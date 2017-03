Praha - Vedle nedělního derby pražských "S" se o víkendu odehraje šest sobotních zápasů 22. kola první ligy. Fotbalisté Plzně se v minulém kole vrátili do čela soutěže a po reprezentační pauze budou hájit jednobodový náskok před druhou Slavií v domácím utkání s šestými Teplicemi. Na opačném konci tabulky má jednu z posledních šancí na oživení šancí na záchranu poslední Příbram v duelu s Bohemians 1905.

Obhájce trofeje z Plzně se oklepal z prohry na půdě Slavie 0:1 v úvodu března a další tři zápasy vyhrál. Zlepšenou formu budou chtít Západočeši potvrdit proti Teplicím, s nimiž z posledních třinácti ligových utkání jen jednou prohráli. Viktorii se navíc doma velmi daří, před svými fanoušky vyhrála v nejvyšší soutěži už osmkrát za sebou.

"Zvládli jsme tři zápasy za sebou. Chceme navázat na poslední výkon v Karviné a doma Teplice porazit. Teplice se také dostaly do určité herní pohody, je to mužstvo, které preferuje kombinační fotbal. Bude to nesmírně těžký soupeř, ale věřím, že svou kvalitou se dokážeme ve finální fázi prosadit," uvedl plzeňský trenér Roman Pivarník.

Teplice na jaře prohrály jediný z pěti zápasů a v předminulém kole zle zatápěly Slavii, která doma vyhrála 2:1 až gólem v 87. minutě. "Asi to bude podobný zápas. Ohlasy na náš výkon byly pozitivní a i my jsme si to vyhodnotili tak, že tomu chyběl jen bodový zisk. Do Plzně pojedeme překvapit a podat takový výkon, za který bychom se nemuseli stydět," řekl záložník Teplic Tomáš Kučera, který na sever Čech zamířil právě z Plzně.

Poslední Příbram ztrácí na první nesestupovou příčku šest bodů a k oživení nadějí na udržení potřebuje porazit dvanácté Bohemians 1905. To se jí ale v lize nepovedlo pětkrát za sebou. "Musíme jít do zápasu s vírou, že to zvládneme. Snad urveme body," věřil příbramský záložník Jan Rezek.

Bohemians minule dali v lize po 716 minutách gól, ale na výhru čekají už devět kol. "Příbram ještě bude chtít zachytit naději na záchranu ligy. Hráči budou agresivní a odhodlaní. Myslím si ale, že máme fotbalovější tým. My také hrajeme o záchranu, dostali jsme se kvůli posledním zápasům do problémů. Věřím, že zápasy, které jsou pro nás nyní rozhodující, zvládneme," uvedl kouč Bohemians Miroslav Koubek.

Předposlední Jihlava po třech porážkách za sebou přivítá Slovácko, které naopak sedm kol neprohrálo. "Slovácko se díky poslední výhře nad Mladou Boleslaví dostalo z bojů o záchranu a je v herní pohodě. My ale musíme být nebezpeční a jít za výhrou," řekl jihlavský kouč Michal Bílek.

Čtrnáctý Hradec Králové má dvoubodový náskok na Jihlavu a v sobotu zavítá na půdu čtvrtého Zlína, který před pauzou remizoval 0:0 na Spartě, ale už sedm kol nezvítězil. "Následující týdny ukážou, kam patříme. Kromě Boleslavi se na nás dotahují Teplice i Karviná. Proto nemusím zdůrazňovat, jak potřebujeme nyní tříbodové vítězství," řekl kouč Zlína Bohumil Páník.

Ve zbylých sobotních zápasech přivítá "remízový král" z Brna s třinácti nerozhodnými výsledky Duklu Praha a Liberec s nejhorší ofenzivou soutěže bude hostit Karvinou. Slovan za posledních jedenáct kol jen jednou vyhrál.

Statistické údaje před zápasy 22. kola první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav (5.) - FK Jablonec (8.)

Výkop: pátek 31. března, 20:15 (ČT sport).

Rozhodčí: Zelinka - Hrabovský, Dobrovolný.

Bilance: 25 10-9-6 32:25.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Čmovš, Stronati, Fleišman - Valenta, Mareš - Nečas, Železník, Fabián - Přikryl.

