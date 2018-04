Praha - Fotbalovou ligu čeká v neděli šlágr mezi Plzní a Spartou, který může hodně napovědět v boji o titul. Viktoria se na jaře zatím trápí, a pokud by ztratila i se Spartou, může její náskok klesnout až na čtyři body. Pokud ale duel s velkým rivalem zvládne, bude mít druhá Slavia nahánění Západočechů už hodně těžké.

Plzeň na jaře získala jen šest bodů, naposledy utrpěla debakl 2:5 s Bohemians 1905. Ale rivalita se Spartou by měla být pro Viktoriány tou správnou vzpruhou, která je má nakopnout do závěru sezony. "Věřím, že nedělní zápas bude takovým odrazem k tomu, abychom se zklidnili a závěr soutěže zvládli. Chceme konečně v domácím prostředí zvítězit. Z našeho pohledu ten zápas není tolik o Spartě jako o nás," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Také ve Spartě čekají, že Plzeň bude v duelu hodně namotivovaná, ale trenér Pavel Hapal věří, že jeho hráči šlágr zvládnou a potvrdí lepšící se výkony. "Přijíždí Sparta a to pro Plzeň bude velká motivace. Stejně tak ale pro nás. Musíme se dobře nachystat, koncentrovat a předvést co nejlepší výkon. Věřím, že jsme dobře připravení, povzbuzení posledním výsledkem, a já se na to moc těším. Bude to dobré utkání. Plzeň je těžký soupeř, lídr tabulky, bude favoritem. Ale jejich poslední výsledky naznačily, že dokážou prohrát," řekl Hapal.

Sobotní program nabídne také duel dalších adeptů na účast v evropských pohárech mezi Jabloncem a Olomoucí. Pátý Jablonec na jaře zatím ztratil jen dva z 21 bodů a už zaostává za třetí Olomoucí o jediný bod.

"Namotalo se nahoru hodně mančaftů a jsme rádi, že jsme se tam dostali taky. Teď nás čeká konkurent, který je před námi. Budeme se snažit, abychom obstáli," řekl trenér Jablonce Petr Rada. "Jablonec má na jaře skvělou formu a sérii zápasů bez prohry. My jsme naopak v posledních zápasech nějaké body poztráceli. Hrajeme o něco a nevím, do jaké míry nás to svazuje," uvedl šéf olomoucké lavičky Václav Jílek.

V záchranářském duelu Slovácko doma bude hostit Brno. Zatímco vítěz získá trochu klidu, poraženému připadne sestupová příčka, která nyní patří Brnu, ale jen o bod. "Zápas je pro oba týmy nesmírně důležitý. Očekávám taktickou bitvu. V každém zápase si dokážeme šance vytvořit, ale sráží nás jejich neproměňování. To se odráží na našem postavení v tabulce," řekl záložník Slovácka Dominik Janošek.

"Oba týmy jsou na tom hodně podobně, nedávají góly a nemají body. Důležitá bude v tomto případě i hlava. Víme, oč nám jde. Doufám, že to zvládneme. Věříme, že zopakujeme minulé výkony a povede se nám střelecké trápení prolomit," přál si kouč Brna Roman Pivarník.

Zmrtvýchvstání předvádí poslední Ostrava, která v posledních třech duelech bodovala a už se dotahuje na místa znamenající záchranu. Potvrdit to bude chtít i proti Bohemians, kteří ale v posledním kole rozstříleli Plzeň. Venku se nicméně Pražanům na jaře nedaří a prohráli tam čtyři poslední zápasy.

"Fandové se mají na co těšit. Přijíždí mužstvo, které nám nic zadarmo nedá, ale my jemu taky ne. Budeme znovu válčit o body. Musíme sbírat body. Nic jiného nám nezbývá, abychom vytvářeli tlak na okolní týmy," řekl trenér Baníku Bohumil Páník. "Bude to úplně jiný zápas než s Plzní. Ostrava bude namotivovaná, protože se jí také povedlo udělat ze tří zápasů sedm bodů. Proti nám budou muset urvat vítězství, ale my tam můžeme jet uvolnění po naší výhře. Doufám v zisk tří bodů," řekl záložník Bohemians Dominik Mašek.

Po pěti prohrách z posledních šesti duelů potřebuje zabrat i Dukla, která doma hostí čtvrtý Liberec. "Situace Dukly je vážná. Je nás víc, co se z toho prostoru tabulky snažíme dostat pryč. Hrajeme o záchranu. Teď máme před sebou tři zápasy, které jsou pro nás klíčové. Hned teď doma s Libercem nemůžeme brát nic jiného než vítězství," prohlásil trenér Dukly Jaroslav Hynek.

