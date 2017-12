Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Plzně se ve vyřazovací fázi Evropské ligy utkají se srbským mistrem Partizanem Bělehrad. První zápas se odehraje 15. února v Srbsku, odveta na stadionu Viktorie je na programu o týden později. Rozhodl o tom los v Nyonu.

Své soupeře poznali i další dva čeští zástupci v soutěži. Arsenal s brankářem Petrem Čechem se utká s Östersundem, Kodaň s Michaelem Lüftnerem narazí na Atlético Madrid.

Plzeň, která je v jarních bojích poprvé po třech letech, se utká se srbským protivníkem podruhé ve své historii. V roce 2015 vyřadila ve 4. předkole Evropské ligy Vojvodinu Novi Sad po výsledcích 3:0 a 2:0. Partizan naposledy hrál na české půdě v roce 2002, kdy se utkal se Slavií Praha. První zápas vyhrál 3:1, odvetu však prohrál 1:5. Nejčerstvější zkušenost se srbským fotbalem má pražská Sparta, která v srpnu vypadla v předkole Evropské ligy s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Partizan v základní skupině Evropské ligy obsadil s osmi body druhé místo za Dynamem Kyjev. Za sebou nechal Young Boys Bern a Skënderbeu Korcë. V minulé sezoně získal 27. titul, v tomto ročníku srbské ligy je druhý se ztrátou devíti bodů na Crvenou zvezdu.

"Není to tak známý soupeř jako třeba Celtic, který byl v osudí, ale rozhodně ho nemůžeme podcenit. Jugoslávský fotbal byl vždy fantastický. Určitě to bude těžký soupeř. Když postoupí do jarních bojů, tak musí být kvalitní," řekl pro klubový web trenér Plzně Pavel Vrba.

Plzeň je podle sázkových kanceláří mírným favoritem. Na její postup bookmakeři vypsali kurz 1,82:1, na úspěch Partizanu pak 1,9:1. "Byli tam i atraktivnější soupeři, ale zase to bude hratelnější a máme kvalitu na to, abychom postoupili, i když to nebude snadné," prohlásil plzeňský obránce David Limberský. "Je to docela příznivý los," přidal bek Radim Řezník.

Spokojenost zavládla i v Partizanu. "Samozřejmě jsme spokojeni stejně jako Viktoria. Je to jedna z variant, kterou jsme si přáli. Jdou na sebe dva vyrovnané týmy. Ale také víme, že to nebude nic snadného, protože Viktoria je českým mistrem a v této sezoně jen jednou remizovala," řekl trenér Partizanu Miroslav Djukič. "Pokud budeme chtít uspět, musíme se zlepšit a přes zimu posílit," dodal.

Oproti minulé sezoně Partizan přišel o dvě největší hvězdy, Leonarda a Uroše Durdeviče. Klub totiž měl finanční problémy, kvůli kterým málem přišel o start v evropských pohárech pro tuto sezonu. Po odvolání u Sportovního arbitrážního soudu mu však byl zákaz startu zrušen.

Nyní je klíčovou postavou ofenzivy kamerunský útočník se zkušenostmi ze slovenské ligy Léandre Tawamba, který dal osm gólů v lize a další tři přidal ve skupině EL. Nejznámějším jménem na soupisce je bývalý hráč Manchesteru United a CSKA Moskva Zoran Tošič, který dal Plzni gól v roce 2013 za CSKA. K oporám patří také brazilský defenzivní záložník Everton Luiz, stoper Bojan Ostojič či záložník Danilo Pantič hostující z Chelsea. V bráně je srbská reprezentační jednička Vladimir Stojkovič.

Plzeňští se musejí připravit také na bouřlivé prostředí na stadionu pro 33 tisíc fanoušků, kteří patří mezi nejproblémovější v Evropě. Fanklub má přezdívku "Hrobaři". Partizan kvůli řádění fandů musel v této sezoně Evropské ligy hrát dva zápasy před prázdným stadionem.

