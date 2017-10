Plzeň - Fotbalisté vedoucí Plzně v 11. ligovém kole doma porazili Brno 3:0 a vylepšili rekordní vítězný vstup do sezony na 11 zápasů. Už v prvním poločase se prosadili Michael Krmenčík, Tomáš Hořava a Jan Kopic. Viktoria si spravila chuť po čtvrteční prohře 2:3 s Luganem ve skupině Evropské ligy. Naopak kouč Zbrojovky Roman Pivarník, který dříve vedl Plzeň, nenavázal na vítěznou premiéru proti Slovácku a s týmem zůstává předposlední.

Trenér Viktorie Pavel Vrba udělal v základní sestavě hned sedm změn od nepovedeného utkání ve Švýcarsku. Po zranění v obličeji se vrátil levý bek Limberský, jenž nastoupil s ochrannou maskou.

Zápas nezačal v nějakém strhujícím tempu. Hejda z rohu hlavičkoval vedle, na druhé straně Škodovu střelu z dálky zkrotil Kozáčik. V 17. minutě domácí dostali míč do brněnské branky, ale Řezník podle rozhodčích hlavičkoval z ofsajdu.

Ve 30. minutě už se Plzeňští mohli radovat. Kopic našel za obranou Krmenčíka, který odstavil bránícího Kijanskase a po kličce gólmanovi Melichárkovi zakončil do odkryté branky. Nejlepší střelec soutěže zaznamenal osmý gól v sezoně.

Západočeši poté soupeře ještě víc zatlačili. Melichárek výborně zneškodnil Hořavovu ránu i Kolářovu dorážku, ale ve 42. minutě už byl bezmocný. Krmenčík hlavou prodloužil míč k Hořavovi a ten zblízka nezaváhal. V poslední minutě první půle ještě zvýraznil domácí náskok volný Kopic po přihrávce Zemana.

Druhý poločas začal velkou šancí hostů. Kozáčik "namazal" Juharovi, ale své zaváhání hned napravil, když střelu brněnského záložníka vytáhnul nad břevno. Plzeň držela míč a kontrolovala hru, ale další velké šance si dlouho nevytvářela. Ani Zbrojovka se moc nedostávala do útoku, pár střel z dálky si bez problémů pohlídal Kozáčik.

Největší příležitost druhé pětačtyřicetiminutovky zahodil v 80. minutě střídající Řezníček, který běžel téměř sám na brněnskou branku, ale napálil jen boční síť. V závěru ještě Kopicovu střelu vyrazil Melichárek. Brno venku v lize prohrálo posedmé za sebou a na hřišti Plzně počtvrté v řadě.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Začátek utkání byl trošičku opatrný. Pak si myslím, že druhá část prvního poločasu byla z naší strany velice dobrá a ta rozhodla o zápase. Mrzí mě jen to, že ve druhém poločase jsme měli další situace, kdy jsme mohli ten náskok ještě zvýšit. Nedokázali jsme vyřešit situace čtyři na dva, v lajnách jsme stáli v ofsajdu nebo jsme na úrovni tyčky nedali gól do prázdné brány. Proto ten výsledek z naší strany nebyl ještě větší. Ale vzhledem k tomu, že jsme vedli 3:0, nás může pouze mrzet, že ten výsledek nebyl výraznější. Jinak mužstvo hrálo velice dobře, kombinovali jsme a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli."

Roman Pivarník (trenér Brna): "Víme, že po fotbalové stránce se Plzni nemůžeme rovnat. Chtěl jsem, abychom ji dokázali více potrápit. Plzeň má takovou kvalitu, že si šance dokáže vytvořit. Pak je otázka, kolik jich využije. Závěr prvního poločasu jsme nezvládli a mrzí mě, že jsme to Plzni ulehčili. Pramenilo to hlavně z obrovského respektu ze soupeře, báli jsme se hrát, zbavovali jsme se míče a bylo tam hodně nevynucených chyb. Ve druhém poločase to bylo lepší. Zvedli jsme se, ale svoje šance jsme nevyužili. Odehráli jsme slušný poločas, i když jsme znovu po obrovských chybách pouštěli Plzeň do šancí a měli jsme štěstí, že je domácí neproměnili."

Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno 3:0 (3:0)

Branky: 30. Krmenčík, 42. Hořava, 45. Kopic. Rozhodčí: Ginzel - Kotalík, Černý. ŽK: Hájek - Juhar, Pavlík. Diváci: 9740.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský (84. Havel) - Hořava, Hrošovský - Kopic, Kolář, Zeman (79. Pilař) - Krmenčík (71. Řezníček). Trenér: Vrba.

Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Sedlák - Juhar, Pilík (78. Buchta), Škoda, Lutonský (76. Přichystal) - Koné. Trenér: Pivarník.