Hlasy před víkendovými zápasy 24. kola první ligy:

--------

FK Jablonec (5.) - Sigma Olomouc (3.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Olomouc má formu, viděl jsem ji na Dukle, kde otočila zápas a zvítězila 3:2. Naopak doma s Jihlavou nezvítězila, i když hosté hráli o deseti. Mají hráče technického typu, ať je to Houska, Plšek, Falta nebo Zahradníček. To nejsou hráči, kteří to jen nakopávají, ale snaží se o technický fotbal. Je to tým, který do ligy patří, a to, že jsou nahoře, není určitě náhoda. Ale je to soupeř hratelný. Každé kolo je důležité a závěr ligy bude hodně napínavý. Namotalo se nahoru hodně mančaftů a jsme rádi, že jsme se tam dostali taky. Teď nás čeká konkurent, který je před námi. Budeme se snažit, abychom obstáli."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Jablonec má na jaře skvělou formu a sérii zápasů bez prohry. My jsme naopak v posledních zápasech nějaké body poztráceli. Hrajeme o něco a nevím, do jaké míry nás to svazuje. Mělo by na hráčích být spíše vidět, že chtějí vyhrát. Měla by na nás být vidět bojovnost, odvaha, nasazení a v tom budeme muset přidat."

Baník Ostrava (16.) - Bohemians Praha 1905 (7.)

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Fandové se mají na co těšit. Přijíždí mužstvo, které nám nic zadarmo nedá, ale my jemu taky ne. Budeme znovu válčit o body. Oni jsou nepříjemní vysokým hrotovým hráčem a pohyblivými hráči kolem něj. Je potřeba hrát zodpovědně dozadu, Bohemka má zmáknutou rychlou přechodovou fázi. Ale jsme schopni si s tím poradit. Musíme sbírat body, nic jiného nám nezbývá, abychom vytvářeli tlak na okolní týmy."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Po vítězství nad Plzní je v bohemácké obci euforie. Ale na jaře jsme se ani jednou ve venkovních zápasech takovým způsobem jako doma neprezentovali. To potřebujeme zlepšit a pokusit se navázat na výkon s Plzní."

Dominik Mašek (záložník Bohemians): "Bude to úplně jiný zápas než s Plzní. Ostrava bude namotivovaná, protože se jí také povedlo udělat ze tří zápasů sedm bodů. Proti nám budou muset urvat vítězství, ale my tam můžeme jet uvolnění po naší výhře. Doufám v zisk tří bodů."

1. FC Slovácko (14.) - Zbrojovka Brno (15.)

Tomáš Stýskal (asistent trenéra Slovácka): "Brno vyznává takovou defenzivní taktiku s rychlým protiútokem. Po zisku míče okamžitě přepíná na útočnou třetinu hřiště a hrozí z těchto brejkových situací. Na jaře moc branek nevstřelilo, jenom dvě. Doufám, že to tak zůstane i po sobotním zápase a že vyhrajeme."

Dominik Janošek (záložník Slovácka): "Zápas je pro oba týmy nesmírně důležitý. Očekávám taktickou bitvu. Stejně jako v našem posledním domácím zápase s Libercem to může být o prvním gólu a získání psychické výhody. Receptem k našemu úspěchu by mohla být kombinační rychlá hra. Brno má dobrý blok, takže musíme rychle otáčet hru, dostávat se do mezer a hlavně vstřelit branku. V každém zápase si dokážeme šance vytvořit, ale sráží nás jejich neproměňování. To se odráží na našem postavení v tabulce."

Roman Pivarník (trenér Brna): "Oba týmy jsou na tom hodně podobně, nedávají góly a nemají body. Důležitá bude v tomto případě i hlava. Víme, oč nám jde. Doufám, že to zvládneme. Když to zjednoduším, rádi bychom hráli tak jako na Spartě a v posledních dvou zápasech. Snažíme se být pozitivní a věříme, že zopakujeme minulé výkony a povede se nám střelecké trápení prolomit. Očekávám, že nás přijede podpořit i hodně našich fanoušků."

Dukla Praha (13.) - Slovan Liberec (4.)

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Situace Dukly je vážná. Je nás víc, co se z toho prostoru tabulky snažíme dostat pryč. Hrajeme o záchranu. Teď máme před sebou tři zápasy, které jsou pro nás klíčové. Hned teď doma Libercem nemůžeme brát nic jiného než vítězství. Za tím půjdeme."

