Praha - Fotbalisté Plzně budou v 18. kole první ligy hájit jednobodový náskok v čele tabulky na neoblíbeném hřišti čtvrtého Zlína. Druhá Slavia by měla mít proti poslední Příbrami situaci o poznání snazší, zatímco třetí Sparta se v Jablonci pokusí vzpamatovat ze špatného vstupu do jara a vyřazení z Evropské ligy.

Plzeň ve Zlíně vyhrála jen dva z posledních devíti zápasů, ale ani její soupeř se nemůže pochlubit oslnivou bilancí. V posledních třech ligových kolech nevyhrál a navíc ani nedal gól. "V posledních zápasech se nám nedaří koncovka. Pokud chceme uspět, tak musí všichni hráči podat maximálně zodpovědný výkon," uvedl kouč Zlína Bohumil Páník.

Zápas na Letné navíc svede několik hráčů proti bývalému klubu. Zlínský Štípek je odchovancem Plzně, naopak Hájek s Poznarem přišli do Viktore právě z moravského celku. "Jsem rád, že mohu po přestupu do Zlína konečně nastoupit proti svému bývalému klubu. Když jsem chodil po hostováních, tak jsem tyto zápasy sledoval jen z tribuny," uvedl Štípek.

Na utkání se těší i Poznar, který navíc Plzni radil, jak proti Zlínu uspět. "Z pozice hosta se do Zlína vracím poprvé v životě. Bude to specifické, ale hodně se těším. Nedáme jim nic zadarmo. Trenéra Páníka znám velice dobře, je to výborný stratég. Nějaké fintičky jsem tak našemu trenérovi řekl," prohlásil.

Slavia v úvodním jarním kole porazila předposlední Jihlavu a proti Příbrami bude usilovat o prodloužení patnáctizápasové série soutěžních zápasů bez porážky pod trenérem Jaroslavem Šilhavým. "Viděli jsme utkání Příbrami v Plzni a Příbram působila velice sympaticky a organizovaně. Určitě se nechovala jako obětní beránek," řekl kouč.

O záchranu bojující Středočeši, kteří vyhráli jen dvě z posledních 25 ligových utkání, mohou vsázet na dobrou bilanci s pražským soupeřem. S ním doma bodovali v sedmi z posledních devíti zápasů. "Já to vidím jako zcela otevřené utkání. Doma nejsme nikdy odevzdaný mančaft, navíc do Slavie přišlo několik nových hráčů a zkraje jara ještě nemusejí být ve formě," uvedl trenér Kamil Tobiáš.

Spartě zatím vstup do jara moc nevyšel. Po debaklu 0:4 a remíze 1:1 s Rostovem vypadla ve druhém kole z Evropské ligy, zatímco do domácí soutěže vstoupila nepřesvědčivou výhrou 1:0 nad Bohemians 1905. Letenští budou v Jablonci navíc postrádat záložníka Dočkala, který jedná o přestupu do Číny.

"Bude to složité. Když hrajeme čtvrtek, neděle, čtvrtek, tak úbytek sil je markantní, protože není čas na regeneraci," řekl asistent trenéra David Holoubek. "Bóřa samozřejmě chybí. Chybí jeho asistence, jeho velká produktivita. Ale nic nám nezbývá, musí se zapojit víc hráčů a musíme to pojmout týmově," dodal.

Trenér Jablonce Zdeněk Klucký věří, že právě teď je správný čas, aby severočeský celek ukončil jednáctizápasovou šňůru bez vítězství se Spartou. "Zápasy s Rostovem i Bohemians nám ukázaly cestu a že se s nimi hrát dá. Respektujeme sílu Sparty, ale nesmíme se jí bát a vysokým presinkem se ji musíme pokusit dostat do úzkých," prohlásil.

Statistické údaje před zápasy 18. kola první fotbalové ligy:

Dukla Praha (8.) - MFK Karviná (7.)

Výkop: sobota 25. února, 13:30.

