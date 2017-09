Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 5. extraligovém kole pražskou Spartu 4:3 a udrželi stoprocentní bilanci v domácím prostředí. Západočeši měli po povedené úvodní části na své straně dvoubrankové vedení, ale hosté dokázali na začátku prostřední třetiny vyrovnat na 2:2. Domácí ovšem góly Tomáše Mertla a Milana Gulaše získali opět dvoubrankový náskok a hosté stačili při hře bez brankáře už jen snížit. Sparta tak prohrála druhé utkání za sebou, aniž by bodovala.

Domácí i bez zraněných útočníků Hollwega s Indrákem vstoupili do utkání aktivněji a díky lepšímu pohybu si vytvářeli šance. Navíc v páté minutě udeřili ve vlastním oslabení, když po přesné přihrávce Preisingera zpoza branky vypálil přesně z mezikruží Kratěna. Za chvíli po rychlé kombinaci s Kindlem trefil Pulpán zblízka jen pravou tyč. Poté hosty podržel gólman Aittokallio při dalších nebezpečných pokusech Indiánů a ve 13. minutě zahrozili směrem dopředu i sparťané. Ve hře čtyři na čtyři gólmana Svobodu dvakrát protáhly střely Vrány.

Následně Aittokallio ještě dokázal zastavit střelu nekrytého Stacha, ale po přečíslení tři na dva a přesné přihrávce Schleisse už na 2:0 zvýšil Kodýtek. Krátce před první sirénou hosté promarnili přesilovku, ovšem ve 22. minutě obral o kotouč váhajícího Jonese Forman a po jeho příhře pohodlně skóroval Černoch. O necelé dvě minuty později navíc vyloučení Stacha potrestal vyrovnáním na 2:2 po spolupráci s Hlinkou pod horní tyč zakončující Reichenberg.

Probuzení sparťanů zbrzdila nedisciplinovanost Nedomlela, který třikrát během 10 minut pykal na trestné lavici. Domácí však v polovině utkání nezužitkovali 84 vteřin dlouho přesilovku pět na tři. Ve 34. minutě už ale po krásné individuální akci Kratěny podél levého hrazení a křížné přihrávce upravil Mertl ranou bez přípravy na 3:2. Od další pohromy uchránil Spartu ve 38. minutě po dorážce nekrytého Kindla Aittokallio a z protiútoku překazil hostům šanci na slibné přečíslení vracející se Gulaš.

Závěrečnou dvacetiminutovku začali Škoda opatrně a do šancí soupeře nepouštěla. Naopak nedůrazu sparťanů kolem jejich obranné čáry využil ve 48. minutě k průniku do pásma Mertl a po jeho zadovce přidal z prostoru mezi kruhy čtvrtý gól Gulaš. Hosté se pokoušeli ve snaze o zvrat zjednodušit hru. Až při tříminutové power play ale nejprve Pech ztroskotal tváří v tvář na Svobodovi a 33 vteřin před sirénou se Sparta dočkala snížení, jenže více už nestihla.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Chtěli jsme vstoupit do utkání aktivně, což se nám povedlo. Zatlačili jsme Spartu a dali jsme dva góly. Druhá třetina byla rozkouskovaná vyloučeními a taková nemastná. Sparťané mají zkušené šikovné hráče na přesilovky a vyrovnali na 2:2. Nám se naštěstí povedlo odskočit do vedení 3:2 a po třetině jsme si řekli, že nesmíme soupeři s tak silným kádrem umožnit hrát tolik přesilovek. Kluci to pak skvěle odbránili a navíc jsme si pomohli čtvrtým gólem. Musím kluky pochválit, jak zápas zvládli. Dokázali se vrátit do zápasu i za stavu 2:2, tak se projevuje silný tým."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Porazili jsme se dnes vlastními chybami. Musíme si uvědomit, že nám soupeři nedají nic zadarmo. Od druhé třetiny začali všichni makat na sto procent a začali jsme se o body konečně rvát. Dokud takhle nebudeme hrát pořád, budeme prohrávat. Hrajeme moc rutinérsky a zbytečně komplikovaně. Jsou tam samé žabičky ve středním pásmu a hrajeme jenom rukama a bez nohou. Musíme si vysvětlit, že tohle nestačí a začít hrát všichni jinak. Teď v týdnu pořádně potrénujeme a budeme chtít konečně zase vyhrát."

HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Kratěna (Preisinger), 15. Kodýtek (Schleiss, Pulpán), 34. Mertl (Kratěna), 48. Gulaš (Mertl) - 22. Černoch (Forman), 24. Reichenberg (J. Hlinka, P. Vrána), 60. Kudrna (Klimek, Forman). Rozhodčí: Hejduk, R. Svoboda - Brejcha, Klouček. Vyloučení 6:7, navíc Gulaš (Plzeň) 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 6776.

Plzeň: M. Svoboda - Jones, Moravčík, P. Kadlec, D. Sklenička, Pulpán, Čerešňák, Kvasnička - Gulaš, Mertl, P. Straka - Kindl, Stach, D. Kubalík - Kratěna, Kracík, Schleiss - Kodýtek, Preisinger, Vracovský. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Jiří Hanzlík a Čihák.

Sparta: Aittokallio - Zámorský, Tomáš Dvořák, T. Pavelka, Kalina, Nedomlel, J. Mikuš - Forman, Klimek, Říčka - Reichenberg, P. Vrána, J. Hlinka - A. Kudrna, Pech, Kumstát - Saponari, Černoch, Uher - Rousek. Trenéři: Kalous a J. Nedvěd.