David Holoubek (trenér Liberce): "S Teplicemi jsme nehráli dobře, utkání se nám nepovedlo. Je vidět, že je na čem pracovat, že nejsme rozhodně dokonalí. Na začátku jarní sezony bych byl strašně moc spokojený, že budeme bojovat o poháry. S jídlem však roste chuť a chcete furt vyhrávat. Máme dalších sedm zápasů k tomu, abychom za to zase vzali. A utkání na Dukle vyhráli."

Viktoria Plzeň (1.) - Sparta Praha (6.)

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Věřím, že nedělní zápas bude takovým odrazem k tomu, abychom se zklidnili a závěr soutěže zvládli. Nemůžeme hrát zápasy tak jako přípravná utkání, ale musíme hrát zodpovědněji, důsledněji. Sparta svoje mužstvo teď momentálně buduje. Já furt říkám, že to chce taky nějakou trpělivost, než tam ti hráči budou působit delší dobu. Mají hráče, kteří jsou individuálně silní, v útočné fázi mají individuality, na které si budeme muset dávat pozor. Ale my chceme konečně v domácím prostředí zvítězit. Z našeho pohledu ten zápas není tolik o Spartě jako o nás."

Pavel Hapal (trenér Sparty): "V Plzni asi nepanuje dobrá nálada, určitě je tam nějaká nervozita, ale pořád mají titul ve svých rukou a zápas se Spartou pro ně může být odrazový můstek do závěru sezony. Bude to specifický zápas. Přijíždí Sparta a to pro ně bude velká motivace. Stejně tak ale pro nás. Musíme se dobře nachystat, koncentrovat a předvést co nejlepší výkon. Věřím, že jsme dobře připravení, povzbuzení posledním výsledkem, a já se na to moc těším. Bude to dobré utkání. Plzeň je těžký soupeř, lídr tabulky, bude favoritem, ale jejich poslední výsledky naznačily, že dokážou prohrát."

