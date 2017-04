Praha - Fotbalisté Plzně drží v čele ligové tabulky jednobodový náskok před Slavií a vedoucí příčku budou ve 24. kole hájit v nedělním utkání se Slováckem. Červenobílí v pondělní dohrávce přivítají nováčka z Hradce Králové a třetí Sparta se v jednom z pěti sobotních zápasů představí na hřišti předposlední Jihlavy, kterou po odvolání kouče Michala Bílka poprvé povede Josef Jinoch.

Plzeň před týdnem v premiéře pod trenérem Zdeňkem Bečkou vydřela výhru v Hradci a nyní se s novým hlavním koučem představí také doma. Západočeský obhájce trofeje se Slováckem v lize sedmnáctkrát za sebou bodoval, ve třech z posledních čtyř domácích vzájemných duelů s ním ale jen remizoval. Tým z Uherského Hradiště navíc už devět kol neprohrál.

"Začátkem týdne jsem si rozebrali chyby z Hradce, chceme být produktivnější a důraznější v koncovce. Víme, že Slovácko na jaře ještě neprohrálo. Ale jsme doma, jsme favoritem a jednoznačně bereme jen tři body, které nás posunou zase blíže k titulu," řekl Bečka. "Pokud chceme pomýšlet na nějaký bodový zisk, musíme odvést výkon na hranici našich možností. S disciplínou a zdravou agresivitou," doplnil trenér Slovácka Stanislav Levý, který v minulosti působil v Plzni.

Slavia po dvou remízách v minulém kole opět naplno bodovala a vyhrála v Karviné 2:1. Stejného soupeře navíc ve středu přestřílela ve čtvrtfinále poháru 5:2. Proti čtrnáctému Hradci jsou červenobílí jasným favoritem a očekává se, že prodlouží sérii neporazitelnosti pod trenérem Jaroslavem Šilhavým na 23 soutěžních utkání.

"Jsme v roli velkého favorita, z toho pohledu je to pro nás zavazující. Teď jsme dali pět gólů Karviné, někdo si myslí, že to bude snadné, ale Hradec bojuje o záchranu. Určitě jednoduché to nebude, pokud se nám nepodaří vstřelit brzy nějaké góly a tím třeba soupeře zlomit. Ale naše povinnost je vyhrát," řekl Šilhavý.

Hradec v samostatné historii ve třinácti ligových zápasech na Slavii ještě nevyhrál. "Los tomu tak asi chtěl, že hrajeme hned za sebou dvě utkání z těch nejtěžších. Ze Slavie máme přirozeně respekt, ale rozhodně tam nepojedeme předem poraženi," uvedl trenér Milan Frimmel.

Sparta se proti Brnu dočkala první výhry pod trenérem Petrem Radou, kterou bude chtít potvrdit v Jihlavě. S Vysočinou ještě v lize neprohrála, v posledních pěti zápasech s ní neinkasovala, ale soupeř půjde do utkání po změně na lavičce. Jinocha čeká ligová premiéra v roli hlavního trenéra.

"Pro výkon hráčů a atmosféru utkání je vždy lepší hrát s týmy, co jsou nahoře. Sparta je na začátek krásný soupeř. Věřím, že každý z našich hráčů bude chtít v sobotu se ukázat a podat maximální výkon. Snad bude naší výhodou, že vlastně budeme moci pouze překvapit," řekl Jinoch. "Musíme počítat, že s trenérskou změnou dojde i ke změně hráčů, co mohou zasáhnout do utkání. Čeká nás každopádně bitva, boj o druhé míče a velmi nepříjemný soupeř," dodal sparťanský asistent Zdeněk Svoboda.

Čtvrtá Mladá Boleslav přivítá v repríze nedávného pohárového čtvrtfinále Bohemians 1905, kteří před týdnem v premiéře pod trenérem Martinem Haškem porazili Jihlavu. V přímém souboji o páté místo vyzve Zlín doma Teplice, na opačném konci tabulky se poslední Příbram proti nováčkovi z Karviné pokusí oživit naději na záchranu. Brna jako "remízový král" se 14 nerozhodnými výsledky přivítá sedmý Jablonec a Liberec bude hostit Duklu.

Hlasy před zápasy 24. kola první fotbalové ligy:

Zbrojovka Brno (13.) - FK Jablonec (7.)