Rozhodčí: Marek - Nádvorník, Hájek.

Bilance: 1 0-0-1 (1:2).

Poslední zápas: 1:2.

Předpokládané sestavy:

Dukla: Rada - Kušnír, Šimůnek, Štetina, Podaný - Hanousek, Tetour, Mustedanagič - Miloševič, Holenda, Olayinka.

Karviná: Laštůvka - Dressler, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Moravec, Budínský, Puchel - Wágner.

Absence: Koval (zranění) - Vondra (zranění).

Disciplinární ohrožení: Kušnír (7 ŽK), Olayinka, Štetina (oba 3 ŽK) - nikdo.

Nejlepší střelci: Olayinka (4) - Wágner, Budínský (oba 4).

Zajímavosti:

- Duklu v této sezoně čeká třetí soutěžní zápas s Karvinou, na podzim s ní prohrála v lize i v osmifinále poháru na penalty

- Dukla vyhrála 2 z posledních 3 ligových utkání

- Dukla doma v lize prohrála poslední 3 zápasy a 4x za sebou nezvítězila

- Dukla v prvním jarním kole porazila jiného nováčka Hradec Králové 2:0

- Karviná 3 kola po sobě neprohrála

- Karviná z posledních 5 ligových utkání jen jednou zvítězila

- Karviná venku inkasovala 19 gólů a má tam spolu s Příbramí nejhorší obranu

- Kušnír (Dukla) může odehrát 150. ligový zápas

Zbrojovka Brno (13.) - Slovan Liberec (12.)

Výkop: sobota 25. února, 16:00.

Rozhodčí: Příhoda - Antoníček, Pochylý.

Bilance: 45 13-13-19 (41:45).

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Zavadil, Polák - Litsingi, Škoda, Ashiru - Řezníček.

Liberec: Dúbravka - Coufal, Latka, Kúdela, Kerbr - Ekpai, Breite, Souček, Bartl - Potočný, Voltr.

Absence: nikdo - Vůch (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Škoda (3 ŽK) - Baroš, Breite, Coufal, Vůch (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Škoda (10) - Bartl (3).

Zajímavosti:

- Brno vyhrálo 3 z posledních 4 domácích zápasů s Libercem

- Brno 8x za sebou v lize nevyhrálo a z posledních 13 kol porazilo jen Jablonec

- Brno je s 10 nerozhodnými výsledky "remízovým králem" ligy

- Brno doma čeká už 6 ligových zápasů na vítězství, naposledy porazilo koncem srpna Slovácko (1:0)

- Liberec v lize 7x za sebou nezvítězil

- Liberec v lize venku 3x po sobě prohrál a vstřelil jediný gól

- Liberec má s 11 góly spolu s Jihlavou nejhorší útok ligy

- Michal Škoda (Brno) vstřelil v posledních 12 kolech 10 gólů a je společně s bratrem Milanem a Lafatou nejlepším kanonýrem ligy

- Polák (Brno) působil v Liberci

- Kouřil slaví den před zápasem 26. narozeniny, trenérovi Trpišovskému (oba Liberec) bude 2 dny po utkání 41 let

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Remíz jsme už doma uhráli hodně, teď potřebujeme v naší situaci konečně zvítězit. V minulém zápase v Teplicích jsme odvedli solidní výkon, bod nám psychicky pomohl. Počítám s tím, že nastoupí i Škoda, který se chystá k odchodu do Číny. Duel s Libercem bude pro oba týmy velmi důležitý z hlediska dalšího vývoje ve spodní části tabulky. Náš soupeř v zimní přestávce výrazně obměnil kádr a posílil se zkušenými hráči, kteří se potřebují ještě sehrát. V každém případě nás čeká velice kvalitní soupeř."

