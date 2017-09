Plzeň - Hokejisté Plzně chtějí v nadcházející extraligové sezoně předvádět fanouškům útočný hokej a jako základní cíl si stanovili postup do play off. Pomoci k tomu má především v ofenzivě posílený kádr, který ještě doplnil po krachu angažmá v Ufě v KHL kanonýr Dominik Kubalík. Indiány povede nově jako kapitán obránce Petr Kadlec, který převzal "céčko" po dalším lídrovi Západočechů Ondřeji Kratěnovi.

"Posily, které jsme chtěli, jsme získali. Chceme se prezentovat útočným hokejem, aby diváky bavil. Ambice máme vždy stejné - dostat se do play off. Myslím si, že tým má kvalitu na to, abychom cíl splnili," řekl na tiskové konferenci majitel, generální manažer a hlavní trenér Plzně Martin Straka.

Přeje si povedenější vstup do sezony než loni, kdy po špatném startu nahradil na lavičce svého bratra Michala. "Jdeme do sezony pokorní. Víme, jak to bylo těžké loni. Víme ale, co umíme. Důležité je, abychom chytili začátek a vyhýbala se nám zranění," podotkl Straka.

Posilami jsou gólman Miroslav Svoboda z Jihlavy, americký obránce Nick Jones z norského Stjernenu a útočníci Milan Gulaš z Färjestadu, Tomáš Mertl z Ufy a Petr Straka z farmy New Jersey v Albany z nižší AHL a Denis Kindl z Karlových Varů.

Nejlepší střelec uplynulých dvou extraligových sezon Kubalík sice v létě zamířil do Ufy, nevešel se tam však do kvóty cizinců. Dohodl se tak na tříleté smlouvě se švýcarským klubem Ambri-Piotta a do Plzně se vrátil na hostování.

"Jsme moc šťastní, že jsme získali Dominika zpátky. To je velká posila, se kterou jsme nepočítali. I když nevíme, na jak dlouho. Jsme ale zase o něco silnější," uvedl Straka a poukázal na fakt, že Ambri-Piotta si Kubalíka může v sezoně vyžádat zpět.

Plzeň opustili brankář Matěj Machovský (Detroit), obránci Peter Frühauf (Trenčín), David Němeček (Mladá Boleslav), Tomáš Slovák (Chomutov) a útočníci Tomáš Hrnka (Slovan Bratislava), Jakub Lev (Vítkovice), Tomáš Svoboda (Kometa Brno) a Jakub Koreis (konec kariéry).

V přípravě sehráli Indiáni deset přípravných zápasů a z nich šest vyhráli. "Zatím nás ještě trochu trápí koncovka. Do šancí se dostáváme, ale zatím jich tolik neproměňujeme. Věřím, že se to zlepší," doufá Straka před pátečním vstupem do extraligy doma proti Litvínovu.

Soutěžní premiéra v nové roli kapitána čeká Kadlece, s 1215 odehranými zápasy rekordmana extraligy. "Ondra Kratěna přišel s tím, že už by si od toho dal pauzu a volba padla na mě. Myslím, že se nic nemění. Ta pozice Ondry nebo moje je pořád stejná," prohlásil čtyřicetiletý Kadlec.

Do sezony jde Plzeň s rozpočtem okolo 98 milionu korun. "Ale to bychom museli vyhrát titul. Dohodli jsme se, že budeme počítat s takovým rozpočtem. Z nějakých 90 procent už ho máme naplněný," řekl nový ředitel klubu Emil Kristek.

V Plzni si uvědomují konkurenci fotbalu v boji o fanoušky a chtějí diváky lákat různými novými akcemi. Hokejisté například budou chodit i do škol, americký útočník Ryan Hollweg například bude pomáhat v hodinách anglické konverzace.

"Máme vymyšlenou spoustu věcí, budeme je dělat postupně a vždy se to fanoušek v čas dozví. Konzultujeme to s nimi i dopředu. Chceme samozřejmě přitáhnout hodně dětí. Chceme jít cestou, jak se to dělá v zahraničí. Všechno je už vymyšlené, jen se nebát to aplikovat," dodal Kristek.