Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 16. března 2018 v Plzni. Miroslav Indrák z Plzně zvyšuje na 2:1. ČTK/Chaloupka Miroslav

Praha - Hokejisté Plzně budou ve čtvrtek v pátém čtvrtfinálovém utkání doma proti Olomouci útočit na postup mezi nejlepší čtyři celky extraligy. Vítěz základní části otočil sérii, vede 3:1 na zápasy a v případě úspěchu bude mít jistý zisk medaile. V souboji Hradce Králové s Libercem je stav vyrovnaný 2:2 na utkání a čtvrteční vítěz bude mít šanci slavit postup v sobotu.

Plzeň dvěma výhrami na Hané smazala výpadek z prvního zápasu série, který doma prohrála po nájezdech. Do pátého duelu vstupují Indiáni s jediným cílem proměnit před vlastními fanoušky první mečbol. "Oba týmy jsou stále ve hře o postup. Stát se může cokoliv. My se musíme důkladně připravit, abychom toto utkání zvládli. Nervozitu si nesmíme připouštět," řekl trenér Plzně Ladislav Čihák, který očekává vyrovnaný boj.

"Opět to bude o tom, kdo dá první gól. Předpokládám, že se oba týmy soustředí na dobré bránění. Rozdílové mohou být přesilové hry. Rozhodne, kdo je využije. Za důležité považuji vyvarovat se fatálních chyb. Na to si musíme dát pozor," dodal Čihák, jenž věří v sílu domácího prostředí. V základní části extraligy jeho svěřenci z 26 zápasů na vlastním ledě pouze jednou nebodovali a tři utkání prohráli v prodloužení.

Nejproduktivnější hráč soutěže Milan Gulaš je spokojený s dvěma výhrami na Hané. Opět ale očekává tvrdou bitvu. "Série je velice těžká. Není to jednoduchý hokej, zápasy jsou hodně náročné fyzicky i psychicky. Musíme se koukat jen na sebe. Důležité bude zlepšit naši hru v útočném pásmu, kde se potřebujeme s kotoučem déle udržet. Máme stále co zlepšovat," připomněl Gulaš.

Olomouc se ještě pokusí vzkřísit skomírající naději. Trenér Zdeněk Venera svým svěřencům věří, ale je si také dobře vědom síly soupeře. "Plzeň je velmi silná v ofenzivě. Výsledek se dá těžko předvídat. Musíme se opět snažit. I když při poslední prohře bylo na naší straně snahy dost. Po zápase jsme klukům poděkovali za jejich výkon. Bušili do soupeře, ale nedali gól," uvedl Venera.

Olomouc počtvrté v ročníku prohrála třikrát za sebou, ale sérii čtyř porážek si v něm ještě nepřipsala. První takový případ by jí ukončil sezonu. "Snad budeme mít v Plzni více štěstí a nějaký puk se odrazí tak, aby se dal doklepnout do brány. Což nám v obou domácích zápasech chybělo," poznamenal Venera.

Velkou motivaci uspět v Plzni má i slovenský brankář Kohoutů Branislav Konrád, kterého dvě těsné prohry doma hodně mrzely. "Chtěli jsme aspoň jednou vyhrát, abychom ještě sérii vrátili před vlastní fanoušky. Nezbývá nám nyní nic jiného než o výhru zabojovat v Plzni," prohlásil Konrád.

Hradec Králové po dvou domácích vítězstvích prohrál dvakrát v Liberci a bude chtít na vlastním ledě potvrdit kralování domácích celků ve vzájemných zápasech. Mountfield porazil Bílé Tygry před vlastním publikem sedmkrát za sebou a Severočeši na jeho ledě uspěli naposledy 8. prosince 2015, kdy zvítězili 4:3 v prodloužení.

Východočeši neprolomili čekání na vítězství v Liberci, trvající 11 utkání. "Musíme navázat na naše vítězné zápasy doma. Mít větší důraz a hlad po gólech," uvedl kouč Hradce Václav Sýkora, který ve čtvrtém utkání série postrádal ofenzivního lídra Jaroslava Bednáře. "Zdravotní problém není zase až tak velký. Věřím, že do do dalšího zápasu by mohl být v pořádku. Ale není to samozřejmě stoprocentně jisté."

Útočník Hradce Petr Koukal čeká další vyrovnanou bitvu. "Dokázali jsme vyhrát dva zápasy doma, oni taky. Je to otevřená série. Já jsem nečekal nic lehkého, Liberec to věděl také, zná svoji sílu. Čekám, že to bude i nadále vyrovnané," prohlásil Koukal.

Liberecký kouč Filip Pešán má jasno, kudy vede cesta k dalšímu úspěchu s Mountfieldem. "Prohráli jsme oba dva zápasy v Hradci kvůli naší špatné disciplíně, takže jednoznačně pojedeme do Hradce hrát daleko disciplinovanější zápasy," řekl Pešán.

Bílí Tygři, kteří v předkole vyřadili Spartu 3:0 na zápasy, nabrali vyrovnáním série s Hradcem Králové další sebedůvěru. "Domácí zápasy nám všem dodaly pořádnou porci sebevědomí, každému jednotlivci i mančaftu jako celku. Hradec teď bude pod tlakem, budou muset zabrat. My to ale budeme chtít převážit na naši stranu. Zase to bude hodně o taktice, malých chybách. Třeba rozhodne stejně jako u nás týmová práce a skvělý výkon Romana Willa v brance," podotkl liberecký útočník Michal Bulíř.