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Chtěli jsme do jarní sezony vykročit tříbodově, jsme zklamaní, že jsme doma jen remizovali 0:0. Aspoň směrem dozadu jsme určitou kvalitu ukázali, ale potřebujeme zlepšit koncovku. Bude to pro nás boj za pochodu. Samozřejmě jedeme do Brna vyhrát, ale ať už to zvládneme, nebo ne, i další utkání bude zlomové. Pro nás jsou zlomová všechna."

Bohemians Praha 1905 (11.) - 1. FC Slovácko (9.)

Výkop: sobota 25. února, 16:30.

Rozhodčí: Orel - Wilczek, Vlasjuk.

Bilance: 19 4-5-10 (19:28).

Poslední zápas: 0:2.

Předpokládané sestavy:

Bohemians: Berkovec - Dostál, Buchta, Krch, Švec, Havel - Hubínek, Jirásek - Mašek, Markovič, Bartek.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Navrátil, Daníček, Havlík, Tetteh - Koné.

Absence: Hašek (zranění), Kabajev (nejistý start) - Chvátal, Chyla (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Dostál, Mašek (oba 3 ŽK) - Daníček, Koné, Ťok (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Mašek (3) - Koné, Zajíc (oba 3).

Zajímavosti:

- Bohemians porazili Slovácko v jediném z posledních 9 ligových duelů

- Slovácko vyhrálo 5 z posledních 6 vzájemných ligových zápasů

- Bohemians v lize prohráli 3x za sebou bez vstřelené branky

- Bohemians vyhráli jediné z posledních 7 kol

- Bohemians doma v lize prohráli 2 z posledních 3 zápasů

- Slovácko z posledních 5 zápasů venku prohrálo jen na Slavii (0:1) a získalo v nich 10 bodů

- Slovácko porazilo na podzim doma Bohemians 2:0 góly Kerbra a Diviše, kteří už v klubu nepůsobí

- Heča (Slovácko) může nastoupit ke 100. ligovému zápasu

- trenér Slovácka Levý hrával v Bohemians, v zápase ale nesmí na lavičku kvůli disciplinárnímu trestu

Daniel Krch (kapitán a obránce Bohemians 1905): "Samozřejmě budeme chtít navázat na výkon, který jsme předvedli na Letné, ale nejdůležitější bude pro nás získat tři body. Víme, kde má Slovácko přednosti. V útoku jim hraje Koné, který je silový a umí udržet míč. Tetteh je zase rychlostní typ, pravák hrající z levé strany. Šumulikoski hraje pod nimi a rozdává míče za obranu. Zmapované je máme a snažíme se připravit na celý tým. Když jsme na ně koukali, tak hráli z bloku a snažili se chodit do rychlých protiútoků. Na straně mají Navrátila a Tetteha, jsou rychlí a vybíhali nahoru. Byl jsem překvapený, že takhle hráli i doma a moc vysoko Jablonec nepresovali. Myslím si, že nás čeká těžký zapas."

Michal Kordula (asistent trenéra Slovácka): "Čeká nás velmi silný soupeř, který je hlavně v domácím prostředí velmi nepříjemný. Chceme navázat na náš výkon v zápase s Jabloncem, kterému chyběla pouze vstřelená branka. Jsem rád, že po vyloučení nedostal trest Daníček. Připravovali jsme se na variantu jak s ním, tak i bez něj. Proti Jablonci se nám dařilo držet míč, hráli jsme dobře v defenzivě. V tomto stylu se chceme představit i proti Bohemians."

Fastav Zlín (4.) - Viktoria Plzeň (1.)

Výkop: sobota 25. února, 17:00 (O2 Sport).

Rozhodčí: Proske - Blažej, Pospíšil.

Bilance: 19 7-4-8 (21:29).

Poslední zápas: 2:0.

Předpokládané sestavy:

Zlín: Dostál - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Vukadinovič, Živulič, Traoré, Štípek - Fantiš, Diop.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Ivanschitz, Kovařík - Poznar.

Absence: Beauguel (nejistý start) - Baránek, Chrien (oba rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: Hnaníček, Živulič, Kopečný, Matejov, Beauguel (všichni 3 ŽK) - Kozáčik, Hořava, Kopic, Petržela, Hromada (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Diop (5) - Krmenčík (6).