Jablonec: Valeš - Jankovič, Pernica, Beneš, Hanousek - Trávník, Hübschman, Pospíšil, Zelený - Mehanovič - Zrelák.

Absence: J. Kysela, Rada (oba zranění), Magera (8 ŽK), Da Silva (trest za ČK) - Doležal (zranění), Hrubý (nejistý start).

Nejlepší střelci: Chramosta (8) - Mihálik (6).

Disciplinární ohrožení: Da Silva, Fleišman (oba 3 ŽK) - Doležal, Mehanovič (oba 3 ŽK).

Zajímavosti:

- M. Boleslav prohrála jediné z posledních 11 ligových utkání s Jabloncem

- Jablonec prohrál poslední 3 ligové zápasy s M. Boleslaví

- M. Boleslav doma v lize s Jabloncem 5x za sebou neprohrála

- M. Boleslav v lize vyhrála jediné z posledních 11 utkání

- M. Boleslav je doma v posledních 4 zápasech neporažena, ale vyhrála z nich jediný

- Jablonec prohrál jediné z posledních 6 kol a poslední 2 vyhrál

- Jablonec venku v lize 4x za sebou nevyhrál a dal jediný gól

- Diviš (Jablonec) může odehrát 100. ligový zápas

Slovan Liberec (13.) - MFK Karviná (7.)

Výkop: sobota 1. dubna, 15:00 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Pechanec - Nádvorník, Vlček.

Bilance: 1 0-1-0 0:0.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát (Breite), Kerbr - Bartl, Ševčík, Souček, Vůch - Potočný - Baroš.

Karviná: Laštůvka - Moravec, Hošek, Košťál, Eismann - Šisler, Janečka - Budínský, Panák, Kalabiška - Wágner.

Absence: Coufal (zranění), Bosančič (trest za ČK), Latka, Karafiát, Kouřil (všichni nejistý start) - nikdo.

Nejlepší střelci: Bartl (3) - Budínský (6).

Disciplinární ohrožení: Coufal, Baroš, Breite, Ekpai (všichni 3 ŽK) - Laštůvka (3 ŽK).

Zajímavosti:

- Liberec vyhrál jediné z posledních 11 kol

- Liberec má se 14 góly nejhorší útok ligy

- Liberec doma v lize 7x za sebou neprohrál

- Liberec ve 4 z posledních 5 domácích ligových zápasů remizoval

- Karviná v minulém kole prohrála 2:3 s Plzní a utrpěla první porážku po 6 kolech

- Karviná venku neprohrála poslední 3 ligové zápasy (výhra a 2 remízy)

- brankář Laštůvka (Karviná) může odchytat 100. zápas v české lize

- Hošek (Karviná) v den utkání slaví 28. narozeniny

- Košťál (Karviná) působil v Liberci

Zbrojovka Brno (11.) - Dukla Praha (9.)

Výkop: sobota 1. dubna, 17:00.

Rozhodčí: Ginzel - Kotík, Pospíšil.

Bilance: 11 3-3-5 17:19.

Poslední zápas: 2:4.

Předpokládané sestavy:

Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Lutonský - Ashiru, Zavadil, Krejčí, Polák, Taščij - Řezníček.

Dukla: Rada - Kušnír, Štetina, Šimůnek, Podaný - Bezpalec (Mustedanagič), Hanousek, Tetour - Miloševič, Holenda, Olayinka.

Absence: Jablonský (nejistý start) - Koval (zranění), Šimůnek (nejistý start).

Nejlepší střelci: Řezníček (4) - Olayinka (4).

Disciplinární ohrožení: Šural (7 ŽK), Přichystal, Řezníček (oba 3 ŽK) - Kušnír (7 ŽK), Olayinka, Podaný, Štetina (všichni 3 ŽK).

Zajímavosti:

- Brno porazilo Duklu ve 2 z posledních 3 ligových zápasů

- Brno posledních 6 kol neprohrálo, porazilo v nich ale jen Liberec a 5x remizovalo

- Brno v posledních 3 kolech remizovalo 0:0, v lize neinkasovalo už 429 minut

- Brno je s 13 nerozhodnými výsledky "remízovým králem" ligy

- Brno doma z posledních 8 ligových zápasů porazilo pouze Liberec a 6x remizovalo

- Dukla z 5 jarních zápasů 3x vyhrála

- Dukla na jaře dostala jen 2 góly a 3x udržela čisté konto

- Dukla zvítězila v posledních 2 kolech

- Dukla venku vyhrála 3 z posledních 4 ligových zápasů

- Brno v reprezentační přestávce prohrálo ve čtvrtfinále poháru v Opavě 1:2

- Brno v týdnu přišlo o svého nejlepšího střelce Škodu, který zamířil do norského Lilleströmu

Vysočina Jihlava (15.) - 1. FC Slovácko (10.)

