Plzeň - Fotbalisté Plzně chtějí ve středeční odvetě 3. předkola Ligy mistrů s FCSB potvrdit úvodní remízu 2:2 z Bukurešti a doma uhrát výsledek, který jim přinese postup do play off a minimálně jistotu skupiny Evropské ligy. Předchozí dva pohárové zápasy s rumunskými soupeři však Viktoria ve Štruncových sadech prohrála.

Západočeši v Bukurešti dvakrát vedli, ale na góly Michaela Krmenčíka a Jana Kopice dokázali hráči někdejší Steauy pokaždé odpovědět. Pro Plzeň to byla třetí remíza ze tří duelů v Rumunsku.

Doma ale má Viktoria horší bilanci. Loni ve skupině Evropské ligy prohrála s Astrou Giurgiu 1:2, v roce 2014 doma nezvládla ani odvetu 3. předkola EL s Petrolulem Ploješt, kterému po venkovní remíze 1:1 podlehla 1:4. Ani u jedné ztráty však nebyl staronový trenér Pavel Vrba.

"Pokud budeme chtít v odvetě hrát na 0:0, tak to určitě nevyjde. Budeme muset být zase aktivní a chtít zase dát gól. Hrát na 0:0 je hrozné riziko a to si doma netroufneme," řekl Vrba, který Plzeň v letech 2011 a 2013 dovedl do skupiny Ligy mistrů.

Český vicemistr v sobotu vstoupil do domácí soutěže drtivou výhrou 4:0 nad Duklou Praha, když všechny čtyři góly vstřelil už během výborné první půle. Naopak FCSB v nedělní generálce v Bukurešti jen remizoval 1:1 s Craiovou a ve třetím kole rumunské ligy poprvé nevyhrál.

Plzeňští věří, že jim k postupu pomůže i podpora z tribun. "Bylo by skvělé, kdybychom i my soupeři ukázali, jaké fanoušci umí vytvořit peklo v Doosan Areně. Jestli za námi budou stát všichni lidé v Plzni, tak si myslím, že je dáme," prohlásil útočník Krmenčík.

Oba soupeři v minulé sezoně ve 3. předkole Ligy mistrů uspěli. Plzeň vyřadila Karabach, FCSB zase pražskou Spartu. "Věříme, že dokážeme postoupit i letos. Je důležité, abychom do odvety vstoupili sebevědomě, ale musíme být zároveň trpěliví, opatrní a neinkasovat jako první," uvedl záložník rumunského týmu Filipe Teixeira.

Domácím budou kvůli zraněním opět chybět kapitán Roman Hubník, další stoper Jan Baránek, brankář Matúš Kozáčik nebo záložníci Václav Pilař s Janem Kovaříkem. FCSB bude postrádat záložníka Constantina Budesca, který se v prvním zápase krásně trefil z přímého kopu.

Postupující vedle jistoty základní fáze Evropské ligy získá prémie 146 milionů korun, vyřazený tým zamíří do 4. předkola EL. Středeční utkání v Plzni začne ve 20:15 pod vedením španělských rozhodčích v čele s Alejandrem Hernandezem. Přímý přenos vysílá ČT sport.

Statistické údaje před odvetným utkáním Viktoria Plzeň - FCSB:

Výkop: středa 2. srpna, 20:15 (ČT sport).

První zápas: 2:2.

Rozhodčí: Alejandro Hernandez - Teodoro Sobrino, José Naranjo (všichni Šp.).

Bilance (klubová):

ČR - Rumunsko 30 9-10-11 37:46.

1982/83 PMEZ: Dinamo Bukurešť - Dukla Praha 2:0, 1:2,

1988/89 PMEZ: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:5, 2:2,

1992/93 UEFA: Olomouc - Craiova 1:0, 2:1,

1999/00 UEFA: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 4:1, 1:1,

2006/07 UEFA: Rapid Bukurešť - Mladá Boleslav 1:1,

2007/08 LM: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 2:1, 1:1,

2008/09 UEFA: Slavia Praha - Vaslui 0:0, 1:1,

2009/10 EL: Dinamo Bukurešť - Liberec kontumačně 0:3, 3:0,

2009/10 EL: Sparta Praha - Kluž 2:0, 3:2,

2011/12 EL: Vaslui - Sparta Praha 2:0, 0:1,

2012/13 LM: Kluž - Liberec 1:0, 2:1,

2014/15 EL: Giurgiu - Liberec 3:0, 3:2,

2014/15 EL: Ploješť - Plzeň 1:1, 4:1,

2016/17 LM: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:1, 0:2,

2016/17 EL: Plzeň - Giurgiu 1:2, 1:1.

2017/18 LM FCSB - Plzeň 2:2.

Plzeň v Evropě:

LM/PMEZ 31 15-6-10 55:50 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 39 17-9-13 62:49 Celkem: 72 32-15-25 118:106

FCSB (Steaua) v Evropě:

LM/PMEZ 142 51-40-51 198:198 PVP 40 14-12-14 51:54 EL/UEFA 120 46-34-40 150:141 Celkem 304 112-86-106 409:394

Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto.

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Bolek - Limberský, Hejda, Hájek, Havel - Hrošovský, Živulič - Kopic, Kolář, Zeman - Krmenčík.

FCSB: Nita - Enache, Balasa, Momčilovič, Morais - Pintilii, Popescu - Teixeira, Tanase, William - Alibec (Gnohéré).

Absence: Baránek, Hubník, Kovařík, Kozáčik, Pilař (všichni zranění) - Budescu (zranění).

Zajímavosti:

- Plzeň se do základní skupiny LM probojovala v letech 2011 a 2013 pod současným koučem Pavlem Vrbou, poslední 2 pokusy projít do hlavní fáze Viktoria nezvládla

- Plzeň poprvé startuje v nemistrovské části LM

- Plzeň loni ve 3. předkole LM vyřadila ázerbájdžánský Karabach

- FCSB loni (ještě jako Steaua) vyřadil ve 3. předkole LM Spartu po remíze 1:1 v Praze a výhře 2:0 v Bukurešti

- Plzeň ještě v pohárech rumunského soupeře neporazila, z 5 zápasů 3x remizovala venku a 2x prohrála doma (naposled loni ve skupině EL s Astrou Giurgiu 1:2)

- výhru Astry v Plzni řídil současný útočník FCSB Denis Alibec, který první gól vstřelil sám a druhý si po jeho přihrávce tečoval do vlastní branky Tomáš Hořava

- české kluby z posledních 11 zápasů s rumunskými celky 7x prohrály a 4x remizovaly

- Plzeň v kvalifikaci LM nevyhrála 6x za sebou (4 remízy a 2 porážky)

- Plzeň v pohárech vyhrála jediný z posledních 16 zápasů (loni v prosinci doma s Austrií Vídeň 3:2)

- Plzeň v sobotu vstoupila do české ligy výhrou 4:0 nad Duklou, FCSB v neděli remizoval doma s Craiovou 1:1 a ve třetím kole rumunské ligy poprvé nevyhrál

- Vrba ještě po návratu do Plzně neprohrál soutěžní zápas (výhra a remíza, skóre 6:2)

- postupující získá pro podzim jistotu účasti v základní skupině Evropské ligy a prémie 146 milionů korun, vyřazený tým zamíří do 4. předkola EL