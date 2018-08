Praha - Šlágrem 3. kola první fotbalové ligy bude sobotní duel mezi Olomoucí a mistrovskou Plzní, kterou po výhrách na Dukle a doma s Libercem čeká první velká výzva v sezoně. V neděli se pražská Sparta pokusí doma proti Slovácku alespoň částečně napravit čtvrteční vyřazení ve 2. předkole Evropské ligy se Suboticou.

Olomouc v minulé sezoně překvapila a patřila k nejlepším týmům v soutěži. V úvodu nového ročníku sice selhala doma se Slavií, ale prohru napravila výhrou 4:0 v Mladé Boleslavi. A trenér Václav Jílek věří, že to týmu dodá sebevědomí i pro zápas s Plzní.

"Čeká nás aspirant na titul a velmi silné mužstvo, ale vloni jsme ukázali, že se s nimi dá hrát a je to tým k poražení. My budeme určitě chtít navázat na utkání s Mladou Boleslaví, ještě více si pohlídat některé věci v defenzivě a hrát rychle a být nebezpeční," řekl Jílek.

Plzni se v poslední době proti Sigmě daří, už osmkrát po sobě s Hanáky neprohrála a 441 minut neinkasovala. "Olomouc opět ukázala, že je to velice ofenzivní mužstvo, které má šikovné fotbalisty. A my máme radši soupeře, kteří chtějí hrát fotbal a kombinovat. Z tohoto pohledu si myslím, že by to mohlo být hodně zajímavé utkání," věří plzeňský kouč Pavel Vrba.

V Olomouci se začne v sobotu v 19:00. O dvě hodiny dříve jsou na programu duely Liberce s Teplicemi, Zlína s Jabloncem a Ostravy s Příbramí.

Středočeši se po dvou velmi dobrých výkonech v domácím prostředí pokusí ukázat ostré zuby nováčka i na Baníku. "My nerozlišujeme, jestli hrajeme doma nebo venku. Já tohle neřeším a snažím se hrát všude stejně," řekl kouč Příbrami Josef Csaplár, který opět bude spoléhat na Jana Matouška, který byl zvolen nejlepším hráčem ligy v úvodních dvou kolech. "Je to hráč, o kterého je velký zájem. Je to nebezpečný, rychlý hráč za obranu a my si musíme na něj dát obrovský pozor," upozornil kouč Ostravy Bohumil Páník.

Co napravovat má Jablonec, který oba dosavadní zápasy prohrál a chce tak poprvé bodovat. Proti ale bude Zlín, který naopak začal nad očekávání a pod novým koučem Michalem Bílkem ještě body neztratil. "Šest získaných bodů po dvou zápasech je pro nás výborným vysvědčením. Hodně nám úspěšný vstup do soutěže pomohl i psychicky. Ale ani jeden hráč si nemyslí, že to půjde v dalších zápasech samo," řekl Bílek.

Nedělní program začne duelem dvou nejhorších celků úvodních dvou kol. Karviná i Mladá Boleslav dvakrát prohrály a dohromady inkasovaly 12 branek. Pro oba kluby tak půjde o velmi důležité utkání. Mladá Boleslav má navíc Karviné co vracet, protože v dosavadních čtyřech soubojích ji ještě nedokázala porazit. "Každá série musí jednou skončit a jsem přesvědčený, že to přijde teď," uvedl mladoboleslavský záložník Jiří Kateřiňák.

Víkendový program pak vyvrcholí nedělním zápasem v Praze na Letné, kde Sparta přivítá Slovácko s cílem omluvit se fanouškům za čtvrteční vyřazení z Evropské ligy. "Vypadli jsme se Suboticou z Evropské ligy, ale nechali jsme na hřišti všechno. Takové výkony musíme předvádět pokaždé. Věřím, že to zopakujeme už v neděli se Slováckem. Budeme chtít fanouškům oplatit jejich podporu a vyhrát. Doufám, že jich zas přijde hodně," řekl kapitán Sparty Josef Šural, který se pokusí se spoluhráči potvrdit velmi dobrou bilanci se Slováckem, s nímž na Letné z 16 zápasů ztratila Sparta jen dva body.

