Plzeň - Hokejisté Plzně deklasovali ve 44. kole Zlín 7:1, když o své třetí výhře za sebou rozhodli čtyřmi trefami během úvodní dvacetiminutovky. Dvěma brankami a asistencí se na nejvyšší výhře Indiánů v sezoně podílel útočník Jakub Lev. Brankou a dvěma přihrávkami mu zdatně sekundoval Dominik Kubalík, jasně nejlepší střelec soutěže.

Hosté v úvodu důležitého utkání neproměnili dvě přesilové hry a otěže převzali povzbuzení Indiáni. V 10. minutě otevřel skóre tečí Němečkova nahození Kubalík. O necelé tři minuty později navíc během početní výhody přidal po Stachově pokusu do tyče bekhendovou dorážkou druhý gól Indrák.

Vzápětí při vyloučení Matějíčka Kubalíkova tečovaná přihrávka jen těsně minula zlínskou branku, ale chvíli na to už na brankovišti nekrytý Lev dorazil pohodlně do sítě střelu Indráka na 3:0.

Rychle mohl hrozivé manko snížit Gago, na konci rychlé akce po pravé straně ovšem mířil jen do Machovského lapačky. Naopak krátce před první sirénou Stach po drzém průniku mezi kruhy i s pomocí teče bránícího Matějíčka překonal táhlou střelou Kašíka počtvrté.

Do prostřední části už mezi zlínské tyče naskočil náhradník Štůrala, dlouho však nulu neudržel. Ve 22. minutě se totiž po zblokované střele Moravčíka do odkryté branky trefil v den svých šestadvacetin Preisinger. Rozjetí domácí pokračovali v náporu a Štůrala musel krýt únik Kubalíka i bombu Kadlece.

Viditelně odevzdané hosty neprobral z dobré pozice pálící Veselý. Naopak po polovině utkání překvapil Štůralu bekhendovou střelou Kratěna. Zlínský gólman poté spatně rozehrál při přesilovce a Lev ho za to potrestal bekhendovým zakončením pod horní tyč na 7:0.

Do závěrečné třetiny nastoupily oba týmy už jen z povinnosti a tempo výrazně opadlo. Hostům se alespoň ve 49. minutě podařilo zásluhou premiérové extraligové trefy Gaga zaznamenat čestný úspěch a odvrátit hrozbu největšího debaklu sezony. Stejně vysokou porážku už Zlín utrpěl ve 22. kole na ledě Třince.

Hlasy trenérů po utkání

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Kluci do zápasu nastoupili s velkým elánem a drajvem. Pak nám pomohlo, že jsme výborně ubránili dvě zlínské přesilovky. Naopak my jsme si pomohli dvěma využitými přesilovkami. Kluci je sehráli skvěle. Pátý gól podle mě definitivně rozhodl. Na druhou stranu už jsme několikrát podobný náskok prohospodařili, proto jsme nechtěli ustoupit od naší hry. Měli jsme tam sice pár špatných pasáží, přesto bych chtěl kluky za dohrání zápasu pochválit. Z vlastní zkušenosti vím, že není lehké za podobného skóre nepolevit ve hře. Svádí to k tomu. Nesmíme ale podlehnout euforii a v neděli pokračovat v poctivé hře. Tenhle víkend je pro nás extrémně důležitý."

Martin Hamrlík (Zlín): "Zápas se hodnotí úplně lehce. Jsme obrovsky zklamaní, že jsme důležitý zápas o tolik prohráli. Přitom jsme kvůli tomu přijeli o den dříve. Prohrát se může, ale ne takovým výkonem. Už když jsme v našich úvodních dvou přesilovkách nechali více střílet soupeře, bylo něco špatně. Náš přístup byl katastrofální. Hráči se jen modlili, aby nedostali dvanáct gólů jako nedávno Třinec na Spartě. Po dvou proměněných plzeňských přesilovkách to s námi šlo jen dolů a začalo nám to tam padat. Soupeř byl v laufu a bylo jen otázkou, kolik to skončí, kde to zastavíme. Byli jsme odevzdaný mančaft. Jako starý Klapzuba jsem nic nelámal, ale z některých chyb se člověk může zbláznit. Jediným plusem pro nás je, že na dnešek můžeme rychle zapomenout v neděli doma s Pardubicemi."

HC Škoda Plzeň - PSG Zlín 7:1 (4:0, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 10. D. Kubalík (Němeček, Kracík), 13. Indrák (Lev, Stach), 15. Lev (Indrák, Kadlec), 20. Stach (D. Kubalík), 22. Preisinger (T. Svoboda, Moravčík), 33. Kratěna (Němeček, D. Kubalík), 35. Lev - 49. Gago (Popelka). Rozhodčí: Hribik, M. Petružálek - Barvíř, Gerát. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4755.

Sestavy:

Plzeň: Machovský - Čerešňák, Pulpán, Kadlec, Němeček, D. Sklenička, Moravčík - Kratěna, Kracík, D. Kubalík - Indrák, Stach, Lev - M. Procházka, Preisinger, T. Svoboda - Hrnka, Koreis, Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Zlín: Kašík (21. Štůrala) - Marušák, Kotvan, Matějíček, Blaťák, Řezníček, Žižka, od 22. navíc Gazda - Bukarts, P. Holík, Říčka - Okál, Chytil, O. Veselý - D. Šťastný, Honejsek, J. Ondráček - Gago, Popelka, Ostřížek. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.