"Mají výborné fanoušky, jsou to spíše blázni, takže to bude asi velké," připustil Řezník.

Plzeňští fotbalisté považují Partizan Bělehrad za přijatelného soupeře. Trenér Viktorie Pavel Vrba však varuje před podceněním a očekává kvalitního a motivovaného protivníka.

"Není to asi až tak atraktivní. Byli tam i atraktivnější soupeři, ale na druhou stranu si myslím, že je to hratelné, a my uděláme všechno pro to, abychom přes ně postoupili. Nebude to jednoduché, ale myslím si, že kvalitu na to máme," řekl pro klubový web obránce David Limberský.

"Zatím o nich ještě nic nevíme, ale pro cestování je dobře, že nemusíme třeba do Astany, kterou jsme mohli chytnout. Možná jsme mohli dostat trošku zvučnější jméno, ale je to i docela hratelný soupeř," doplnil další krajní obránce Radim Řezník.

Podle Vrby má Partizan kvalitu, i když nepatří k papírově nejsilnějším klubům, které mohli lídři české ligy při losu dostat. V osudí byly také Dortmund, Neapol, Lyon, Marseille nebo Celtic Glasgow. "Čeká nás soupeř, kterého určitě nemůžeme podcenit, i když možná není tak známý jako třeba Celtic. Přesto všichni víme, že bývalý jugoslávský fotbal byl vždycky fantastický. I na základě toho Partizan postoupil. Takže určitě těžký soupeř," upozornil čtyřiapadesátiletý kouč.

O kvalitě srbského mistra a šancích Viktorie na postup mluvit nechtěl. "V momentě, kdy postoupí dál do evropské fáze, to určitě není jednoduchý soupeř a budou to brát hodně prestižně. Některé top mančafty v té první fázi třeba dávají prostor hráčům z širšího kádru, kdežto u Partizanu je naprosto jasné, že budou chtít uspět a postoupit. O to to může být složitější," prohlásil Vrba.

Limberský nepovažuje za velkou výhodu, že Plzeň začne dvojzápas s Partizanem 15. února v Bělehradu. "Za ty roky jsme si vyzkoušeli obě varianty. Je to spíš o tom, jak kvalitní zápas odehrajeme a jak dobře budeme hrát, ale je úplně jedno, kde budeme začínat," konstatoval čtyřiatřicetiletý zadák.

"Možná by to bylo výhodou v momentě, kdy bychom byli rozehraní. Bohužel začínáme první mistrovský zápas s nimi, protože je pauza. Ale zimní přípravu k tomuto utkání směřujeme. V závěru přípravy nás čekají těžcí soupeři a myslím, že nás dobře prověří před zápasem s Partizanem," přidal Vrba.

Řezník je naopak rád, že Plzeň sehraje první duel venku, a je zvědavý i na horkokrevné srbské příznivce, kteří patří mezi nejproblémovější v Evropě. "To samé je Crvena zvezda. Mají výborné fanoušky, nebo spíš takové blázny, a tím jsou proslulí. Určitě to tam bude velké. Nevím, jestli přímo peklo, to asi uvidíme až potom. Ale myslím, že jsou to jedni z nejlepších fanoušků," uvedl osmadvacetiletý bek.

Los 2. kola fotbalové Evropské ligy

(první zápasy 15. února, odvety 22. února):

Partizan Bělehrad - Viktoria Plzeň, Dortmund - Bergamo, Nice - Lokomotiv Moskva, Kodaň (Lüftner) - Atlético Madrid, Spartak Moskva - Bilbao, AEK Atény - Dynamo Kyjev, Celtic Glasgow - Zenit Petrohrad, Neapol - Lipsko, Crvena Zvezda Bělehrad - CSKA Moskva, Lyon - Villarreal, San Sebastian - Salcburk, FCSB - Lazio Řím, Ludogorec Razgrad - AC Milán, Astana - Sporting Lisabon, Östersund - Arsenal (Čech), Marseille - Braga.