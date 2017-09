Bukurešť - Fotbalisté Plzně vstoupí do základní skupiny G Evropské ligy ve 21:05 zápasem na hřišti bukurešťského FCSB. Svěřenci Pavla Vrby mají bývalé Steaue co vracet, protože s ní vypadli ve třetím předkole Ligy mistrů. Pro Viktorii to byl už šestý pohárový zápas s rumunským soupeřem bez vítězství.

"Určitě máme touhu jim to vrátit. Rumuni nám v poslední době neseděli, takže věřím, že bychom už to teď mohli zlomit," řekl před odletem novinářům slovenský záložník Patrik Hrošovský.

Plzeňští sice v předkole Ligy mistrů na stadionu FCSB uhráli nadějnou remízu 2:2, ale v závěru domácí odvety selhali. Během osmi minut dostali tři góly a nakonec prohráli 1:4. Ani bukurešťský tým ale nakonec do skupiny LM neprošel, protože ve čtvrtém předkole nestačil na favorizovaný Sporting Lisabon.

Český vicemistr je v základní skupině Evropské ligy potřetí za sebou a celkově počtvrté, ale pouze v roce 2012 Plzeň postoupila do play off. Svěřenci Pavla Vrby se vedle FCSB na podzim utkají s Hapoelem Beer Ševa a s Luganem.