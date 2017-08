Plzeň - Fotbalisté Plzně si ani letos nezahrají skupinu Ligy mistrů. Svěřenci Pavla Vrby v domácí odvetě 3. předkola doma podlehli FCSB 1:4 a nenavázali na remízu 2:2 z Bukurešti. Viktorii čeká play off o postup do Evropské ligy, soupeře jim los přidělí v pátek.

Ve Štruncových sadech otevřel skóre ve 27. minutě z přímého kopu Mihai Balasa. V 64. minutě vyrovnal Michael Krmenčík, ale mezi 71. a 79. minutou skórovali Filipe Teixeira, Florin Tanase a Denis Alibec z penalty.

Plzeňští se ani v šestém pohárovém utkání nedočkali premiérové výhry nad rumunským soupeřem a doma mu i potřetí podlehli. Bývalá Steaua zopakovala úspěch z minulého roku, kdy ve stejné fázi soutěže vyřadila pražskou Spartu.

Vrba udělal v základní sestavě dvě změny oproti zápasu v Rumunsku. Zraněného Limberského na pozici pravého obránce nahradil Řezník a místo stopera přepustil Hejdovi, jenž se vrátil po disciplinárním trestu.

Domácí se už po 20 vteřinách hry dostali do obrovské šance. Míč propadl k volnému Kopicovi, který ho však zblízka nedokázal dostat za vyběhnutého Nitu. Krmenčík se pak uvolnil přes tři spoluhráče, ale znovu trefil jen brankáře FCSB.

Plzeň měla v úvodu převahu a v 18. minutě málem otevřela skóre. Hrošovský nákopem za obranu vyslal do úniku Krmenčíka a ten těsně minul branku.

Rumunský tým se dlouho jen bránil, ve 27. minutě však z první větší šance udeřil. K přímému kopu se postavil stoper Balasa a zhruba z 25 metrů zamířil přesně do horního rohu branky. Plzeň z podobné standardní situace inkasovala i v Bukurešti.

Domácí gól hodně zaskočil. O chvíli později Balasa z dalšího přímého kopu těsně přestřelil. Na nebezpečný centr Alibeca pak v plzeňské šestnáctce těsně nedosáhl volný Man.

Plzeň se ve druhém poločase dostala do pořádné šance až v 64. minutě a hned z toho byla branka. Po chybě obrany propadl míč k Řezníkovi, který našel volného Krmenčíka a ten hrudníkem vyrovnal. Reprezentační útočník se trefil i ve třetím soutěžním utkání nové sezony.

Radost Západočechů však trvala jenom chvíli. Po teči domácí obrany se míč dostal k Teixeirovi, jenž ho v 71. minutě nekompromisně napálil pod břevno. Za pět minut přidal pojistku FCSB po průniku za obranu Tanase a v 79. minutě proměnil Alibec penaltu po faulu Hořavy na Teixeiru. V závěru se ještě Krmenčík ohnal loktem po Momčilovičovi a dostal červenou kartu.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Myslím, že začátek utkání nám vyšel. Měli jsme tam několik situací, kdy jsme mohli dát první branku. Bohužel se nám to nepodařilo. Dostali jsme gól z první situace, která byla přímý kop z 25 metrů. Samozřejmě to utkání nějak ovlivní. Ve druhém poločase jsme do branky byli lepším mužstvem, zaslouženě jsme vyrovnali. Ale potom nechápu, co se v těch osmi minutách stalo. Byl tam nedůraz, špatné postavení některých hráčů. Dostali jsme dvě branky, zápas byl rozhodnutý a soupeř si to už uhlídal. My jsme bohužel na to nedokázali vůbec reagovat."

Lukáš Hejda (obránce Plzně): "Přivezli jsme si nadějný výsledek, který jsme nedokázali uhrát a potvrdit. Určitě to teď bude bolet. Ten zápas jsme si prohráli sami vlastními chybami. Tak nějak jsme kontrolovali hru a drželi balon, pak přišel nějaký odražený balon a on to prostě propálil. Jestli jsme chtěli až moc, začali jsme dělat strašné chyby a soupeř nás za to trestal."

Nicolae Dica (trenér FCSB): "Věděli jsme, že vzhledem k výsledku v Bukurešti to pro nás v Plzni bude těžké. Ale promluvili jsme hráčům do duše, aby si začali věřit a drželi spolu. Věděli jsme, že to bude nátlakový zápas, což se také v prvním poločase potvrdilo. Nakonec se štěstí přiklonilo na naši stranu. Mám velkou radost, že jsme to zvládli a postoupili."

Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Viktoria Plzeň - FCSB 1:4 (0:1)

Branky: 64. Krmenčík - 27. Balasa, 71. Teixeira, 76. Tanase, 79. Alibec z pen. Rozhodčí: Hernandez - Sobrino, Naranjo (všichni Šp.). ŽK: Petržela, Řezník, Živulič, Havel, Krmenčík, Hrošovský, Bolek, Bakoš - Pintilii, Balasa, Alibec. ČK: 89. Krmenčík. Diváci: 10.802. První zápas: 2:2, postoupil FCSB.

Plzeň: Bolek - Řezník, Hejda, Hájek, Havel - Hrošovský, Živulič (63. Hořava) - Petržela (54. Zeman), Kolář (77. Bakoš), Kopic - Krmenčík. Trenér: Vrba.

FCSB: Nita - Popescu (73. Achim), Balasa, Momčilovič, Morais - Pintilii, Teixeira - Enache, Man (46. Larie), F. Tanase (83. Gnohéré) - Alibec. Trenéři: V. Tanase a Dica.