Plzeň - Fotbalisté vedoucí Plzně v dohrávce 18. kola první ligy doma překvapivě prohráli s předposlední Jihlavou 0:1 a poprvé v této sezoně nejvyšší soutěže nebodovali. Utkání rozhodl ve 22. minutě gól obránce Petra Tlustého.

Viktoria na svém stadionu v lize prohrála poprvé od srpna 2016 a v čele tabulky má dvanáctibodový náskok před Slavií. Vysočina navázala na minulou domácí výhru 1:0 nad mistrovskou Slavií, venku poprvé v ročníku bodovala a v tabulce se dotáhla na čtrnácté Slovácko.

Trenér Plzně Vrba udělal v základní sestavě dvě změny proti čtvrtečnímu utkání Evropské ligy s Partizanem Bělehrad (2:0). Čermák v záloze nahradil vykartovaného Koláře a do branky se vrátil Kozáčik místo Hrušky.

Hned v první minutě hostující Ikaunieks zkusil z dálky překvapit Kozáčika, ale míč skončil nad brankou. Lotyšský útočník tak nenavázal na srpnové vzájemné utkání, ve kterém otevřel skóre už po 27 vteřinách.

Domácí se v mrazivém počasí nedostávali k obvyklé hře ani k soupeřově brance. Ve 22. minutě tak nečekaně skórovala Jihlava. Po rohu se od Zoubeleho odrazil míč k volnému Tlustému a ten zblízka nedal Kozáčikovi šanci.

Největší plzeňskou příležitost prvního poločasu zahodil Čermák, který po Krmenčíkově patičce v dobré pozici trefil jen obránce Buchtu. Jihlavští vysoko napadali a dostávali favorita pod tlak. Po půlhodině si Kozáčik špatně zpracoval Hořavovu malou domů a nechal se obehrát Ikaunieksem, jenž ale z úhlu napálil boční síť. Těsně před pauzou zaváhání jihlavského brankáře Rakovana nepotrestali Hořava ani Krmenčík.

Druhý poločas domácí začali tlakem, ale obrana Vysočiny odolávala. Rakovan tolik práce neměl a v pohodě si poradil s hlavičkou i střelou Krmenčíka.

Západočeši se čím dál tím víc trápili a kromě nepřesné rány Hrošovského si velkou šanci dlouho nevypracovali. Až v závěrečné pětiminutovce Rakovan vyškrábl nad břevno Hejdovu hlavičku a vykopl i pokus dalšího stopera Hubníka. Stadion Viktorie, kam zavítalo pouze 4138 diváků, tak musel strávit překvapivé zklamání.

Plzeňští proti Jihlavě ukončili vítěznou sérii, která trvala šest ligových zápasů. Soupeři z Vysočiny doma podlehli poprvé v historii nejvyšší soutěže.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Začátek jsme nezvládli, soupeř nás potrestal za laxnost, za to, že jsme možná nebyli dostatečně připravení na začátek utkání, jak jsme měli. Pak se to sice zlepšilo, snaha byla, ale bohužel soupeř dobře bránil. My jsme se sice dostávali do nějakých střeleckých situací, ale nemělo to razanci a přesnost. Myslím, že jsme měli tři dny, což je dostatečná dlouhá doba, abychom vstřebali to, co se dělo ve čtvrtek (odvetný zápas 2. kola Evropské ligy s Partizanem Bělehrad). Byla to jednoznačně chyba z naší strany. Vůbec o pohárech to nebylo, bylo to o nás a začátku utkání, který jsme prospali. Pak už jsme to nedokázali otočit."

Martin Svědík (trenér Jihlavy): "My jsme čekali, že ten zápas nebude vůbec jednoduchý, což se od začátku potvrdilo. V první půlce jsme byli aktivní, co se týká presinku. Dostali jsme se do vedení, kdy jsme si pomohli standardní situací. Byť jsme první poločas měli nějaké věci, kdy jsme se dostali pod tlak Plzně, tak jsme odehráli velmi dobrou partii. Pro nás přišla hluchá patnácti- dvacetiminutovka druhý poločas, kde jsme se dostali pod tlak a jenom bránili. Ale o to jsme byli pozornější v naší šestnáctce až na pár hlaviček vedle, nebo když to už prošlo, zasáhl Matěj Rakovan. Tlak jsme přežili a kouskovali hru. Jsme rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce a že máme takhle úspěšný začátek."

18. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - Vysočina Jihlava 0:1 (0:1)

Branka: 22. Tlustý. Rozhodčí: Orel - Pelikán, Koval. ŽK: Limberský, Zeman, Hrošovský, Řezník - Ljovin, Ikaunieks. Diváci: 4138.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava (85. Kovařík), Hrošovský - Kopic, Čermák (64. Ivanschitz), Zeman (64. Petržela) - Krmenčík. Trenér: Vrba.

Jihlava: Rakovan - Vaculík (87. Klíma), Tlustý, Buchta, Schumacher - Ljovin - Fulnek (70. Holík), Dvořák, Urblík, Zoubele (76. Nový) - Ikaunieks. Trenér: Svědík.

1. Plzeň 18 15 2 1 34:6 47 2. Slavia 18 10 5 3 28:8 35 3. Olomouc 18 9 6 3 23:11 33 4. Liberec 18 10 3 5 25:18 33 5. Sparta 18 9 5 4 24:13 32 6. Jablonec 18 7 6 5 24:21 27 7. Bohemians Praha 1905 18 6 7 5 16:15 25 8. Teplice 18 6 6 6 21:19 24 9. Zlín 18 5 6 7 19:28 21 10. Karviná 18 6 2 10 21:25 20 11. Dukla 18 5 5 8 19:31 20 12. Brno 18 5 3 10 13:24 18 13. Mladá Boleslav 18 5 2 11 19:31 17 14. Slovácko 18 3 7 8 16:25 16 15. Jihlava 18 5 1 12 17:32 16 16. Ostrava 18 2 6 10 22:34 12

Tabulka střelců první fotbalové ligy:

11 - Krmenčík (Plzeň),

8 - Tecl,

7 - Milan Škoda (oba Slavia), Vaněček (Teplice), Zajíc (Slovácko),

6 - Mebrahtu (Mladá Boleslav), Holenda (Dukla), Baroš (Ostrava), Josef Šural (Sparta), Wágner, Budínský (oba Karviná).

Brankáři s čistým kontem:

10 - Laštůvka (Ostrava),

9 - Kozáčik (Plzeň), M. Buchta (Olomouc),

7 - O. Kolář (Slavia),

6 - Dúbravka (Sparta), Fryšták (Bohemians 1905), Melichárek (Brno).