Statistické údaje před čtvrtečními zápasy čtvrtfinále play off extraligy: Mountfield Hradec Králové (po základní části 2.) - Bílí Tygři Liberec (7.). Začátek: 17:20 (ČT sport). Stav série: 2:2. Výsledky zápasů v sérii: 3:2 v prodl., 3:1, 2:4, 0:3. Nejproduktivnější hráči v sérii: Radek Smoleňák 4 zápasy/4 body (2 branky + 2 asistence) - Marek Kvapil 4/6 (5+1). Nejproduktivnější hráči v play off: Radek Smoleňák 4/4 (2+2) - Marek Kvapil 7/8 (6+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Jaroslav Bednář 46/42 (15+27) - Martin Bakoš 52/40 (14+26). Statistiky brankářů v sérii: Patrik Rybár 2,93 a 88,24, Jaroslav Pavelka 0 a 100 - Roman Will 1,98, 93,28 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: Patrik Rybár 2,93 a 88,24, Jaroslav Pavelka 0 a 100 - Roman Will 1,69, 94,00 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Patrik Rybár 1,73, 93,19 a sedmkrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 1,56, 94,64 a dvakrát udržel čisté konto - Roman Will 2,34, 91,29 a šestkrát udržel čisté konto, Jaroslav Janus 3,08, 88,24 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,20 a 86,79. Zajímavosti: - Mountfield vyhrál doma osm z posledních devíti utkání. Prohrál jen v 51. kole s Jihlavou 2:4. - Bílí Tygři venku vyhráli jediný z posledních šesti duelů, když ve třetím duelu předkola vítězstvím 4:1 na Spartě zpečetili postup. - Hradec porazil Bílé Tygry před vlastním publikem sedmkrát za sebou, Severočeši na jeho ledě uspěli naposledy 8. prosince 2015, kdy zvítězili 4:3 v prodloužení. - Liberec je s úspěšností 29,17 procenta nejlepším týmem v přesilových hrách v play off. Využil sedm z 24 početních výhod. - Slovenský útočník Adam Jánošík z Liberce může sehrát 200. zápas v české extralize. - Hradecký útočník Jaroslav Dvořák dnes slaví 19. narozeniny. HC Škoda Plzeň (1.) - HC Olomouc (8.). Začátek: 17:30. Stav série: 3:1. Výsledky zápasů v sérii: 2:3 po sam. nájezdech, 4:2, 4:3, 2:0. Nejproduktivnější hráči v sérii: Milan Gulaš 4 zápasy/5 bodů (3 branky + 2 asistence) - Zbyněk Irgl 4/5 (4+1). Nejproduktivnější hráči v play off: Milan Gulaš 4/5 (3+2) - Zbyněk Irgl 8/8 (4+4). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Milan Gulaš 48/61 (23+38) - Jan Knotek 51/30 (17+13). Statistiky brankářů v sérii: Miroslav Svoboda 1,62, 93,52 a jednou udržel čisté konto - Branislav Konrád 2,34 a 90,38. Statistiky brankářů v play off: Miroslav Svoboda 1,62, 93,52 a jednou udržel čisté konto - Branislav Konrád 2,17 a 91,86. Statistiky brankářů v základní části: Miroslav Svoboda 2,10, 92,57 a pětkrát udržel čisté konto, Tomáš Král 1,25 a 94,44, Alexandr Hylák 2,45, 91,10 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,32 a 80,00 - Branislav Konrád 2,47, 90,53 a sedmkrát udržel čisté konto, Martin Falter 2,28 a 89,84. Zajímavosti: - Otočit nepříznivý vývoj série z 1:3 na zápasy se podařilo v historii play off domácí nejvyšší soutěže jen šestkrát. V roce 1971 se to v semifinále povedlo Brnu proti Kladnu, v samostatné české extralize to dokázal jako první v roce 2002 ve čtvrtfinále Zlín proti Znojmu. O dva roky později předvedla takový obrat v semifinále Slavia proti Spartě, v roce 2005 také v semifinále opět Zlín proti Vítkovicím, čtyři roky nato ve čtvrtfinále ztratily tento stav opět Vítkovice se Slavií a v roce 2011 v boji o finále se povedl obrat Třinci proti Slavii. - Plzeň byla v základní části nejlepším týmem v domácím prostředí, v součtu se čtvrtfinále doma prohrála jen pět z 28 zápasů. - Olomouc ve čtvrtfinále s Plzní prohrála třikrát za sebou, což se jí stalo počtvrté v sezoně, ale čtyři porážky v řadě si v ní nepřipsala ani jednou. - Plzeň v sérii ještě z deseti oslabení ani jednou neinkasovala. - Škoda útočí na osmou účast v semifinále v historii. V roce 1992 ještě ve federální lize došla až do finále, v letech 2000, 2012 a 2016 získala bronz, v letech 2004 a 2009 skončila čtvrtá a v roce 2013 slavila historický titul. - Plzeň bude mít v případě postupu jako vítěz základní části jistou medaili. Dosud má ve sbírce jedno zlato, tři stříbra a čtyři bronzy. - Olomouc hraje ve své osmé extraligové sezoně ve čtvrtfinále počtvrté a uspěla jen v roce 1994, kdy získala jediný titul.