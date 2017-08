Plzeň - Fotbalisté Plzně doma porazili Olomouc 1:0 a vyhráli i třetí kolo první ligy bez inkasované branky. Hanácký nováček naopak poprvé v sezoně ztratil body. Zápas rozhodl v 69. minutě povedenými "nůžkami" střídající Václav Pilař. Viktoria se tak pozitivně naladila na čtvrteční úvodní zápas play off Evropské ligy s Larnakou.

Do plzeňské sestavy se po třízápasové pauze vrátil bek Limberský, na lavičce už byli uzdravení brankář Kozáčik a záložník Pilař. Poprvé vážněji zahrozili v osmé minutě domácí. Kopic vrátil míč pod sebe na Krmenčíka, ale ten zblízka přestřelil. Na druhé straně Chorého hlavičku z rohu instinktivně vyrazil Hruška. Proti střele Koláře se zase blýskl hostující gólman Buchta.

Oba týmy se v úvodní půlhodině poměrně snadno dostávaly do šancí, ale trápily se v koncovce. Chorý zakončil samostatný nájezd na Hrušku přízemní střelou vedle, branku na druhé straně v dobré pozici netrefil ani Krmenčík.

Na začátku druhého poločasu se opět předvedl Buchta a Hrošovského ránu vyrazil na roh. Viktoria pomalu přebírala režii zápasu, ale s olomouckou obranou si nevěděla rady. Po hodině hry se do zakončení prodral náhradník Pilař, ale i jeho střelu vytěsnil jistý Buchta.

V 69. minutě už se aktivnější domácí dočkali. Zemanův centr propadl na zadní tyč k volnému Pilařovi, který se krásně položil do vzduchu a akrobaticky otevřel skóre. Osmadvacetiletý záložník oslavil svůj první soutěžní zápas v nové sezoně. Hanáci působili unaveným dojmem a na odpověď se už nezmohli. V závěru mohl pojistit plzeňskou výhru Řezník, ale vysoko přestřelil.

Západočeši tak porazili Olomouc v sedmém ligovém utkání po sobě a doma prodloužili sérii bez porážky v nejvyšší soutěži na 15 duelů.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Bylo to naprosto vyrovnané utkání, doopravdy mohl vyhrát kdokoliv. My jsme možná měli v závěru víc štěstí, že se Venca Pilař trefil. Olomouc měla gólové příležitosti, my také. Asi naši diváci čekali, že to bude trošku jednodušší, ale já chci pochválit Olomouc, která tady odehrála velice dobré utkání a my jsme horko těžko ty tři body získali. Jsem rád, že se nám to podařilo. Venca Pilař oživil hru, dal gól, co víc si můžeme přát. Jsem spokojený, že on i David Limberský, kteří marodili, ten zápas zvládli podle mého názoru výborně."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Dneska chyběla produktivita a efektivita. Nechtěli jsme tady hrát z bloku a někde čekat na soupeře, co vymyslí. Chtěli jsme hrát aktivně, což se nám docela dobře dařilo. Samozřejmě tam byly úseky hry, kdy nás Plzeň přitlačila, ale to na průběh zápasu nemělo vliv. Vypracovali jsme si na můj vkus poměrně dost šancí, vzhledem k tomu, že jsme hráli u prvního týmu, který má nejvyšší ambice. I z toho pohledu spokojenost. Bohužel výsledek náš dobrý výkon kalí. Tam jsme selhali v efektivitě a soupeř to zkušeně potrestal tou jednu situací a zaslouženě vyhrál."

Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Branka: 69. Pilař. Rozhodčí: Pechanec - Wilczek, Kotalík. ŽK: Čermák - Chorý, Jemelka, Kalvach. Diváci: 10.135.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda (46. Havel), Hájek, Limberský - Hrošovský, Živulič - Kopic (60. Pilař), Kolář, Zeman (83. Čermák) - Krmenčík. Trenér: Vrba.

Olomouc: Buchta - Sladký (78. Obročník), Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (83. Manzia), Houska, Texl (72. Moulis), Kalvach, Falta - Chorý. Trenér: Jílek.