Výkop: sobota 1. dubna, 17:00.

Rozhodčí: Proske - Pochylý, Kubec.

Bilance: 11 2-2-7 8:17.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Jihlava: Hanuš - Tlustý, Krejčí, Urdinov - Vaculík, Hronek, Batioja, Štěpánek, Ikaunieks - Dvořák, Rabušic.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Rada, Břečka - Šumulikoski - Navrátil, Daníček, Machalík, Havlík - Zajíc.

Absence: Urblík, Rosa, Kryštůfek, Vitásek (všichni zranění) - Chvátal, Chyla (oba zranění), Civič (8 ŽK).

Nejlepší střelci: Ikaunieks (5) - Zajíc (4).

Disciplinární ohrožení: Hronek, Urblík (oba 3 ŽK) - Břečka, Koné, Tetteh, Ťok (všichni 3 ŽK).

Zajímavosti:

- Jihlava neporazila Slovácko v posledních 5 ligových zápasech (4 prohry a remíza)

- Jihlava v lize vyhrála jen 2 z 11 vzájemných zápasů (naposled v listopadu 2013)

- Jihlava poslední 3 kola nebodovala a prohrála 4 z 5 jarních kol

- Jihlava v posledních 2 ligových zápasech inkasovala 9 branek

- Jihlava z dosavadních 16 bodů získala 12 doma

- Slovácko 7x za sebou v lize neprohrálo (2 výhry, 5 remíz)

- Slovácko z posledních 7 ligových zápasů venku prohrálo jen na Slavii (0:1) a získalo v nich 12 bodů

- Rada (Slovácko) působil v Jihlavě

Fastav Zlín (4.) - FC Hradec Králové (14.)

Výkop: sobota 1. dubna, 17:00.

Rozhodčí: Machálek - Wilczek, Koval.

Bilance: 9 4-3-2 10:8.

Poslední zápas: 2:0.

Předpokládané sestavy:

Zlín: Dostál - Pazdera, Jugas, Gajič, Hubáček - Vukadinovič, Živulič, Traoré, Kopečný - Fantiš, Holík.

Hradec Králové: Ottmar - Krátký, Chleboun, Hůlka, Plašil - Jirsák, Janoušek - Martan, Trubač, Malinský - Šípek.

Absence: Matejov (trest za ČK) - Holeš, Polom (oba zranění), Schwarz (4 ŽK).

Nejlepší střelci: Diop (5) - Malinský, Schwarz (oba 4).

Disciplinární ohrožení: Diop (7 ŽK), Beauguel, Kopečný, Vukadinovič, Živulič (všichni 3 ŽK) - Chleboun, Janoušek (oba 3 ŽK).

Zajímavosti:

- Zlín 5x za sebou v lize s Hradcem neprohrál (2 výhry 2:0 a 3 remízy 1:1)

- Hradec vyhrál jen 2 z 9 vzájemných ligových zápasů

- Zlín doma v lize ještě s Hradcem neprohrál (2 výhry a 2 remízy)

- Zlín 7 posledních kol nevyhrál a získal v nich jen 4 body, naposledy zvítězil v listopadu v Jihlavě

- Zlín vstřelil v posledních 7 zápasech jediný gól

- Zlín z posledních 8 domácích ligových zápasů porazil jen Brno

- Hradec 7x za sebou v lize nevyhrál (5 porážek a 2 remízy)

- Hradec dal v 6 jarních zápasech jen 2 góly (oba venku)

- Hradec na jaře získal jen 2 body za 2 domácí remízy 0:0

- Hradec vyhrál jen 2 z posledních 15 ligových zápasů

- Štípek (Zlín) působil v Hradci Králové

1. FK Příbram (16.) - Bohemians Praha 1905 (12.)

Výkop: sobota 1. dubna, 17:00.

Rozhodčí: Marek - Myška, Antoníček.

