Praha - Hokejisté Plzně budou v pátečním 22. extraligovém kole usilovat v Jihlavě o prodloužení čtyřzápasové vítězné série a zároveň o udržení vedoucí příčky v tabulce. V akci bude kompletní čtrnáctka klubů. Propad tabulkou chce zastavit Sparta, která je po šesti porážkách v řadě až jedenáctá. Nyní je před Pražany série tří domácích utkání, jejich prvním sokem bude Olomouc.

Jihlavská Dukla ve středu dosáhla na ledě Vítkovic výhrou 4:3 prvního tříbodového úspěchu sezony v soupeřových arénách. A patřičně ji nabudil na lídra soutěže. Doma ale Jihlavští dvě poslední vystoupení ztratili. "Hodně nám po úspěchu ve Zlíně pomohla středeční tříbodová výhra ve Vítkovicích. Vyhrávají ale i naši bezprostřední sousedé v tabulce, extraliga je vyrovnaná. Proti vedoucímu týmu tabulky Plzni se chceme prezentovat opět snahou a poctivým přístupem," řekl trenér Dukly Petr Vlk.

Plzeň přišla o svou velkou zbraň, když švýcarský celek Ambri-Piotta stáhl s okamžitou platností z hostování nejlepšího střelce soutěže Dominika Kubalíka. Mladý reprezentační forvard vede s 16 brankami z 20 zápasů tabulku kanonýrů a je také druhým nejproduktivnějším hráčem, když připojil osm asistencí.

Sparta si ve středu v Liberci připsala šestou porážku za sebou, potřetí hrála pod vedením nedávno dosazeného Františka Výborného. Pokaždé od nástupu zkušeného kouče přitom Pražané získali bod za remízu v základní hrací době, ale pak se ze zisku druhého bodu radoval soupeř po vítězné trefě v prodloužení.

"Může jít o smůlu, ale myslím, že je to trošku karma. Ze začátku sezony hráči nepřistoupili k některým zápasům, jak měli. A pánbůh jim to teď vrací," uvedl sportovní manažer Pražanů Michal Broš. "Na druhou stranu ale všichni věříme, že už se to překlopí a začneme vyhrávat," doplnil.

Olomouc po reprezentační přestávce pokračuje v sérii výher a bodově už dostihla páté Vítkovice. Kohouti pouze jednou z posledních osmi kol vyšli naprázdno a aktuálně mají na kontě tři výhry za sebou.

Zlínští Berani v posledních dvou zápasech s Olomoucí a v Hradci Králové vyšli bodově naprázdno. Přestala se jim dařit koncovka. Nyní je čeká Třinec. "Opět děláme hodně hrubých chyb, které naši soupeři trestají. Potřebujeme se vrátit k naší poctivé hře s dobrou defenzivou. Hrajeme nyní dvakrát doma. Důležitý bude už páteční zápas proti Třinci, který potřebujeme pro klid a návrat pohody v týmu zvládnout," uvedl kouč Robert Svoboda.

Třinec moří velká marodka. Před čtvrtým venkovním utkáním v řadě má trenér Václav Varaďa mimo hru klíčové hráče Růžičku, Krajíčka, Marcinka, Irgla, Adamského či Petružálka. "Uvidíme, jestli bude schopen alespoň někdo z nich nastoupit a do utkání bude fit," řekl Varaďa.

Druhý tým tabulky Kometa Brno už více než měsíc čeká na domácím ledě na tříbodovou výhru. Naposledy zdolali Brňané 13. října doma Olomouc 5:0. Od té doby ve čtyřech zápasech vybojovali jen čtyři body.

"V posledním zápase proti Pardubicím náš výkon nebyl dobrý. Věřím, že proti Vítkovicím budeme hrát lépe a potěšíme naše fanoušky výhrou. I když Vítkovice patří k týmům, které hrají hlavně v defenzivě velmi dobře," uvedl asistent trenéra Komety Petr Haken. V brněnském týmu bude chybět útočník Vojtěch Němec, který zamířil na měsíční hostování do Mladé Boleslavi, nejistý je start obránce Ondřeje Němce.