Zajímavosti:

- Plzeň vyhrála jen 2 z 9 ligových zápasů ve Zlíně

- Zlín v posledních 3 ligových zápasech nedal branku a získal v nich jen bod za remízu v Liberci

- Zlín z posledních 6 ligových zápasů doma porazil jen Brno a poslední 2 prohrál se skóre 0:5

- Plzeň je 12 ligových zápasů neporažena, naposledy prohrála právě se Zlínem

- Plzeň dostala v posledních 6 ligových zápasech jediný gól

- Plzeň má s 9 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy

- Štípek (Zlín) je odchovancem Plzně, obránce Hájek s útočníkem Poznarem naopak přišli do Plzně ze Zlína

Bohumil Páník (trenér Zlína): "V minulém utkání v Liberci ještě neměla naše hra všechny parametry. Bod byl pro nás cenným ziskem. Měli jsme dobrou mezihru, do šancí jsme se tolik nedostávali. Plzeň je v zápase favoritem, má na každém postu dva kvalitní hráče. Na podzim jsme se přesvědčili, že i tak kvalitního soupeře lze porazit. V posledních zápasech se nám nedaří koncovka. Pokud chceme uspět, tak musí všichni hráči podat maximálně zodpovědný výkon."

David Štípek (záložník Zlína): "Jsem rád, že mohu po přestupu do Zlína konečně nastoupit proti svému bývalému klubu. Když jsem chodil po hostováních, tak jsem tyto zápasy sledoval jen z tribuny. Herní styl Plzně všichni známe. Ten se nemění. Rádi bychom ukončili sérii bez vstřelené branky. Chceme to zlomit s Plzní, abychom se nedostali pod tlak a sérii nenatahovali."

Roman Pivarník (trenér Plzně): "Každý zápas je důležitý a nerozlišujeme je od sebe. My jdeme do každého utkání s tím, že chceme zvítězit. Pana Paníka znám, jejich hru sleduji dlouhodoběji. Mají něco nacvičené a na to se budeme připravovat. Oni mají dobré postavení v tabulce, stabilizovaný kádr, souhru i sebevědomí a to jistě budou chtít doma ukázat."

Tomáš Poznar (útočník Plzně): "Z pozice hosta se do Zlína vracím poprvé v životě. Bude to specifické, ale hodně se těším. Nedáme jim nic zadarmo. Trenéra Páníka znám velice dobře, je to výborný stratég. Nějaké fintičky jsem tak našemu trenérovi řekl. Teď se mi střelecky nedaří. Rád bych to prolomil, navíc by to bylo symbolické. Z úcty ke klubu, který mě vychoval, bych ale případnou branku neslavil."

1. FK Příbram (16.) - Slavia Praha (2.)

Výkop: sobota 25. února, 19:15 (ČT sport).

Rozhodčí: Julínek - Moláček, Vysloužil.

Bilance: 37 7-9-21 (31:60).

Poslední zápas: 0:3.

Předpokládané sestavy:

Příbram: Hruška - Lupták, Chaluš, Jiránek, Divíšek - T. Pilík, Tregler, Rezek, Suchan, Kukec - Linhart.

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Sýkora, Hušbauer, Barák, Zmrhal - Škoda.

Absence: Bazal (dohoda klubů) - Kenija (zranění), Mingazov (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Chaluš (7 ŽK), Rezek, Jiránek (oba 3 ŽK) - Bořil (3 ŽK).

Nejlepší střelci: T. Pilík (4) - Škoda (8).