Bilance: 21 6-3-12 21:26.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Příbram: Hruška - Chaluš, Tregler, Jiránek, Divíšek - Květ - Bazal, Pilík, Suchan, Rezek - Linhart.

Bohemians: Berkovec - Dostál, Buchta, Krch, Šmíd, Havel - Hubínek, Jirásek - Mašek, Markovič, Kuchta (Luts).

Absence: nikdo - Švec (nejistý start).

Nejlepší střelci: T. Pilík (5) - Mašek (3).

Disciplinární ohrožení: Chaluš (7 ŽK), Hruška, Jiránek, Krameš, Květ, T. Pilík (všichni 3 ŽK) - Buchta, Dostál, Jindřišek, Mašek, Šmíd, Švec (všichni 3 ŽK).

Zajímavosti:

- Příbram 5x za sebou v lize Bohemians neporazila (3 porážky a 2 remízy)

- Příbram vyhrála jediné z posledních 8 ligových utkání

- všechny 3 výhry v sezoně získala Příbram v domácím prostředí

- Příbram bodovala ve 3 z posledních 4 domácích zápasů

- Příbram má s 45 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy

- Bohemians v minulém kole s Duklou utnuli sérii 716 minut bez vstřeleného ligového gólu

- Bohemians v lize 9x za sebou nevyhráli (5 proher a 4 remízy)

- Bohemians venku v lize nedali gól 446 minut (od listopadového vršovického derby se Slavií)

- Mašek s Nitrianským (Bohemians) působili v Příbrami, domácí Jiránek, Rezek a Linhart zase hrávali za "Klokany"

Viktoria Plzeň (1.) - FK Teplice (6.)

Výkop: sobota 1. dubna, 20:15 (ČT sport).

Rozhodčí: Julínek - Pelikán, Hájek.

Bilance: 33 13-9-11 44:43.

Poslední zápas: 1:0.

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Kopic, Bakoš, Zeman - Krmenčík.

Teplice: Chudý - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Soungole, Kučera - Vošahlík, Hora, Nivaldo - Červenka.

Absence: Baránek, Pilař (oba rekonvalescence) - nikdo.

Nejlepší střelci: Krmenčík (6) - Vaněček (6).

Disciplinární ohrožení: Hromada, Kopic, Kozáčik, Krmenčík, Matějů, Petržela, Zeman (všichni 3 ŽK) - Krob (7 ŽK), Jeřábek, Šušnjar, Vaněček (všichni 3 ŽK).

Zajímavosti:

- Plzeň prohrála s Teplicemi v jediném z posledních 13 ligových duelů

- Plzeň doma v lize porazila Teplice 6x za sebou

- Teplice v Plzni naposledy bodovaly v lize v srpnu 2009 a vyhrály v březnu 2008

- Plzeň udržela v 5 z posledních 6 ligových zápasů s Teplicemi čisté konto

- Plzeň vyhrála poslední 3 kola

- Plzeň z posledních 17 ligových zápasů prohrála pouze na Slavii

- Plzeň doma v lize vyhrála 8x za sebou a neinkasovala 293 minut

- Plzeň má s 12 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy

- Teplice prohrály v jediném z posledních 5 kol

- Teplice venku vyhrály jediný z posledních 5 ligových zápasů

- fotbalisté Teplic Kučera, Fillo, Hora a Vaněček působili v Plzni, kde strávil část hráčské kariéry i trenér Šmejkal

1. Plzeň 21 15 4 2 32:12 49 2. Slavia 21 14 6 1 44:15 48 3. Sparta 21 11 6 4 33:17 39 4. Zlín 21 9 8 4 28:20 35 5. Mladá Boleslav 21 9 7 5 32:22 34 6. Teplice 21 8 6 7 25:19 30 7. Karviná 21 8 5 8 30:32 29 8. Jablonec 21 7 7 7 33:28 28 9. Dukla 21 7 5 9 26:24 26 10. Slovácko 21 5 10 6 23:27 25 11. Brno 21 3 13 5 21:29 22 12. Bohemians 1905 21 5 6 10 16:26 21 13. Liberec 21 4 8 9 14:21 20 14. Hradec Králové 21 5 3 13 19:34 18 15. Jihlava 21 3 7 11 16:36 16 16. Příbram 21 3 3 15 15:45 12