Statistické údaje před víkendovými zápasy: -------- FK Jablonec (5.) - Sigma Olomouc (3.) Výkop: sobota 14. dubna, 16:00 (ČT Sport). Rozhodčí: Orel - Kotík, Dresler. Bilance: 43 20-10-13 54:45. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust, V. Kubista, Považanec, Jovovič - Chramosta, Doležal. Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Řezníček. Absence: Trávník (trest za ČK) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Masopust, Jovovič - Jemelka, Radakovič, Falta, Houska, Plšek, Sladký, Zahradníček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jovovič (7) - Plšek (6). Zajímavosti: - Olomouc z posledních 10 vzájemných ligových zápasů zvítězila pouze jednou, ale z posledních 2 získala 4 body - Jablonec doma porazil Olomouc v lize 9x za sebou (od prohry 1:2 v srpnu 2005) - Jablonec na jaře neprohrál ani jeden z 8 soutěžních zápasů - Jablonec minule remizoval v M. Boleslavi a poprvé po předchozích 6 ligových výhrách ztratil body - Jablonec v lize doma 5x za sebou neprohrál (z toho 4 výhry) - Olomouc poslední 3 kola neprohrála - Olomouc prohrála 3 z posledních 4 venkovních utkání - Chramosta může odehrát 200. zápas v české lize, Považanec (oba Jablonec) si může připsat 100. start Baník Ostrava (16.) - Bohemians Praha 1905 (7.) Výkop: sobota 14. dubna, 16:30. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Pochylý. Bilance: 29 12-10-7 35:22. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Procházka, Fleišman - Fillo, Hlinka, Hrubý, Jirásek - Poznar, Baroš. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Bartek - Tetteh. Absence: Breda, Šustr (oba zranění) - Vaníček, Krch (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Laštůvka, Granečný, Jirásek, De Azevedo - Dostál, Šmíd, Mašek, Tetteh (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Baroš (8) - Mašek (5). Zajímavosti: - Bohemians vyhráli poslední 3 ligové duely s Ostravou - Bohemians vyhráli 3 z posledních 4 ligových zápasů v Ostravě - Ostrava poprvé v sezoně 3 kola po sobě neprohrála - Ostrava 220 minut neinkasovala - Bohemians už 8 kol pravidelně střídají venkovní porážku a domácí výhru - Bohemians prohráli poslední 4 venkovní ligové zápasy a dali v nich jediný gól - Bohemians minule rozdrtili Plzeň 5:2 a teprve potřetí v samostatné lize dali 5 branek za zápas - Mašek (Bohemians) dal na jaře v 7 zápasech 4 góly, předtím na stejnou porci potřeboval 44 ligových duelů 1. FC Slovácko (14.) - Zbrojovka Brno (15.) Výkop: sobota 14. dubna, 17:00. Rozhodčí: Ardeleanu - Blažej, Arnošt. Bilance: 29 8-7-14 27:38. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Slovácko: Heča - Juroška, Krejčí, Břečka, Divíšek - Daníček - Navrátil, Janošek, Havlík, Petr - Zajíc. Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Vraštil - Acosta, Polák, Sedlák, Juhar - Škoda - Zikl. Absence: Hofmann (zranění) - Lutonský (4 ŽK), Šural, Gomes (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Daníček (7 ŽK) - Pavlík, Vraštil (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Zajíc (8) - Škoda (5). Zajímavosti: - Slovácko vyhrálo jediný z posledních 6 ligových zápasů s Brnem - Slovácko doma v lize s Brnem 4x za sebou neprohrálo - Slovácko vyhrálo jediné z posledních 6 kol - Slovácko bodovalo ve 3 z posledních 4 domácích ligových zápasů - Slovácko je společně se Spartou s 9 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Brno vyhrálo jediné z posledních 8 kol - Brno 5x za sebou nezvítězilo a z posledních 4 kol získalo jediný bod - Brno má se 14 góly nejhorší útok ligy, v 7 jarních kolech dalo jen 2 góly a neskórovalo už 400 minut - Brno je nejhorším týmem ligy venku, získalo tam jen 4 z celkových 20 bodů - Navrátil (Slovácko) oslaví den před zápasem 28. narozeniny Dukla Praha (13.) - Slovan Liberec (4.) Výkop: sobota 14. dubna, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Hrubeš - Dobrovolný, Pfeifer. Bilance: 15 5-4-6 17:17. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Miloševič - Bezpalec - Holík, Brandner, Douděra, Podaný - Holenda. Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Mikula, Kerbr - Breite, Folprecht - Oscar, Bosančič, Potočný - Pulkrab. Absence: Bilovský (4 ŽK), Tetour (zranění), Holenda, Jiránek (oba nejistý start) - Hybš (zranění), Pilař (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Holenda (3 ŽK) - Karafiát (7 ŽK), Mikula (3 ŽK). Nejlepší střelci: Holenda (7) - Pulkrab (8). Zajímavosti: - Dukla prohrála poslední 2 vzájemné ligové zápasy a v obou inkasovala 3 góly - Dukla doma v lize s Libercem 3x za sebou neprohrála (2 výhry a remíza) a poslední 2 zápasy neinkasovala - Dukla v 7 jarních kolech 5x prohrála a získala jen 4 body - Dukla vyhrála jediné z posledních 8 kol - Dukla doma v lize prohrála 4x za sebou a v posledních 2 utkáních na Julisce vždy inkasovala 3 góly - Dukla má se 43 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Liberec minule prohrál s Teplicemi a nebodoval poprvé po 5 kolech - Liberec neprohrál ve 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů - hráči Dukly Holenda, Jiránek a Kušnír působili v Liberci Viktoria Plzeň (1.) - Sparta Praha (6.) Výkop: neděle 15. dubna, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Proske - Paták, Kubr - Zelinka (video). Bilance: 41 12-6-23 38:58. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hubník, Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Bakoš. Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Štetina, Vatajelu - Stanciu, Kulhánek, Kanga, Plavšič - V. Kadlec, Šural. Absence: Krmenčík, Hejda (oba nejistý start) - Vácha (zranění). Disciplinární ohrožení: Chorý (7 ŽK), Kopic, Petržela, Zeman - Šural, V. Kadlec, Hovorka, Costa (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Krmenčík (12) - Šural (8). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála 6 z posledních 7 vzájemných ligových zápasů - Plzeň doma Spartu porazila v lize 3x za sebou a na svém stadionu neprohrála s Letenskými od srpna 2011 5x po sobě - Plzeň na jaře vyhrála jediné ze 7 kol a v posledních 3 ligových zápasech získala jediný bod - Plzeň v jarní části ligy doma ve 3 zápasech nevyhrála (remíza a 2 porážky) - Plzeň v neděli na hřišti Bohemians 1905 utrpěla debakl 2:5 a 5 gólů v lize inkasovala teprve podruhé za posledních 12 let - Plzeň má s 40 vstřelenými góly nejlepší útok ligy - Sparta v lize 8x za sebou neprohrála - Sparta se v minulém kole dočkala prvního vítězství po 5 remízách za sebou - Sparta v lize venku 5x za sebou nevyhrála a z posledních 13 utkání nejvyšší soutěže na soupeřově půdě zvítězila jen 2x - Sparta je spolu se Slováckem s 9 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Bakoš (Plzeň) oslaví v den utkání 35. narozeniny - hráči Plzně Čermák, Hejda, Hubník, Kozáčik, Limberský, Kolář, Petržela a Zeman působili ve Spartě