Zajímavosti:

- Slavia vyhrála 5 z posledních 6 vzájemných ligových duelů

- Příbram doma bodovala se Slavií v 7 z posledních 8 ligových utkání

- Příbram vyhrála jen 2 z posledních 25 ligových utkání

- Příbram má s 32 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy

- Slavia pod trenérem Šilhavým neprohrála ani jeden z 15 soutěžních zápasů (13 v lize a 2 v poháru)

- Slavia v lize venku 7x za sebou neprohrála a z posledních 6 duelů tam 5x zvítězila

- Slavia prohrála jediný z posledních 25 ligových zápasů

- Slavia má s 32 brankami nejlepší ofenzivu ligy

- slávista Škoda dal Příbrami gól v každém z posledních 3 zápasů

Kamil Tobiáš (trenér Příbrami): "Čeká nás doma Slavia, což podle mě není nehratelný zápas. Vždyť zrovna na Slavii chodí v Příbrami co nejvíc fanoušků. Bude skvělá atmosféra a já to utkání vidím jako zcela otevřené. Doma nejsme nikdy odevzdaný mančaft, navíc do Slavie přišlo několik nových hráčů a zkraje jara ještě nemusejí být ve formě."

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "První krok doma s Jihlavou jsme zvládli, teď nás čeká druhý krok a věřím, že na něj budeme pořádně připraveni. Viděli jsme utkání Příbrami v Plzni a Příbram působila velice sympaticky a organizovaně. Určitě se nechovala jako obětní beránek, nás tak nečeká nic jednoduchého. Nikomu se nechce zůstat dole a hrát o záchranu. Stejně jako hrála ve druhém poločase dobře Jihlava, ani Příbram nechce dát kůži lacino."

FK Jablonec (10.) - Sparta Praha (3.)

Výkop: neděle 26. února, 17:30 (O2 Sport).

Rozhodčí: Královec - Mokrusch, Dobrovolný.

Bilance: 45 9-7-29 (37:78).

Poslední zápas: 0:3.

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hrubý - Jankovič (Masopust), Pernica, Beneš, Zelený - Považanec, Jiráček - Diviš, Pospíšil, Mihálik - Doležal.

Sparta: Koubek - Karavajev, Holek, Michal Kadlec, Costa - Néstor, Sáček, Vácha, Čermák, Konaté - Lafata.

Absence: Bárta, Zrelák (oba zranění), Valeš, Masopust (oba nejistý start) - Rosický, M. Frýdek, Zahustel, Hovorka (všichni zranění), Mareček, Holzer (oba nejistý start), Dočkal (nejistý start, jedná o přestupu do Číny).

Disciplinární ohrožení: Doležal, Mehanovič, Považanec (všichni 3 ŽK) - M. Kadlec, Costa, Čermák, Lafata (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Doležal, Mihálik (oba 4) - Lafata (10).

Zajímavosti:

- Sparta už s Jabloncem 11 ligových zápasů za sebou neprohrála (8 výher, 3 remízy)

- Sparta v lize naposledy s Jabloncem prohrála v květnu 2011

- v součtu s pohárem Sparta v Jablonci 5x za sebou nevyhrála

- Jablonec vyhrál jediné z posledních 5 kol

- Jablonec v posledních 2 kolech neskóroval

- Sparta dnes hraje odvetu 2. kola Evropské ligy s Rostovem

- Sparta venku v lize vyhrála jediný z posledních 5 zápasů (3 remízy, prohra)

- Lafata (Sparta) v minulosti v Jablonci působil a svému bývalému klubu dal v posledních 6 ligových zápasech 7 branek

- trenér Sparty Požár hrával za Jablonec

- Dočkal (Sparta) by v případě startu nastoupil k 200. ligovému utkání

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Přestože má Sparta kvalitní mužstvo, zápasy s Rostovem i Bohemians nám ukázaly cestu a že se s nimi hrát dá. Sparta patří dlouhodobě mezi naše nejlepší mužstva, má stabilní kádr a poradí si určitě i se ztrátou Bořka Dočkala, který zřejmě odejde do Číny. Respektujeme její sílu, ale nesmíme se jí bát a vysokým presinkem se ji musíme pokusit dostat do úzkých."

