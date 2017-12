Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 31. kole Spartu Praha 3:1 a po reprezentační přestávce se vrátili na vítěznou vlnu. O osudu utkání rozhodli v úvodu druhé třetiny třemi trefami v rozmezí čtyř minut a 15 vteřin. Hosté dokázali gólově odpovědět až v závěrečné části a nebodovali již počtvrté v řadě.

Domácí začali aktivněji, ale jen s obtížemi přecházeli přes hosty dobře střežené střední pásmo. Sparťané navíc podnikali nebezpečné brejky. Pechův pokus z pravého kruhu však stačil plzeňský gólman Svoboda vyrazit. Indiáni pořádně zahrozili až díky početní výhodě ve 13. minutě, kdy po křížné přihrávce Gulaše zblízka nedokázal skórovat Mertl.

Během dalšího oslabení v závěru první třetiny hosty od pohromy uchránil jen pozorný Aittokallio, který kapituloval až na začátku prostřední části krátce po skončení přesilovky domácích. Ránu Čerešňáka od modré čáry finský gólman odrazil přímo do Gulašovy nohy, od níž kotouč doputoval do sítě. O 34 vteřin později navíc dorážkou Kracíkovy střely ze vzduchu zvýšil na 2:0 Indrák. Rozjetou Plzeň mohl zbrzdit ve 23. minutě Kumstát, pokusem z mezikruží ovšem neuspěl a iniciativu opět převzali ve velké rychlosti přesně kombinující domácí.

Indrák sice ve třech gólových šancích selhal, ale ve 25. minutě potrestal vyloučení Vrány šikovnou tečí Kratěnovy střílené přihrávky Mertl. Sparťany neprobudil ani oddechový čas a jen se štěstím přečkali 41 vteřin dlouhé dvojnásobné oslabení, v němž jejich nedisciplinovanosti nevyužil zblízka ke skórování Mertl.

Až po polovině utkání znovu zaměstnali Svobodu pokusy Vrány a Pecha. Jinak hru ovládali v pohodě hrající Indiáni. Necelé tři minuty před pauzou však Schleiss v dobré pozici trefil pouze pravou tyč a z protiútoku na druhé straně ani nadvakrát neprostřelil Svobodu Kalina.

Ve třetí dvacetiminutovce hosté zjednodušili hru, ale dlouho si nemohli vypracovat gólové příležitosti. Až při vyloučení Indráka v 51. minutě úspěšně tečoval Pavelkovo nahození Vrána. Sparťané vycítil šanci na korekci výsledku, ale o tři minuty později bekhendovou dorážku Říčky skvěle zastavil svým pravým betonem Svoboda a pokus o závěrečný nápor pokazil hostům zbytečný trest Švrčka.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Odehráli jsme velice dobré utkání a nezbývá mi nic jiného, než kluky za předvedený výkon pochválit. Měli jsme nasazení i obrovský drajv a zaslouženě jsme vyhráli. Těch několik okének v naší obraně nám pomohl opět zavřít gólman Svoboda. Měli jsme před utkáním trochu obavy po prohře 0:6 z Hradce, kde jsme už asi byli myšlenkami jinde. Dnes jsme si ale napravili reputaci."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Vstoupili jsme do zápasu dobře a první třetinu jsme odehráli podle plánu. Stav 0:0 nám hrál do karet a čekali jsme na přesilovky, kterých jsme se nedočkali. Naopak domácí jich měli víc a ve druhé třetině z nich gólově udeřili. My - jak se v tom teď matláme - jsme tam měli pět minut výpadek, kdy jsme naprosto ztratili sebedůvěru a během tohoto kolapsu jsme inkasovali tři góly. Pak jsme se vrátili k naší hře a diváci opět viděli kvalitní hokej plný emocí a nasazení. Chybí nám důraz v předbrankovém prostoru. Když jsme ho měli, tak jsme z toho dali gól. Soupeři se tam naopak dařilo úřadovat lépe a dal z toho dva góly."

HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 21. Gulaš (Čerešňák, Indrák), 22. Indrák (Kracík), 25. Mertl (Kratěna, Kadlec) - 51. P. Vrána (T. Pavelka). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Gebauer, Zavřel. Vyloučení: 6:11, navíc Mertl 5 min. a do konce utkání - Švrček 10 min. a do konce utkání, Forman 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 7333.

Plzeň: M. Svoboda - Jones, Moravčík, Kadlec, D. Sklenička, Čerešňák, Pulpán, Kaňák - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kracík, Stach - M. Chalupa, Kratěna, P. Straka - Hollweg, Rubner. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Sparta: Aittokallio - T. Pavelka, Nedomlel, Kalina, J. Mikuš, Švrček, Piskáček, T. Dvořák - A. Kudrna, P. Vrána, Říčka - Jarůšek, J. Hlinka, Reichenberg - Forman, Pech, Kumstát - Uher, Klimek, Smejkal. Trenéři: F. Výborný, J. Nedvěd a Janeček.