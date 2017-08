Plzeň - Fotbalisté Plzně doma porazili nováčka Ostravu 3:0, vyhráli i v pátém kole prvoligové sezony a vedou tabulku o čtyři body před mistrovskou Slavií. Až ve druhém poločase se gólově prosadili střídající David Limberský s Danielem Kolářem a Michael Krmenčík. Baník v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou nezvítězil a patří mu dvanáctá příčka.

Plzeňský trenér Pavel Vrba udělal v základní sestavě hned sedm změn oproti čtvrteční odvetě 4. předkola Evropské ligy v Larnace, kde Západočeši s vypětím všech sil uhráli postupovou remízu 0:0.

Na stadionu nakonec bylo okolo 400 ostravských příznivců, protože Odvolací komise FAČR odložila trest disciplinární komise LFA pro Baník v podobě jednoho venkovního utkání bez fanoušků.

Po čtvrt hodině hry dostal hodně prostoru hostující Hrubý, jehož pokus nadvakrát zlikvidoval Kozáčik. Domácí Hořava pak z dálky o kousek minul. Komplikace pro Viktorii nastala ve 26. minutě, kdy se zranil kapitán a stoper Hubník a musel ho vystřídat Hejda.

Nedůslednost plzeňské obrany mohl potrestat Baroš, který z rohu hlavičkoval k připravenému Kozáčikovi a poté marně reklamoval ruku jednoho z bránících hráčů. Čermák z výborné pozice střílel vedle tyče ostravské branky, tu krátce před pauzou minul i Řezník.

Těsně po změně stran už se domácí málem radovali. Řezník nacentroval na Kopice a ten z voleje trefil tyčku. Domácí zvyšovali tlak a měli stále větší převahu. Po uvolnění v šestnáctce Krmenčík zamířil nad břevno a záhy si podobně počínal i Kopic.

Plzeň otevřela skóre v 64. minutě. Kopic přistrčil míč střídajícímu Limberskému a ten ho i s pomocí lehké teče napálil do horního růžku branky. Bek Viktorie se v lize trefil poprvé od září 2015.

Brzy mohl z přímého kopu zvýšit Hořava, ale těsně minul. Pojistku přidal v 78. minutě Krmenčík, jemuž Řezník hlavou přistrčil míč před odkrytou branku.

Pět minut před koncem pak Krmenčík utekl po levé straně, před brankou našel volného Koláře a ten měl dost času přesně zamířit. Ostravské mužstvo v nejvyšší soutěži prohrálo s Viktorií posedmé za sebou.

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Fotbal byl takový trošku živější a nahoru dolů hlavně v prvním poločase. Ve druhém poločase jsme už měli větší převahu a přišly góly. Jsem samozřejmě rád, že jsme ten zápas po tak těžkém čtvrtku zvládli. Hráči ve druhém poločase dokonce ještě stupňovali tempo. Je vidět, že jsme dobře připraveni na soutěž a že dokážeme potom i příchodem dalších kvalitních hráčů ten tlak zvyšovat. Postoupili jsme do skupiny Evropské ligy a uhráli patnáct bodů za pět kol, takže z tohoto pohledu jsme asi spokojeni, i když jsme si možná v koutku duše přáli ještě víc. Ale přiznejme si, že momentálně jsme dosáhli maxima. My máme před sebou 25 kol a může se ještě stát cokoliv. Pouze chci říct, že jsme dobře začali soutěž a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál."

Radim Kučera (trenér Ostravy): "Jsme celkem zklamaní, že jsme zase dostali tři góly. Dnes jsme se víc zaměřili na defenzivní činnost, minimálně ze začátku zápasu to klapalo, kdy jsme blok měli daleko výš, měli jsme tam i zisky. Potom jsme slézali níž a níž a tím umožnili soupeři získat takovou větší sebedůvěru v držení míče. Domácí pracovali velice kvalitně, dělali méně ztrát a byli lepší na míči. My ztráceli kvalitu a běhali bez míče. Dostali jsme první gól v 65. minutě po tečované střele, to byla smolná část, ale zápas šel ještě zvládnout daleko líp, ale dostali jsme další dva góly. Domácím přišli čerství zkušení hráči Limberský a Kolář, kteří přinesli kvalitu a dali oba gól."

5. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 3:0 (0:0)

Branky: 64. Limberský, 78. Krmenčík, 85. Kolář. Rozhodčí: Hrubeš - Dobrovolný, Kubr. ŽK: Hubník - Azackij. Diváci: 10.407.

Sestavy:

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hubník (26. Hejda), Hájek, Havel (59. Limberský) - Živulič, Hořava - Petržela, Čermák (60. Kolář), Kopic - Krmenčík. Trenér: Vrba.

Ostrava: Vašek - Pazdera, Šindelář, Azackij, Sus - Mičola (70. Stáňa), Hlinka, Hrubý, Panič, De Azevedo (70. Granečný) - Baroš (54. Šašinka). Trenér: Kučera.