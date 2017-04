Praha - Fotbalisté Plzně drží v čele ligové tabulky jednobodový náskok před Slavií a vedoucí příčku budou ve 24. kole hájit v nedělním utkání se Slováckem. Červenobílí v pondělní dohrávce přivítají nováčka z Hradce Králové a třetí Sparta se v jednom z pěti sobotních zápasů představí na hřišti předposlední Jihlavy, kterou po odvolání kouče Michala Bílka poprvé povede Josef Jinoch.

Plzeň před týdnem v premiéře pod trenérem Zdeňkem Bečkou vydřela výhru v Hradci a nyní se s novým hlavním koučem představí také doma. Západočeský obhájce trofeje se Slováckem v lize sedmnáctkrát za sebou bodoval, ve třech z posledních čtyř domácích vzájemných duelů s ním ale jen remizoval. Tým z Uherského Hradiště navíc už devět kol neprohrál.

"Začátkem týdne jsem si rozebrali chyby z Hradce, chceme být produktivnější a důraznější v koncovce. Víme, že Slovácko na jaře ještě neprohrálo. Ale jsme doma, jsme favoritem a jednoznačně bereme jen tři body, které nás posunou zase blíže k titulu," řekl Bečka. "Pokud chceme pomýšlet na nějaký bodový zisk, musíme odvést výkon na hranici našich možností. S disciplínou a zdravou agresivitou," doplnil trenér Slovácka Stanislav Levý, který v minulosti působil v Plzni.

Slavia po dvou remízách v minulém kole opět naplno bodovala a vyhrála v Karviné 2:1. Stejného soupeře navíc ve středu přestřílela ve čtvrtfinále poháru 5:2. Proti čtrnáctému Hradci jsou červenobílí jasným favoritem a očekává se, že prodlouží sérii neporazitelnosti pod trenérem Jaroslavem Šilhavým na 23 soutěžních utkání.

"Jsme v roli velkého favorita, z toho pohledu je to pro nás zavazující. Teď jsme dali pět gólů Karviné, někdo si myslí, že to bude snadné, ale Hradec bojuje o záchranu. Určitě jednoduché to nebude, pokud se nám nepodaří vstřelit brzy nějaké góly a tím třeba soupeře zlomit. Ale naše povinnost je vyhrát," řekl Šilhavý.

Hradec v samostatné historii ve třinácti ligových zápasech na Slavii ještě nevyhrál. "Los tomu tak asi chtěl, že hrajeme hned za sebou dvě utkání z těch nejtěžších. Ze Slavie máme přirozeně respekt, ale rozhodně tam nepojedeme předem poraženi," uvedl trenér Milan Frimmel.

Sparta se proti Brnu dočkala první výhry pod trenérem Petrem Radou, kterou bude chtít potvrdit v Jihlavě. S Vysočinou ještě v lize neprohrála, v posledních pěti zápasech s ní neinkasovala, ale soupeř půjde do utkání po změně na lavičce. Jinocha čeká ligová premiéra v roli hlavního trenéra.

"Pro výkon hráčů a atmosféru utkání je vždy lepší hrát s týmy, co jsou nahoře. Sparta je na začátek krásný soupeř. Věřím, že každý z našich hráčů bude chtít v sobotu se ukázat a podat maximální výkon. Snad bude naší výhodou, že vlastně budeme moci pouze překvapit," řekl Jinoch. "Musíme počítat, že s trenérskou změnou dojde i ke změně hráčů, co mohou zasáhnout do utkání. Čeká nás každopádně bitva, boj o druhé míče a velmi nepříjemný soupeř," dodal sparťanský asistent Zdeněk Svoboda.

Čtvrtá Mladá Boleslav přivítá v repríze nedávného pohárového čtvrtfinále Bohemians 1905, kteří před týdnem v premiéře pod trenérem Martinem Haškem porazili Jihlavu. V přímém souboji o páté místo vyzve Zlín doma Teplice, na opačném konci tabulky se poslední Příbram proti nováčkovi z Karviné pokusí oživit naději na záchranu. Brna jako "remízový král" se 14 nerozhodnými výsledky přivítá sedmý Jablonec a Liberec bude hostit Duklu.