David Holoubek (asistent trenéra Sparty): "Bude to složité. Když hrajeme neděle, čtvrtek, neděle, tak úbytek sil je markantní, protože není moc času na regeneraci. Musíme dobře zregenerovat, dobře připravit sestavu a musíme vyhrát. Tak to tady chodí, kluci to samozřejmě vědí. Bořek Dočkal nám samozřejmě chybí. Chybí nám jeho asistence, jeho velká produktivita a bude se nám těžko nahrazovat. Ale nic nám nezbývá, musí se zapojit víc hráčů a musíme to pojmout týmově."

FK Mladá Boleslav (5.) - FK Teplice (6.)

Výkop: pondělí 27. února, 17:00 (ČT sport).

Rozhodčí: Jílek - Kříž, Kotalík.

Bilance: 25 11-7-7 (32:33).

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman - Matějovský, Takács - Vukadinovič, Magera, Nečas - Chramosta.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Fillo, Ljevakovič, Kučera, Hyčka - Hora - Vaněček.

Absence: Kysela, Rada (oba rekonvalescence), Přikryl (4 ŽK) - nikdo.

Disciplinární ohrožení: Fleišman (3 ŽK) - Vaněček (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chramosta (8) - Vaněček (6).

Zajímavosti:

- Teplice vyhrály jediný z posledních 7 ligových zápasů s Boleslaví (remíza, 5 proher)

- Teplice v Boleslavi vyhrály v lize naposledy v červnu 2013 (4:0)

- M. Boleslav čeká na ligovou výhru 7 zápasů (naposledy 14. října zvítězila na hřišti Bohemians 1905)

- M. Boleslav z posledních 18 ligových zápasů nedala gól jen Plzni

- Teplice ve 2 z posledních 3 ligových zápasů v Boleslavi neskórovaly

- Teplicím se v sezoně daří víc venku (14 bodů, skóre 12:9) než doma (9 bodů, skóre 7:7)

- Takács (M. Boleslav) hrával za Teplice

Martin Svědík (trenér M. Boleslav): "Věřím, že na domácím hřišti boleslavské příznivce nezklameme a předvedeme kvalitní výkon. Snadné to však nebude, neboť Teplice jsou zkušeným týmem s dobře organizovanou a důraznou defenzivou, z které těží na venkovních hřištích."

Ladislav Takács (záložník M. Boleslavi): "Zápas v Karviné se nám moc nepovedl, teď se chceme co nejlépe připravit na Teplice a převést na hřiště to, co jsme hráli v přípravě. Mají tam šikovné hráče, já jich většinu znám. Hlavně na Martina Filla si musíme dát pozor."

David Vaněček (útočník Teplic): "Mladá Boleslav je ofenzivní tým, ale první jarní kola nejsou o nějakých gólových hodech. Bude rozhodovat, kdo dostane nejméně gólů. Naposledy se Boleslav v Karviné moc neprosadila. Teď to nebude jiné, nebude to o moc gólech a musíme to být my, kdo branku dá. Osobně mám na Boleslav jen dobré vzpomínky, protože jsem jí na jejím stadionu dal první ligový gól."

1. Plzeň 16 12 3 1 27:9 39 2. Slavia 17 11 5 1 32:12 38 3. Sparta 17 10 5 2 31:13 35 4. Zlín 17 9 5 3 27:18 32 5. Mladá Boleslav 17 8 5 4 29:19 29 6. Teplice 17 6 5 6 19:16 23 7. MFK Karviná 17 6 4 7 23:27 22 8. Dukla 17 5 4 8 23:22 19 9. Slovácko 17 4 7 6 20:25 19 10. Jablonec 16 4 6 6 23:25 18 11. Bohemians 1905 16 5 3 8 15:23 18 12. Liberec 17 3 7 7 11:17 16 13. Brno 17 2 10 5 20:29 16 14. Hradec Králové 16 5 1 10 17:28 16 15. Jihlava 17 2 7 8 11:25 13 16. Příbram 17 2 3 12 12:32 9