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Chtěli bychom navázat na náš výkon v minulém kole na Spartě. Byl to nadstandardní zápas, co se týče tempa, šancí a útočnosti. Mrzí mě jen, že jsme nevyhráli a neodvezli si dokonce ani bod, bylo to v našich silách. Na podzim jsme v Jablonci vyhráli, ale z toho zápasu se moc vycházet nedá. Od té doby se v týmu soupeře událo hodně změn. Trenér je jiný. Pro nás je vodítkem, jak soupeř hraje doma a jak venku. Kádr Jablonce má kvalitu, pokud však budeme hrát s touhou a elánem, měli bychom vyhrát. Není se čeho bát. Na jaře jsme v lize odehráli sedm zápasů, v pěti jsme byli lepší, dva byly vyrovnané. Tlačí nás jen malý bodový zisk."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Viděli jsme poslední utkání Brna na Spartě. Hráli velmi dobře, měli brankové příležitosti, takže směrem dopředu jsou nepříjemní. V domácím prostředí to bude ještě znásobené. Ale dá se s nimi hrát. Naši hráči musí být zodpovědní a musí si dát pozor na některé klíčové hráče Brna jako Řezníčka, Zavadila a Poláka. Musíme se vyvarovat zbytečných rohů a trestňáků okolo vápna, to zahrávají velmi dobře. Venku se nám zatím herně moc nedařilo, i když jsme nějaké body udělali. Nebyli jsme nebezpeční dopředu, to teď chceme napravit. Doufám, že vstřelíme nějakou branku a odvezeme si body."

Fastav Zlín (5.) - FK Teplice (6.)

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Čeká nás přímý souboj o páté místo, které si chceme udržet. A také chceme ukončit dlouhou sérii bez výhry. Nemusím zdůrazňovat obrovskou důležitost tohoto zápasu. K úspěchu potřebujeme zlepšit kombinační souhru a zpřesnit koncovku. V minulém zápase v Jablonci jsme doplatili prohrou na nepřesnosti v přechodové fázi, kde jsme po slibně založených akcích často ztráceli míče. Góly jsme dostávali po obrovských chybách. Pokud chceme proti rozjetým Teplicím uspět, tak se musíme vyvarovat těchto nepřesností."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Poměrně se nám vydařil vstup do jara. Musíme si toho vážit a snažit se to teď každé utkání potvrdit. Jsem strašně rád, že máme 34 bodů. Zbývá nám ještě sedm kol a teď jedeme do Zlína. Těšíme se na to a věřím, že to opět zvládneme."

Michal Jeřábek (obránce Teplic): "Musíme navázat na předchozí výkony a hrát od první minuty nadoraz. Nečeká nás nic jednoduchého, Zlín se sice na jaře trápí a nemá úplně dobrou formu, ale budou hrát doma a také jim půjde o hodně, takže to budou chtít zlomit a nechají tam všechno. Pozor si musíme dát na Beauguela, kterého znám z Dukly, je to nepříjemný vysoký útočník. Ale nemůžeme se zaměřit jen na jednoho hráče, protože tým jim celkem šlape a všichni můžou být nebezpeční."

1. FK Příbram (16.) - MFK Karviná (9.)

Kamil Tobiáš (trenér Příbrami): "Pořád žijeme, teď nás čeká Karviná a musíme ji zvládnout. Na Slovácku jsme prohráli zápas, ve kterém jsme nebyli horší, ale bohužel jsme nezvládli závěr utkání. To se nám nesmí stát."

Jozef Weber (trenér Karviné): "Třikrát jsme teď v lize prohráli, to není nic příjemného. Po dvou domácích svátečních zápasech s Plzní a Slavií se vracíme znovu do reality. Měli jsme tentokrát vzhledem k pohárovému utkání na Slavii kratší přípravu na zápas, ale pořád máme za sebou výkony, od kterých se můžeme odrazit. Kdybychom dokázali zopakovat výkony proti Slavii a Plzni v dalších zápasech, tak o tohle mužstvo nemám obavu."

Tomáš Pilík (záložník Příbrami): "Pro nás je podstatné, že pořád žijeme. Musíme se o to ještě poprat. Dobře ale víme, že je potřeba udělat tři výsledky za sebou. A to není úplně lehké. Náš kádr neodpovídá tomu, kde se nyní nacházíme. Ale rozhoduje se na hřišti a my si to musíme uhrát tam."

