Ikaunieks ze strany sám na branku, ale těsně minul.

Vrba zareagoval na nepříznivý vývoj a hned poté poslal místo Živuliče na trávník Bakoše, který dvěma góly ve čtvrtek přispěl k výhře 3:1 v úvodním duelu 4. předkola Evropské ligy s Larnakou. Hosté před pauzou soupeře zatlačili, ale Krmenčíkovi chyběly na zadní tyči k míči centimetry.

I po pauze domácí hrozili z brejků a ve 48. minutě se marně dožadoval penalty Novotný. Plzeň postupně zvyšovala tlak a v 64. minutě se dočkala vyrovnání. Odražený míč druhým dotykem napálil za vápnem Hrošovský a přízemní střela zapadla k zadní tyči.

Viktoria měla dál herní převahu, ale k šancím se dostávala těžce. Naopak gól znovu mohla dát Jihlava, kdyby hlavičku střídajícího Dvořáka v 77. minutě nechytil Kozáčik. Vzápětí se domácí hodně zlobili, že rozhodčí Julínek udělil Hájkovi za faul na unikajícího Dvořáka jen žlutou kartu. Už se zdálo, že Vysočina cennou remízu udrží, ale v nastavení rozehrál Zeman roh a Bakoš zblízka překonal Rakovana.

Hlasy po utkání:

Ivan Kopecký (trenér Jihlavy): "Vstoupili jsme do utkání velmi dobře, podařilo se nám dát hned zkraje gól. To nám hodně pomohlo. Připravovali jsme se na to, že Plzeň má dobré držení balonu, kluci plnili pokyny perfektně. Je škoda, že jsme nepřidali druhou branku. Do druhého poločasu jsme si řekli, že budeme hrát aktivně, že nemůžeme zalézt. Opět jsme měli příležitosti, je škoda, že jsme nedali druhý gól, který by zřejmě vedl k nějakému bodovému zisku. Když dostanete gól v nastavení, je to vždy velmi nepříjemné. Je to velká škoda, s takovým soupeřem si vytvořit tolik šancí. Mohli jsme ještě přidat dva góly. Myslím, že Plzeň dnes byla hratelná. Cítíme se poškozeni (situací ze 79. minuty). dívali jsme se na situaci ze záznamu a viděli jsme to jako červenou kartu, protože Dvořák by šel sám na bránu."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Zápas měl náboj, emoce na obou stranách. Obě mužstva to brala spíš ofenzivněji. V první minutě jsme udělali opět obrovskou chybu, kterou jsme udělali už ve čtvrtek s Larnakou. Zápas tím byl ovlivněn. Pak jsme kombinovali trošku víc než domácí, ale nebyli jsme úspěšní. Rakovan chytil fantastickou střelu Krmenčíka. Bohužel jsme někdy v rozehrávce nebyli tak úspěšní, jak jsme chtěli, navíc útočníci Jihlavy byli trošku rychlejší než naši stopeři. Jihlava hrála velice dobře, zapojovala se ve velkém počtu hráčů do brejků. Jsem hrozně rád, že se nám to podařilo otočit. Urvali jsme to v poslední minutě, přiznejme si, že to bylo štěstí. Marek Bakoš je přesně hráč, který se dokáže v posledních minutách v kritických momentech prosadit. Rozhodl zápas i ve čtvrtek, to je obrovská výhoda. Při rozcvičení se bohužel zranil Pilař, udělal si výron kotníku. Je teprve začátek ligy, hodnotit něco po čtyřech kolech je absolutní nesmysl. Soutěž spíš začíná. Pokud si vytvoříte nějaký náskok, je to psychologicky výhodnější pro tým, ale vůbec nic to neznamená."

Vysočina Jihlava - Viktoria Plzeň 1:2 (1:0)

Branky: 1. Ikaunieks - 64. Hrošovský, 90.+2 Bakoš. Rozhodčí: Julínek - Pospíšil, Antoníček. ŽK: Zoubele, Vaculík - Hájek, Řezník. Diváci: 4013.

Sestavy:

Jihlava: Rakovan - Nový, Tlustý, Krejčí, Keresteš - Vaculík - Hronek, Zoubele (89. Štěpánek), Ikaunieks, Novotný (66. Popovič) - Klíma (73. Dvořák). Trenér: Kopecký.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hrošovský, Živulič (38. Bakoš) - Kopic (87. Řezníček), Čermák (80. Hořava), Zeman - Krmenčík. Trenér: Vrba.