Vítkovice chtějí v Brně odčinit nepodařený domácí zápas s Jihlavou, které přepustily všechny tři body. "Máme co napravovat. Přístup hráčů se musí hodně změnit, abychom měli v Brně šanci na bodový zisk," řekl vítkovický asistent Pavel Trnka. Hostům scházejí Urbanec, Kucsera, Dej a nemocný Hrbas.

Předposlední Pardubice si před utkáním proti Liberci věří, čemuž napomohl úspěšný rozjezd po reprezentační přestávce - Dynamo zvítězilo v Brně. "Uspěli jsme po výkonu postaveném na celoplošném hokeji a perfektním výkonu brankáře. Bílí Tygři provedli pár změn v týmu, koupili kvalitního brankáře Jaroslava Januse a vynikajícího útočníka Marka Kvapila. Jejich ofenzivní síla se zvedne. My musíme hrát dobře z obrany a věřit, že šance, které si vypracujeme, proměníme," nastínil kouč Miloš Holaň.

Bílí Tygři vyhráli třikrát za sebou. Během reprezentační pauzy k tomu ještě vyřadili Frölundu a postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů. "Vítězství v Lize mistrů nám určitě pomohlo a dodalo sebevědomí. Už předtím jsme měli takovou menší šňůru, poté ale přišla reprezentační pauza. Možná nám nepřišla ani tak moc vhod. Dnes jsme to ale urvali a jsme zase zpět. Doufám, že tak budeme pokračovat i v dalších zápasech a vyhrávat i nadále," přál si obránce Adam Jánošík.

Desátá Mladá Boleslav se utká s Hradcem Králové. Středočeši prohráli čtyři z pěti zápasů a ani při jedné z porážek nebodovali. Třetí Mountfield vyhrál tři z předchozích čtyř zápasů. "Vyhovuje mi, že je na jejich stadionu zima, líp se tam dýchá. Jen je tam na moje poměry až moc té zelené," pousmál se s nadsázkou hostující útočník Roman Kukumberg. "Každopádně oni budou hodně jezdit. Bude to hokejové," dodal.

Chomutov má na kontě třízápasovou sérii porážek a hole zkříží v bitvě o body s rivalem z nedalekého Litvínova. Verva je sice poslední, ale po pauze začala výhrou 6:3 nad Mladou Boleslaví. V minulé sezoně neuhráli Piráti před svými diváky proti Litvínovu ani bod.

Pátek 17. listopadu - 22. kolo:

15:30 Aukro Berani Zlín - HC Oceláři Třinec (4:0), Piráti Chomutov - HC Verva Litvínov (3:2),

17:00 HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera (5:1), HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec (1:4),

17:20 BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové (1:2; ČT Sport),

17:30 HC Dukla Jihlava - HC Škoda Plzeň (1:2 v prodl.),

18:30 HC Sparta Praha - HC Olomouc (3:2 v prodl.).

1. Plzeň 20 11 3 4 2 72:41 43 2. Brno 21 10 3 5 3 67:46 41 3. Hradec Králové 21 11 2 2 6 49:34 39 4. Třinec 22 11 2 2 7 61:53 39 5. Vítkovice 21 9 2 2 8 63:53 33 6. Olomouc 21 8 3 3 7 51:52 33 7. Chomutov 21 6 3 5 7 54:59 29 8. Zlín 21 5 5 3 8 50:57 28 9. Liberec 20 6 4 1 9 46:61 27 10. Mladá Boleslav 20 7 1 3 9 43:48 26 11. Sparta Praha 20 7 1 3 9 50:58 26 12. Jihlava 20 5 3 3 9 46:56 24 13. Pardubice 21 5 4 1 11 47:66 24 14. Litvínov 21 5 3 2 11 45:60 23