FK Mladá Boleslav (4.) - Bohemians Praha 1905 (11.)

Martin Svědík (trenér M. Boleslavi): "Domnívám se, že od nedávného pohárového souboje se utkání o prvoligové body moc lišit nebude. Očekávám opět urputnou bitvu o každý míč, kterou však tentokrát musíme rozhodnout v náš prospěch v devadesáti minutách bez prodloužení a penaltového rozstřelu."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Boleslav dlouhodobě patří do širší špičky. Někdy se jim daří víc, někdy méně. Mají dobré zázemí, jak ekonomické, tak i tréninkové. Daří se jim mít ve svém středu nějakým způsobem nadstandardní hráče, kteří dokážou převrátit výsledek na svoji stranu. Z utkání s Jihlavou vycházet můžeme, ale máme k soupeři respekt. Nejsme roboti, kteří jsou naprogramováni a předvedou také stoprocentní výkon. Důležitý je týmový výkon, který vždy vynese něco navíc než ten individuální. Z toho pohárového utkání s Boleslaví si příklad vzít můžeme. Bylo to vyrovnané utkání, které mohlo skončit jakkoliv už v základní hrací době. Myslím, že v sobotu to bude podobné, mezi týmy nebude převratný rozdíl a bude to vyrovnané."

Patrizio Stronati (obránce M. Boleslavi): "Bohemka sem přijede vyhrát a pomstít se za vyřazení z poháru. Pro ně je každý bod zlatý, navíc mají nového trenéra, takže to bude nepříjemný soupeř, který bude zlobit. Věřím v hezký a útočný fotbal."

Vysočina Jihlava (15.) - Sparta Praha (3.)

Josef Jinoch (trenér Jihlavy): "Snažili jsme se hlavně uvolnit atmosféru. Pro výkon hráčů a atmosféru utkání je vždy lepší hrát s týmy, co jsou nahoře. Sparta je na začátek krásný soupeř. Věřím, že se každý z našich hráčů bude chtít v sobotu ukázat a podat maximální výkon. Snad bude proti Spartě naší výhodou, že vlastně budeme moci pouze překvapit. Ale v našem stavu potřebujeme vyhrát i zápasy, ve kterých se to od nás nečeká. Pokud chceme uspět, je třeba se víc dostat ke střelbě a k zakončení."

Zdeněk Svoboda (asistent trenéra Sparty): "Musíme počítat, že s trenérskou změnou dojde i ke změně hráčů, co mohou zasáhnout do utkání. Víme také, že Jihlava má hodně zraněných, takže nevíme, s kým nový trenér počítá a nepočítá do utkání. Čeká nás každopádně bitva, boj o druhé míče a velmi nepříjemný soupeř."

Slovan Liberec (12.) - Dukla Praha (10.)

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Pro Liberec je Dukla neoblíbený soupeř, za mého působení jsme ji ještě v lize neporazili. V našich zápasech s Duklou ani nepadá moc gólů, tak doufám, že tohle utkání bude jiné, že ho zvládneme vítězně a padnou branky. Hrajeme s týmem, který je dlouho pohromadě a hraje velmi dobrý kombinační fotbal. Viděl jsem Duklu na vlastní oči na Spartě, kde sice prohrála, ale podle mě byla lepším týmem. Je to vyzrálé mužstvo, má spoustu nebezpečných cizinců, skvělého stopera Štetinu, výborného Hanouska, Holendu, rychlé středové hráče. Je to komplexní mužstvo. Doufám, že konečně odčarujeme brankáře Radu, který nás předtím několikrát vychytal."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Liberci se podařilo individualitami sestavit dobrý tým. Samozřejmě souhra asi není optimální, protože jejich výsledky nejsou takové, jaké by si asi představovali. Ale my nemůžeme hledět na Liberec, chceme se soustředit na svoji vlastní hru a navázat na výkony, které jsme podali v minulých kolech."

Viktoria Plzeň (1.) - 1. FC Slovácko (8.)

Zdeněk Bečka (trenér Plzně): "Začátkem týdne jsem si rozebrali chyby z Hradce. Na to jsme se zaměřili v tréninku. Chceme být produktivnější a důraznější v koncovce. Jsme doma, jsme favoritem a jednoznačně bereme jen tři body, které nás posunou zase blíže k titulu. Víme, že Slovácko na jaře ještě neprohrálo. Je to houževnatý soupeř. Vše se točí kolem kapitána Šumulikoského. Soupeř to není jednoduchý, ale věřím, že to zvládneme."

