Plzeň - Fotbalisté vedoucí Plzně uzavřou 18. kolo první ligy pondělní dohrávkou s předposlední Jihlavou. Zatímco suverénní Viktoria v této sezoně nejvyšší soutěže doma vyhrála všech osm zápasů, Vysočina venku ještě nebodovala.

Svěřenci Pavla Vrby začali prvoligové jaro remízou 0:0 v Olomouci, Jihlava na svém hřišti překvapivě zdolala mistrovskou Slavii 1:0. Plzeňští čtvrteční domácí výhrou 2:0 nad Partizanem Bělehrad stvrdili postup do osmifinále Evropské ligy, kde vyzvou Sporting Lisabon.

"Určitě nás čeká jiný styl fotbalu, než tomu bylo s Partizanem. Jihlava bude hrát na brejky, což praktikovala i proti Slavii. Bude zodpovědně bránit. Na druhou stranu my hrajeme doma a budeme chtít fanoušky potěšit třemi body," řekl plzeňský trenér Vrba.

Velkou zbraní Jihlavy je lotyšský útočník Davis Ikaunieks, jenž v této ligové sezoně zaznamenal pět gólů a čtyři asistence. "Víme, že je to klíčový hráč soupeře, co se týká ofenzivy. Tak jako tak je to ale vždy hlavně o týmu, musíme si dávat pozor na všechny hráče soupeře," upozornil kouč Viktorie.

Plzeň má v čele tabulky čtrnáctibodový náskok před Olomoucí, kterou však dnes může na druhém místě vystřídat Slavia po vršovickém derby s Bohemians 1905. Jihlava ztrácí tři body na nesestupovou pozici.

Favorizovaní Západočeši v posledních šesti vzájemných ligových duelech zvítězili a doma s Jihlavou nikdy neprohráli. "Za velmi důležité považuji, abychom chytili začátek zápasu a prezentovali se odvážnou a aktivní hrou," upozornil asistent Vysočiny Michal Šmarda.

"Předpokládáme, že v sestavě soupeře k některým změnám může dojít. Plzeň má velmi kvalitní kádr. Jistá je pouze absence vyžluceného ofenzivního záložníka Koláře. Případné korekce sestavy však nic nezmění na způsobu plzeňské hry," doplnil asistent hlavního kouče Martina Svědíka.

Pondělní dohrávka začne ve Štruncových sadech v 17:00. Hlavním rozhodčím bude Pavel Orel, přímý přenos nabídne televizní stanice ČT sport.

Statistické údaje před dohrávkou 18. kola první ligy: Viktoria Plzeň (1.) - Vysočina Jihlava (15.) Výkop: pondělí 26. února, 17:00 (ČT Sport). Rozhodčí: Orel - Pelikán, Koval. Bilance: 13 8-3-2 20:11. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Krmenčík. Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Buchta, Schumacher - Ljovin - Fulnek, Urblík, Dvořák, Zoubele - Ikaunieks. Absence: D. Kolář (4 ŽK) - M. Kolář, Keresteš (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Hrošovský - Keresteš (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Krmenčík (11) - Ikaunieks (5). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála posledních 6 ligových zápasů s Jihlavou a v každém vstřelila minimálně 2 góly - Plzeň doma v lize v 6 zápasech s Jihlavou neprohrála a poslední 3 vyhrála shodně 2:0 - Plzeň doma v této sezoně vyhrála všech 8 ligových zápasů a dostala jen 2 góly, v posledních 3 duelech na svém stadionu neinkasovala - Plzeň v posledních 3 ligových zápasech neinkasovala (celkem 270 minut), ale 2x z toho remizovala 0:0 - Plzeň v lize neprohrála 22x za sebou (od dubnové porážky 0:2 na Spartě) - Plzeň dnes hraje domácí odvetu 2. kola Evropské ligy proti Partizanu Bělehrad - Plzeň má s 34 góly nejlepší útok ligy a s 5 inkasovanými brankami i nejlepší obranu - Jihlava zůstává jediným týmem, který venku v ligové sezoně ještě nebodoval - Jihlava minule v premiéře pod vedením nového kouče Svědíka porazila Slavii 1:0 a bodovala poprvé po 3 kolech 1. Plzeň 17 15 2 0 34:5 47 2. Olomouc 18 9 6 3 23:11 33 3. Liberec 18 10 3 5 25:18 33 4. Slavia 17 9 5 3 27:8 32 5. Sparta 18 9 5 4 24:13 32 6. Jablonec 18 7 6 5 24:21 27 7. Bohemians 1905 17 6 7 4 16:14 25 8. Teplice 18 6 6 6 21:19 24 9. Zlín 17 5 6 6 19:24 21 10. Dukla 18 5 5 8 19:31 20 11. Brno 18 5 3 10 13:24 18 12. Karviná 17 5 2 10 17:25 17 13. Mladá Boleslav 18 5 2 11 19:31 17 14. Slovácko 18 3 7 8 16:25 16 15. Jihlava 17 4 1 12 16:32 13 16. Ostrava 18 2 6 10 22:34 12