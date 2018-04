Plzeň - Slovenský brankář Marek Čiliak podobně jako v minulé sezoně táhne skvělými výkony v play off hokejové extraligy Kometu Brno za úspěchem. V semifinále měl výrazný podíl na vyřazení vítěze základní části a zároveň nejproduktivnějšího týmu soutěže Plzně. V základní části Čiliak neatakoval čelo statistik, ale při vrcholu sezony je opět ve skvělé formě.

"Plzeň byla strašně silný a těžký soupeř a my jsme se hodně nadřeli. Ale semkli jsme se a ukázali jsme, že to play off umíme hrát," pochvaloval si Čiliak, který vévodí brankářům v play off s průměrem 1,52 obdržené branky na zápas i s úspěšností zákroků 94,66 procenta.

V dlouhodobé části byl s průměrem 2,27 pátý a s úspěšností 91,60 procenta desátý. "Je to play off. Jde o všechno a není čas na chyby. Koncentrace a hlava musí být úplně jinde než v základní části," vysvětlil Čiliak načasování své formy na klíčovou část sezony.

Kometa stejně jako loni ukazuje v play off svou sílu a k postupu do finále jí za dvě série stačilo devět zápasů. Vítkovice ve čtvrtfinále vyřadili Brňané 4:0 na zápasy. Podle Čiliaka je za tím skvěle fungující tým. "Všichni si navzájem věříme zleva doprava. Je to neskutečné. Už jsem to říkal loni. Já jsem takový tým nikdy nezažil. Je neuvěřitelné, co je tu za osobnosti jedna vedle druhé," podotkl.

Kometa sice doma ztratila čtvrtý zápas, ale dnes v Plzni dala Indiánům tvrdý direkt na konci první třetiny. Domácí sice vyrovnali v 19. minutě na 1:1, ale Kometa ještě do pauzy dvěma góly během 45 vteřin odskočila na dvoubrankový rozdíl. "V tom je hokej krásný, že nikdy člověk neví, co se stane. Určitě to v tom dnešním zápase bylo asi nejdůležitější," řekl Čiliak.

Soupeře v boji o zlato si podle něj nelze mezi Hradcem Králové a Třincem vybírat, ale souboj s Oceláři by pro něj měl zajímavý náboj. "Doma v tom máme jasno. Tam se fandí Třinci," prozradil Čiliak. "Manželka je odtamtud a narodila se mi tam dcera. Mám k Třinci blízko, ale nevybírám si," uvedl Čiliak, podle něhož by takové finále v rodině žádné fanouškovské rozpolcení nepřineslo. "Když hrajeme s Třincem, tak fandí všichni nám," dodal.