"Sparta má kvalitní tým a svou sílu ukázala navzdory vyřazení i v Evropské lize proti Subotici. Rozhodně to ale neznamená, že se zaměříme na defenzivní hru. Pokusíme se navázat na koncentraci, bojovnost a herní nasazení z posledního zápasu proti Baníku Ostrava," prohlásil trenér Slovácka Michal Kordula.

Hlasy před víkendovými zápasy 3. kola první ligy:

Baník Ostrava (9.) - 1. FK Příbram (6.)

Bohumil Páník (Ostrava): "Příbram je zatím určitě překvapení ligy, podává velice pozitivní výkony, i ze strany jednotlivých hráčů. Jeden jim tam teď vyletěl (Matoušek) a je to hráč, o kterého je velký zájem. Je to nebezpečný, rychlý hráč za obranu a my si musíme na něj dát obrovský pozor. Je to tým složený z mladých hráčů i těch extra zkušených, což jim dává i určitý nadhled ve hře. Nebojí se hrát a dokážou proměňovat šance, v tom je jejich úspěšnost."

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "My nerozlišujeme, jestli hrajeme doma, nebo venku. Na Bohemku přijelo spousta jejich fanoušků, tak to jsme i doma hráli skoro jako venku. Já tohle ale neřeším a snažím se hrát všude stejně. Pokud hráči chtějí hrát nahoře, musíme se vyvarovat chyb a lajdáctví, jakých jsme se dopustili ve druhé půli s Bohemkou."

Slovan Liberec (10.) - FK Teplice (5.)

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Sledovali jsme pozorně poslední vystoupení Teplic, v němž doma vyhrály vysoko nad Duklou. Teplice hrají spíše zezadu bez nějaké větší mezihry a nakopávají míče na kontraútoky, takže v tomhle se více chystáme na jejich celkový systém hry než speciálně na hru individualit. Čekáme diametrálně odlišný zápas od toho naposledy v Plzni, hlavně pokud půjde o styl. V Plzni jsme zbytečně ztratili všechny tři body a doufám, že tu dobrou hru dostaneme i do zápasu s Teplicemi. Pevně věřím, že budeme naplno bodovat, protože v téhle soutěži musíme právě ty domácí zápasy zvládat. Doma je to větší zodpovědnost. Pevně doufám, že se proti Teplicím probudí naši střelci a fanouškům nabídneme vítězství i góly. Nechceme je zklamat."

Radim Nečas (asistent trenéra Teplic): "Liberec už je dlouho známý tím, že každý půl rok je v kádru hodně změn. Jsou tam i teď a navíc je ve Slovanu i nový trenér. Viděli jsme oba zápasy Liberce a myslíme si, že stylově se jeho hra moc nezměnila. Hráči chtějí být aktivní a vysoko napadat, což předvedli také hlavně v prvním poločase v Plzni, kde hráli velmi odvážně. Celkově se nám ten liberecký herní projev velmi líbí. Takovým mozkem týmu je nový kapitán Breite, velmi dobře se jeví Pešek z Budějovic, je tam i šikovný Ševčík a velkou motivaci proti Teplicím asi bude mít Potočný. My jsme minule dali pět gólů Dukle, takže do Liberce jedeme s tím, že se nám podařil velmi dobrý výsledek, i když ke hře nějaké výhrady máme. Určitě bychom chtěli navázat na dubnový duel, kdy jsme v Liberci zápas v závěru dokázali otočit."

Fastav Zlín (4.) - FK Jablonec (12.)