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Pokud chceme pomýšlet na nějaký bodový zisk, musíme odvést výkon na hranici našich možností. S disciplínou a zdravou agresivitou. To vše je potřeba podložit kompaktní hrou. Čeká nás duel s velmi kvalitním soupeřem, který je žhavým adeptem na zisk titulu. Jeho motivaci umocňuje nedávná výměna trenéra. Naší výhodou je, že nemáme co ztratit. Pokusíme se prodloužit naši sérii devíti zápasů bez porážky."

Milan Petržela (záložník Plzně): "Slovácko přijede s tím, aby nedostalo brzy gól, bude chtít být co nejdéle ve hře. My musíme hrát kombinačně a dostávat se do útoků po stranách. Bylo by pro nás nejlepší dát gól co nejdřív. Teď neprohrávají, budou v dobrém rozpoložení. Hrají dobře defenzivně a vepředu mají rychlé útočníky, na to si musíme dát pozor. Hrával jsem tam, takže tam mám kamarády, s nimi se pozdravíme, ale jinak to bude zápas jako každý jiný a budeme chtít vyhrát."

Vlastimil Daníček (záložník Slovácka): "Pokud se budeme v Plzni držet naší hry, kterou jsme se prezentovali už v zimní přípravě proti silným soupeřům, tak máme naději bodově uspět. Důležité bude, abychom se vyvarovali zbytečných chyb, které umí zkušený soupeř potrestat. Už jsme v minulosti v Plzni dokázali bodovat. Dokonce jsme tam v oslabení získali náskok. Ten jsme neudrželi, ale vybojovali jsme remízu. Zisk bodu by byl i tentokrát cenný."

Slavia Praha (2.) - FC Hradec Králové (14.)

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Jsme v roli velkého favorita, z toho pohledu je to pro nás zavazující. Teď jsme dali pět gólů Karviné, někdo si myslí, že to bude snadné, ale každý soupeř bojuje. Hradec bojuje o záchranu, minule, byť hrál s Plzní doma, tak dlouho vzdoroval. Dokonce měl i šance. Určitě jednoduché to nebude, pokud se nám nepodaří vstřelit brzy nějaké góly a tím třeba soupeře zlomit. Ale naše povinnost je vyhrát."

Milan Frimmel (trenér Hradce): "Los tomu tak asi chtěl, že hrajeme hned za sebou dvě utkání z těch nejtěžších. Utkání s Plzní pro nás bylo nesmírně těžké, i když herně jsme rozhodně nezklamali. Nyní nás čeká obdobně náročný duel. Možná o to těžší, že jedeme k soupeři do Edenu. Na druhou stranu, slušně zaplněný stadion ve Vršovicích udělá krásnou atmosféru. Chtěli bychom herně navázat na poslední výkony. Ze Slavie máme přirozeně respekt, ale rozhodně tam nepojedeme předem poraženi. V utkání uděláme vše nejenom pro dobře předvedenou hru, ale taky pro nejlepší výsledek."

