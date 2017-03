Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve čtvrtém zápase předkola play off extraligy Vítkovice 5:2 a po druhé domácí výhře vyrovnali stav série na 2:2. Dvěma góly k tomu přispěl kapitán Ondřej Kratěna. Rozhodující pátý duel se hraje v neděli na ledě Vítkovic.

Hosté vstoupili do utkání o poznání aktivněji než ve čtvrtek, ale v páté minutě jim do brejku ujel Svoboda a po jeho přesné přihrávce otevřel střelou do odkryté branky skóre Preisinger.

Poté Indiáni nevyužili přesilovou hru, ovšem Vítkovičtí jim po faulech Výtiska a Kloka nabídli v 10. minutě 35 vteřin dlouhou početní výhodu pět na tři. Během ní nejprve šanci Stacha stačil vyrazit gólman Bartošák, vzápětí už ovšem nedokázal zasáhnout proti opakované střele Kubalíka z bezprostřední blízkosti.

Na dvougólové manko mohli hosté rychle reagovat v pokračujícím oslabení, kdy při přečíslení dvou na jednoho Machovského pořádně protáhla střela Kucsery. Vítkovice v závěru první části přidaly a donutily domácí k nedisciplinovanosti. Při dvou přesilovkách byl nejblíže snížení v 19. minutě Baranka, v dobré pozici mu ale sklouzl puk při zakončení.

Do prostřední části domácí doslova vlétli a již po 22 vteřinách po zadovce Lva zvýšil nekrytý Kratěna z mezikruží na 3:0. Od další pohromy hosty vzápětí uchránil jen skvělý Bartošák, který zastavil Svobodovu teč Čerešňákovy střely. Lépe se pohybující Indiáni ve hře dominovali, ale Indrák ve 24. minutě po Pulpánově střele netrefil z úhlu prázdnou branku. V polovině utkání při přečíslení vypálil po Indrákově nabídce těsně vedle Kubalík.

Následně se na ledě přiostřilo a po sérii vyloučení se hostům při hře čtyři na čtyři podařilo krátce před druhou sirénou snížit, když po uvolnění Vandase zamířil z prostoru mezi kruhy přesně Kucsera.

Na začátku závěrečné třetiny sice domácí nevyužili přesilovou hru, ale ve 48. minutě uklidnil domácí čtvrtým gólem Schleiss, poté co bekhendem zúročil práci spoluhráčů ze čtvrtého útoku kolem vítkovické branky. O necelých pět minut později navíc při úniku do otevřené obrany zvýšil po ideální příhře Lva na 5:1 Kratěna. Hosté si alespoň vylepšili náladu trefou v oslabení i ve čtvrtém zápase v sérii, když v 56. minutě prostřelil Machovského od modré čáry Výtisk.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Začátek jsme dnes neměli takový jako ve čtvrtek. Vítkovice měly lepší pohyb. Nám se přesto podařilo po první třetině vést 2:0. Řekli jsme si, že se musíme uklidnit a zvýšit pohyb. To se nám podařilo a navíc jsme rychle přidali třetí gól. Za stavu 3:1 se Vítkovice nadechovaly, ale dokázali jsme odolat a ve třetí třetině jsme jim znovu odskočili. Není jednoduché za nepříznivého stavu série 0:2 dvakrát vyhrát, ale hráči k tomu přistoupili skvěle a zvládli to. Mrzí nás některá zbytečná vyloučení. Toho se musíme příště vyvarovat. V pátém zápase postoupí dál tým, který si to poctivou prací zaslouží. To, co se dělo mimo led, je hlavně pro lidi. Tahle omáčka k tomu patří, byla je a bude. Hráči se na to musí povznést a hrát s čistou hlavou."

Jakub Petr (Vítkovice): "Úvod se nám vyvedl. Plzeň neměla takový nápor a střídání jsme končili u nich v pásmu. Pak se opakoval náš klasický scénář, kdy jsme po chybě dostali gól a navíc jsme soupeři nabídli přesilovku pět na tři. To mančaft jako Plzeň umí potrestat. Přitom jsme předtím neproměnili šanci v oslabení. Gól soupeře na 3:0 na začátku třetí třetiny byl zlomový a asi rozhodl. Potom už bylo na ledě jenom jedno mužstvo a my jsme se s tím srovnali až ve druhé desetiminutovce druhé třetiny. Bartošáka jsme nechtěli střídat, protože za góly nemohl. Spoustu toho ještě chytil a góly byly záležitostí hráčů před ním. Naše zbytečná vyloučení jsou i o zkušenostech. Vyloučení je tam od nás moc a jsme raději za hru pět na pět. Rozhodovalo se opravdu na ledě a všechno ostatní je navnazování fanoušků na opravdové play off."

HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Preisinger (T. Svoboda, Stach), 11. D. Kubalík (Stach), 21. Kratěna (Lev, M. Procházka), 48. Schleiss (Hrnka), 53. Kratěna (Lev, Němeček) - 39. Kucsera (Vandas), 56. Výtisk (P. Zdráhal). Rozhodčí: Hodek, Úlehla - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 9:9. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 4973. Stav série: 2:2.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Němeček, Pulpán, D. Sklenička, Čerešňák, Frühauf - M. Procházka, Lev, Kratěna - Indrák, Kracík, D. Kubalík - T. Svoboda, Preisinger, Stach - Schleiss, Koreis, Hrnka. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Hrbas, Baranka, Klok, Kovář, Výtisk - P. Zdráhal, O. Roman, D. Květoň - Szturc, Y. Stastny, Olesz - Vandas, Kolouch, Kucsera - Tomi, Balán, E. Němec. Trenéři: Petr a Trnka.