Michal Bílek (trenér Zlína): "Šest získaných bodů po dvou zápasech je pro nás výborným vysvědčením. Hodně nám úspěšný vstup do soutěže pomohl i psychicky. Ale ani jeden hráč si nemyslí, že to půjde v dalších zápasech samo. Proti Jablonci můžeme uspět pouze po tvrdé dřině. Očekávám opět velké vedro. V takovém počasí musíme hrát trpělivě, aby soupeř běhal a ztrácel síly. A čekat na skulinku, která se objeví. Líbí se mi, jak hráči v zápasech pracují."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Určitě je nepříjemné, že jsme po dvou kolech bez bodu. Čekali jsme, že odstartujeme jinak. A teď jedeme na mančaft, který má šest bodů a téměř vede tabulku. Ale hráči předvedli, že umí hrát dobrý fotbal. Musíme se víc soustředit na to, abychom šance proměňovali. Musíme získat více klidu v zakončení. V tréninku se hodně věnujeme střelbě a cvičením se střelbou. Musíme být trpěliví a věřit, že se to otočí v náš prospěch."

Sigma Olomouc (7.) - Viktoria Plzeň (2.)

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Možná, že Plzeň v těch prvních dvou zápasech nebyla tak suverénní, jak by sama očekávala. Na druhou stranu ukazuje, že i když není tak dominantní, dokáže zápasy zvládnout tříbodově, což je vizitka silných týmů. Čeká nás aspirant na titul a velmi silné mužstvo, ale v minulé sezoně jsme ukázali, že se s nimi dá hrát a je to tým k poražení. My budeme chtít navázat na utkání s Mladou Boleslaví, ještě více si pohlídat některé věci v defenzivě, hrát rychle a být nebezpeční.

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Olomouci letos sice nevyšel první zápas, ale v Mladé Boleslavi opět ukázali, že je to velice ofenzivní mužstvo, které má šikovné fotbalisty. Bude to zajímavý zápas, protože my máme radši mužstva, která chtějí hrát fotbal a kombinovat. Z tohoto pohledu si myslím, že by to mohlo být hodně zajímavé. Když se podíváte na výsledky v české lize, tak padá obecně mnohem více gólů než v minulosti. Ono to asi ukazuje, že mužstva chtějí hrát více ofenzivněji, a v Olomouci to bude nejspíš podobné. Já jen doufám, že těch branek dáme více než soupeř."

MFK Karviná (16.) - FK Mladá Boleslav (15.)

Roman Nádvorník (Karviná): "Po dvou těžkých zápasech venku konečně hrajeme doma a máme soupeře, který je na tom podobně jako my. Je to zápas, který bychom chtěli a měli zvládnout. Máme nulu, ale zatím není důvod bláznit, protože los máme opravdu náročný. Ale potřebujeme se bodově chytit a odrazit a věřím, že to bude právě nejbližší utkání proti Boleslavi."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Do Karviné jedeme s odhodláním napravit bodovou ztrátu z předchozího domácího utkání."

Jiří Kateřiňák (záložník M. Boleslavi): "Debakl s Olomoucí už je za námi a soustředíme se na Karvinou. Chceme jednoznačně vyhrát, odvézt si tři body a odpovědět na nepovedený vstup do ligy. Musíme hrát zodpovědně zezadu a šance přijdou. Vytvořili jsme si je i s Olomoucí, tak proč ne v Karviné. Pak už bude na nás, jak s nimi naložíme. Sice jsme Karvinou ještě neporazili, ale každá série musí skončit a jsem přesvědčený, že to přijde teď."

Sparta Praha (3.) - 1. FC Slovácko (8.)