Statistické údaje před zápasy 24. kola první ligy: -------- Zbrojovka Brno (13.) - FK Jablonec (7.) Výkop: sobota 15. dubna, 15:00. Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Boček. Bilance: 43 16-6-21 44:58. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Brno: Melichárek - Sedlák, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Zavadil, Polák - Ashiru, Taščij, Přichystal - Řezníček. Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Hanousek - Hübschman - Trávník, Pospíšil, Zelený - Diviš, Mihálik. Absence: Šural (8 ŽK) - Doležal, Zrelák (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Přichystal, Řezníček (oba 3 ŽK) - Doležal, Mehanovič (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Řezníček (4) - Mihálik (7). Zajímavosti: - Brno prohrálo doma 5 z posledních 6 ligových zápasů s Jabloncem - Brno prohrálo 4 z posledních 5 vzájemných ligových zápasů - Brno minule na Spartě přišlo o šňůru neporazitelnosti, která trvala 7 kol - Brno je se 14 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Brno doma z posledních 9 ligových zápasů porazilo jen Liberec a 7x remizovalo - Jablonec 4 kola neprohrál, z toho 3x zvítězil - Jablonec prohrál jediné z posledních 8 kol - Jablonec venku v lize 5x za sebou nevyhrál a 4x po sobě neskóroval Fastav Zlín (5.) - FK Teplice (6.) Výkop: sobota 15. dubna, 17:00. Rozhodčí: Ardeleánu - Dobrovolný, Myška. Bilance: 17 5-3-9 15:24. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Zlín: Švenger - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Vukadinovič, Janíček, Hnaníček, Traoré, Holík - Fantiš. Teplice: Grigar - Vondrášek, Ljevakovič, Jeřábek, Krob - Soungole, Kučera - Nivaldo, Hora, Fillo - Červenka. Absence: Diop (8 ŽK + zranění), Beauguel (nejistý start) - Vaněček, Šušnjar (oba 4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Janíček, Kopečný, Vukadinovič, Živulič, Beauguel (všichni 3 ŽK) - Krob (7 ŽK), Červenka, Kučera, Vondrášek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Diop (5) - Vaněček (6). Zajímavosti: - Zlín v posledních 6 ligových zápasech s Teplicemi nevyhrál - Teplice se Zlínem naposledy prohrály v lize v září 2007 - Zlín posledních 9 kol nevyhrál a získal v nich jen 4 body za 4 remízy - Zlín naposledy zvítězil v lize ve 14. kole v listopadu v Jihlavě - Zlín vstřelil v posledních 9 zápasech jen dva góly (oba dal Beauguel) - Zlín z posledních 9 domácích ligových zápasů porazil jen Brno - Teplice prohrály jediné z posledních 7 kol - Teplice venku v lize 4x za sebou nevyhrály - Fantiš (Zlín) oslaví v den zápasu 25. narozeniny 1. FK Příbram (16.) - MFK Karviná (9.) Výkop: sobota 15. dubna, 17:00. Rozhodčí: Machálek - Hrabovský, Peřina. Bilance: 1 0-0-1 0:2. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Příbram: Hruška - Tregler, Chaluš, Jiránek, Divíšek - Krameš - Bazal, T. Pilík, Suchan, Rezek - Kacafírek. Karviná: Laštůvka - Moravec, Hošek, Jovanovič, Eismann - Janečka, Šisler - Budínský, Panák, Kalabiška - Wágner. Absence: Květ (4 ŽK) - Košťál (4 ŽK), Janečka (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Chaluš, Tregler (oba 7 ŽK), Hruška, Jiránek, Ayong (všichni 3 ŽK) - Laštůvka, Eismann (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: T. Pilík (6) - Budínský (6). Zajímavosti: - Příbram bodovala ve 4 z posledních 5 domácích utkání, prohrála jen se Slavií - Příbram poslední 2 domácí zápasy vyhrála 1:0 góly Tomáše Pilíka - Příbram doma neinkasovala 188 minut - Příbram má se 46 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy a spolu s Jihlavou se vstřelenými 16 brankami nejhorší útok - Karviná poslední 3 kola prohrála - Karviná ve 3 z posledních 4 ligových utkání venku bodovala - Karviná ve středu prohrála pohárové čtvrtfinále na Slavii 2:5 - Wágner a Kalabiška (Karviná) působili v Příbrami FK Mladá Boleslav (4.) - Bohemians Praha 1905 (11.) Výkop: sobota 15. dubna, 17:30 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Proske - Kotík, Kříž. Bilance: 15 7-4-4 20:15. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Vejmola - Jánoš, Čmovš, Stronati, Fleišman - Matějovský, Ljovin - Vukadinovič, Magera, Přikryl - Železník. Bohemians: Berkovec - Dostál, Krch, Šmíd, Havel - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Bartek, Mašek, Luts - Kabajev. Absence: Šeda, Fabián, Rada (všichni rekonvalescence), Mareš (4 ŽK), Pauschek, Klobása (oba zranění) - Švec (zranění). Disciplinární ohrožení: Da Silva, Fleišman, Matějovský (všichni 3 ŽK) - Buchta, Dostál, Martin Hašek ml., Jindřišek, Krch, Mašek, Šmíd, Švec (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Chramosta (8) - Mašek (3). Zajímavosti: - Bohemians porazili M. Boleslav v jediném z posledních 9 ligových zápasů - Bohemians v lize zvítězili v M. Boleslavi pouze jednou ze 7 utkání (v srpnu 2009 výsledkem 1:0) - M. Boleslav minulý týden vyřadila Bohemians ve čtvrtfinále domácího poháru po penaltovém rozstřelu, zápas skončil 1:1 - M. Boleslav vyhrála jen 2 z posledních 13 ligových utkání - M. Boleslav prohrála jediné z posledních 8 kol - M. Boleslav jen ve 2 z posledních 12 kol dala více než jeden gól - Bohemians v premiéře trenéra Martina Haška st. doma porazili Jihlavu 1:0 a utnuli sérii bez výhry, která trvala 10 kol - Bohemians venku v lize nevyhráli 7x za sebou a 536 minut čekají na gól, naposledy mimo Ďolíček zvítězili v září v Jihlavě (2:0) - Bohemians v posledních 10 ligových zápasech dali jen 2 góly Vysočina Jihlava (15.) - Sparta Praha (3.) Výkop: sobota 15. dubna, 20:15 (ČT sport). Rozhodčí: Marek - Mokrusch, Antoníček. Bilance: 11 0-3-8 5:27. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Jihlava: Hanuš - Fulnek, Krejčí, Rosa, Urdinov - Batioja, Vaculík, Hronek, Zoubele, Ikaunieks - Rabušic. Sparta: Koubek - Karavajev, M. Kadlec, Holek, Hybš - Konaté, Sáček, Mareček, Vácha, Šural - Lafata. Absence: Urblík, Kryštůfek, Mišůn, Tlustý, Novotný (všichni zranění) - Rosický, Hovorka, Juliš, M. Frýdek, Mazuch (všichni zranění), Costa, Néstor (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hronek, Urblík (oba 3 ŽK) - Čermák, Mareček, Costa, Pulkrab (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Ikaunieks (5) - Lafata (13). Zajímavosti: - Jihlava v lize ještě Spartu neporazila (8 proher, 3 remízy) - Sparta v posledních 5 ligových zápasech s Jihlavou nedostala gól (4 výhry, remíza) - Jihlava v týdnu vyměnila realizační tým, hlavního kouče Bílka vystřídal Jinoch - Jihlava v posledních 5 kolech získala jen bod - Jihlava z dosavadních 17 bodů získala 13 doma - Jihlava má spolu s Příbramí s 16 góly nejhorší útok ligy - Sparta v lize vyhrála jediný z posledních 8 zápasů venku (4 remízy, 3 prohry) - Lafata (Sparta) dal v posledních 2 duelech s Jihlavou 7 branek, vloni v květnu se proti ní trefil 5x, čímž se postaral o rekord ligy Slovan Liberec (12.) - Dukla Praha (10.) Výkop: neděle 16. dubna, 15:00. Rozhodčí: Julínek - Kubr, Pochylý. Bilance: 13 4-4-5 11:16. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Liberec: Dúbravka - Mikula, Karafiát, Polák, Bartošák - Souček, Obročník - Vůch, Ševčík, Kerbr - Voltr. Dukla: Rada - Kušnír, Štetina, Bezpalec, Miloševič - Hanousek, Tetour, Mustedanagič - Juroška, Holenda, Olayinka. Absence: Coufal, Latka (oba zranění), Potočný (trest za ČK), Kúdela, Graiciar, Baroš, Bartl, Ekpai, Bosančič, Vůch (všichni nejistý start) - Koval (zranění), Podaný (4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Coufal, Ekpai, Breite, Baroš, Potočný (všichni 3 ŽK) - Kušnír (7 ŽK), Olayinka, Štetina (oba 4 ŽK). Nejlepší střelci: Bartl (4) - Olayinka (5). Zajímavosti: - Dukla v lize neprohrála s Libercem 5x za sebou (2 výhry a 3 remízy) - Liberec vyhrál jediný z 6 domácích ligových zápasů s Duklou - Liberec doma v lize 8x za sebou neprohrál - Liberec doma uhrál 18 z 23 bodů - Liberec vyhrál jen 2 z posledních 13 kol - Dukla z posledních 5 venkovních ligových zápasů prohrála jen na Spartě - Dukla ze 7 jarních ligových utkání dostala pouze 4 góly a 4x udržela čisté konto - Kušnír a Holenda (oba Dukla) působili v Liberci Viktoria Plzeň (1.) - 1. FC Slovácko (8.) Výkop: neděle 16. dubna, 18:15 (ČT sport). Rozhodčí: Orel - Blažej, Vlček. Bilance: 23 12-7-4 37:24. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Janža - Petržela, Hořava, Hrošovský, Kovařík - Bakoš, Krmenčík. Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski, Daníček - Navrátil, Havlík, Machalík - Koné. Absence: Baránek, Pilař (oba rekonvalescence), Limberský (4 ŽK), Ivanschitz (nejistý start) - Rada, Chyla (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Hromada, Hejda, Hubník, Kopic, Kozáčik, Matějů, Petržela, Zeman (všichni 3 ŽK) - Břečka, Koné, Tetteh, Ťok (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Krmenčík, Hořava (oba 6) - Zajíc (4). Zajímavosti: - Plzeň bodovala v posledních 17 ligových zápasech se Slováckem, naposledy mu podlehla v roce 2006 - Slovácko ve 3 z posledních 4 ligových duelů v Plzni uhrálo remízu - Plzeň neprohrála v 18 z posledních 19 ligových utkání - Plzeň v posledních 9 domácích zápasech v lize ztratila jen 2 body za minulou remízu s Teplicemi - Plzeň má se 14 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy - Slovácko 9x za sebou v lize neprohrálo (3 výhry, 6 remíz) - Slovácko z posledních 8 ligových zápasů venku prohrálo jen na Slavii 0:1 - Slovácko v 11 z 23 kol remizovalo - Bakoš (Plzeň) slaví den před zápasem 34. narozeniny a může vstřelit jubilejní 100. gól v součtu české a slovenské ligy - Petržela (Plzeň) hrával ve Slovácku, hráči Daněk s Radou a trenér Levý (všichni Slovácko) zase působili ve Viktorii - Šumulikoski (Slovácko) může nastoupit ke 150. ligovému zápasu Slavia Praha (2.) - FC Hradec Králové (14.) Výkop: pondělí 17. dubna, 17:30 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Jílek - Pelikán, Hájek. Bilance: 27 18-7-2 58:14. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Sýkora, Barák, Hušbauer, Zmrhal - Škoda. Hradec: Ottmar - Krátký, Nosek, Hůlka, Mudra - Trubač, M. Černý, Jirsák, Schwarz, Malinský - P. Černý. Absence: Švento (zranění), Alvir, Sýkora (oba nejistý start) - Holeš, Polom, Vlkanova (všichni zranění), Janoušek (4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Barák (3 ŽK) - Chleboun (3 ŽK). Nejlepší střelci: Škoda (13) - Malinský, Schwarz (oba 4). Zajímavosti: - Slavia doma v samostatné lize s Hradcem ve 13 zápasech ještě neprohrála - Hradec porazil Slavii jen ve 2 z 27 ligových zápasů (v roce 2012 a 1994) - Slavia ve 22 soutěžních zápasech pod trenérem Šilhavým neprohrála (19 v lize, 3 v poháru) - Slavia ve středu vyhrála ve čtvrtfinále domácího poháru 5:2 nad Karvinou - Slavia doma v lize 20x po sobě neprohrála - Slavia má se 47 góly nejlepší útok ligy - Hradec vyhrál jediné z posledních 9 kol - Hradec venku uhrál 13 z celkových 21 bodů - M. Černý, Chleboun a Pázler (všichni Hradec) působili ve Slavii Tabulka: 1. Plzeň 23 16 5 2 35:14 53 2. Slavia 23 15 7 1 47:17 52 3. Sparta 23 12 7 4 37:20 43 4. Mladá Boleslav 23 10 8 5 34:23 38 5. Zlín 23 9 8 6 29:25 35 6. Teplice 23 9 7 7 30:22 34 7. Jablonec 23 8 8 7 35:28 32 8. Slovácko 23 6 11 6 24:27 29 9. Karviná 23 8 5 10 31:36 29 10. Dukla 23 7 6 10 27:26 27 11. Bohemians Praha 1905 23 6 6 11 17:27 24 12. Liberec 23 5 8 10 17:24 23 13. Brno 23 3 14 6 23:32 23 14. Hradec Králové 23 6 3 14 22:36 21 15. Jihlava 23 3 8 12 16:37 17 16. Příbram 23 4 3 16 16:46 15