Josef Šural (kapitán Sparty): "Vypadli jsme se Suboticou z Evropské ligy, ale nechali jsme na hřišti všechno. Takové výkony musíme předvádět pokaždé. Věřím, že to zopakujeme už v neděli se Slováckem. Budeme chtít fanouškům oplatit jejich podporu a vyhrát. Doufám, že jich zas přijde hodně."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Sparta má kvalitní tým a svou sílu ukázala navzdory vyřazení i v Evropské lize proti Subotici. Rozhodně to ale neznamená, že se zaměříme na defenzivní hru. Pokusíme se navázat na koncentraci, bojovnost a herní nasazení z posledního zápasu proti Baníku Ostrava. I když s herním projevem jsem tolik spokojený nebyl. Výhra byla odměnou za nezměrnou vůli, která nám chyběla v prvním zápase na Bohemians."

Statistické údaje před zápasy 3. kola: -------- Baník Ostrava (9.) - 1. FK Příbram (6.) Výkop: sobota 4. srpna, 17:00. Rozhodčí: Ardeleanu - Mokrusch, Hrabovský. Bilance: 36 15-8-13 (48:42). Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Jirásek, Holzer - Baroš, Diop. Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Kilián, Květ - Rezek, Matoušek, Fantiš - Slepička. Absence: Breda, Stáňa (oba zranění), Procházka, Hrubý (oba nejistý start) - Kodr, Pecháček (oba zranění). Nejlepší střelci: Holzer (1) - Matoušek, Květ (oba 2). Zajímavosti: - Ostrava s Příbramí vyhrála jediný z posledních 6 vzájemných ligových duelů - Ostrava doma Příbram neporazila v posledních ligových 3 zápasech od 4. května 2013 - Ostrava doma v lize 7x za sebou neprohrála - Ostrava doma v lize 225 minut neinkasovala - Ostrava v prvních 2 kolech jednou vyhrála a prohrála, Příbram je neporažena a získala 4 body - Příbram vyhrála jediné z posledních 7 ligových utkání - Fantiš (Příbram) hrával v Ostravě Slovan Liberec (10.) - FK Teplice (5.) Výkop: sobota 4. srpna, 17:00. Rozhodčí: Pechanec - Paták, Melichar. Bilance: 44 16-8-20 (52:56). Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Liberec: Hladký - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Breite - Pešek, Ševčík, Mara, Potočný - Mashike Sukisa. Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Ljevakovič, Kučera - Trubač, Hora, Žitný - Vaněček. Absence: Hybš (zranění) - Grigar, Hyčka, Vošahlík (všichni zranění). Nejlepší střelci: Pázler (1) - Vaněček, Hora (oba 2). Zajímavosti: - Teplice vyhrály poslední 3 ligové zápasy s Libercem - Liberec v prvních 2 kolech jednou vyhrál a jednou prohrál, Teplice v nové sezoně ještě neprohrály (výhra, remíza) - Liberec poslední 2 domácí ligové zápasy vyhrál shodně 1:0 - Liberec vyhrál jen 3 z posledních 7 domácích ligových zápasů - Teplice z posledních 17 ligových zápasů venku vyhrály jen 2x (6 remíz, 9 proher) - Vaněček a Hora (oba Teplice) dali v minulém kole každý po 2 gólech - Ljevakovič (Teplice) může odehrát 250. utkání v české lize - teplický asistent trenéra Nečas působil v Liberci Fastav Zlín (4.) - FK Jablonec (12.) Výkop: sobota 4. srpna, 17:00. Rozhodčí: Orel - Blažej, Kubr. Bilance: 24 4-8-12 (22:37). Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Matejov, Traoré, Jiráček, Bartošák - Poznar, Beauguel, Džafič. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Kubista - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Chramosta. Absence: Jakubov, Vyhnal, Železník (všichni zranění) - nikdo. Nejlepší střelci: Gajič, Matejov, Beauguel, Bartošák, Poznar (všichni 1) - Lischka (1). Zajímavosti: - Zlín v posledních 8 vzájemných ligových duelech nevyhrál (jen 2 remízy) a poslední 3 prohrál bez vstřeleného gólu - Zlín naposledy porazil Jablonec v lize před 10 lety 3:0 venku - Zlín doma nevyhrál v posledních 6 vzájemných ligových zápasech - Zlín pod vedením nového kouče Bílka v úvodních 2 kolech zvítězil, naopak Jablonec coby nejlepší tým uplynulého jara 2x prohrál - Zlín v posledních 3 ligových zápasech vyhrál a vstřelil 8 branek - Jablonec prohrál jen 2 z posledních 8 venkovních ligových zápasů - Hronek a Jiráček (oba Zlín) působili v Jablonci - dojde na souboj 2 bývalých reprezentačních trenérů zlínského Bílka a jabloneckého Rady Sigma Olomouc (7.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: sobota 4. srpna, 19:00. Rozhodčí: Berka - Kříž, Flimmel. Bilance: 38 12-5-21 (39:48). Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Plšek, Kalvach, Houska, Falta - Nešpor. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Krmenčík. Absence: nikdo - Hejda, Kolář (oba zranění). Nejlepší střelci: Plšek, Nešpor, Sladký, Houska (všichni 1) - Krmenčík (2). Zajímavosti: - Plzeň v lize 8x za sebou s Olomoucí neprohrála (z toho 7 výher) - Plzeň v posledních 4 ligových zápasech od Olomouce nedostala gól (celkem 441 minut) - Olomouc doma v lize Plzeň nedokázala porazit 5x za sebou od 28. května 2011 - Olomouc v prvních 2 kolech prohrála 0:3 se Slavií a vyhrála 4:0 v M. Boleslavi, Plzeň zvítězila na Dukle i s Libercem - Olomouc před 2 týdny utrpěla teprve druhou prohru na domácím hřišti za posledních 35 soutěžních zápasech - Plzeň v součtu s minulou sezonou v lize vyhrála 4x za sebou - Plzeň prohrála jediný z posledních 9 ligových zápasů - Polom (Olomouc) může odehrát 50. ligové utkání, Pilař (Plzeň) 100. duel - Krmenčík (Plzeň) skóroval ve 4 ligových zápasech po sobě (celkem při tom dal 6 gólů) - Pilař přestoupil v létě do Olomouce z Plzně, Sladký (Olomouc) je odchovancem Plzně MFK Karviná (16.) - FK Mladá Boleslav (15.) Výkop: neděle 5. srpna, 15:00. Rozhodčí: Marek - Nádvorník, Horák. Bilance: 4 2-2-0 (5:3). Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Karviná: Berkovec - Moravec, Dreksa, Janečka, Letič - Lingr, Panák, Budínský, Suchan, Tusjak - Wágner. M. Boleslav: Kamenár - Pauschek, Takács, Král, Fabián - Hůlka, Valenta - Diviš, Ladra, Konaté - Komličenko. Absence: nikdo - Matějovský (zranění), Mareš (nejistý start). Nejlepší střelci: nikdo - Matějovský, Komličenko (oba 1). Zajímavosti: - jde o souboj 2 nejhorších celků prvních dvou kol, které stále čekají na první bod - M. Boleslav v lize Karvinou ve 4 zápasech dosud neporazila, v Karviné dvakrát remizovala 1:1, doma dvakrát o gól prohrála - Karviná je posledním týmem, který v nové sezoně ještě nevstřelil gól - Karviná z posledních 14 ligových zápasů pouze jednou zvítězila - Karviná doma v lize 5x po sobě nevyhrála - M. Boleslav prohrála v lize 3x za sebou a pokaždé dostala alespoň 3 góly - M. Boleslav bodovala v 5 z posledních 7 venkovních duelů, ale poslední 2 prohrála - Wágner a Šisler (oba Karviná) působili v M. Boleslavi - trenér Weber před angažmá v M. Boleslavi vedl Karvinou - M. Boleslav se snaží získat z Karviné záložníka Budínského Sparta Praha (3.) - 1. FC Slovácko (8.) Výkop: neděle 5. srpna, 18:00. Rozhodčí: Proske - Kotík, Boček. Bilance: 32 24-3-5 (62:23). Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa - Frýdek - Vukadinovič, Kanga, Stanciu, Plavšič - Tetteh. Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Reinberk - Janošek - Navrátil, Daníček, Sadílek, Petr - Kuchta. Absence: Pulkrab, Zahustel, Kadlec, Ben Chaim, Wiesner, Drchal (všichni zranění) - Zajíc (zranění). Nejlepší střelci: Kanga (2) - Daníček, Kubala, Kuchta (všichni 1). Zajímavosti: - Sparta doma v lize se Slováckem v 16 zápasech ještě neprohrála (15 výher, remíza 1:1 v roce 2004) - Slovácko z posledních 21 ligových zápasů se Spartou zvítězilo v jediném - Sparta vyhrála jen 2 z posledních 5 ligových soubojů se Slováckem - Sparta ve 4 z posledních 6 domácích ligových zápasů se Slováckem nastřílela soupeři 4 nebo více branek - Sparta vyhrála obě kola nové sezony, Slovácko v minule porazilo doma Ostravu a zvítězilo v nejvyšší soutěži po 6 zápasů - Sparta dnes hraje odvetu 2. předkola Evropské ligy se Spartakem Subotica - Kanga (Sparta) skóroval v obou odehraných kolech - Slovácko v posledních 7 ligových zápasech venku nevyhrálo a vstřelilo v nich jen 3 góly - Ben Chaim (Sparta) slaví v den utkání 29. narozeniny - Daníček (Slovácko) může nastoupit ke 150. ligovému zápasu Dukla Praha (14.) - Bohemians Praha 1905 (11.) Výkop: pondělí 6. srpna, 18:00. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Vlček. Bilance: 14 4-4-6 (17:17). Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Bobál, Podaný - Hanousek, Tetour, Holík - Douděra, Holenda, Schranz. Bohemians: Valeš - Dostál, Bederka, Krch, Bartek - Reiter, F. Hašek, Jindřišek, Vaníček - Mašek, Juliš. Absence: nikdo - M. Hašek ml., Vondra (oba zranění), Fryšták, Šmíd (oba trest za ČK). Nejlepší střelci: Douděra, Schranz, Holík (všichni 1) - Jindřišek, Mašek, Hilál, F. Hašek (všichni 1). Zajímavosti: - jde o první pražské derby v sezoně - Dukla vyhrála 3 z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - Bohemians vyhráli na Julisce naposledy před 4 lety (od té doby tam ve 3 zápasech získali jen bod) - Dukla prohrála oba ligové zápasy v sezoně pod novým trenérem Drskem, Bohemians porazili Slovácko a prohráli v Příbrami - Dukla v součtu s minulým ligovým ročníkem prohrála 5x za sebou - Dukla má s 8 inkasovanými góly nejhorší obranu soutěže - Bohemians čekají na venkovní ligovou výhru 9 zápasů od listopadu - Bohemians vyhráli jediné z posledních 9 ligových utkání - kapitán Dukly Hanousek v den zápasu oslaví 27. narozeniny Tabulka: 1. Slavia 2 2 0 0 7:0 6 2. Plzeň 2 2 0 0 4:1 6 3. Sparta 2 2 0 0 4:1 6 4. Zlín 2 2 0 0 5:3 6 5. Teplice 2 1 1 0 6:3 4 6. Příbram 2 1 1 0 5:3 4 7. Olomouc 2 1 0 1 4:3 3 8. Slovácko 2 1 0 1 3:3 3 9. Ostrava 2 1 0 1 2:2 3 10. Liberec 2 1 0 1 1:1 3 11. Bohemians 1905 2 1 0 1 4:5 3 12. Jablonec 2 0 0 2 1:3 0 13. Opava 2 0 0 2 1:4 0 14. Dukla 2 0 0 2 3:8 0 15. Mladá Boleslav 2 0 0 2 2:7 0 16. MFK Karviná 2 0 0 2 0:5 0