Praha - Hokejový útočník Tomáš Kubalík z Plzně nuceně vynechá dnešní zápas semifinále play off extraligy proti Brnu. Sedmadvacetiletý hráč dostal od disciplinární komise trest za faul Marcela Haščáka v sobotním úvodním duelu série. Kubalík ve 22. minutě sekl slovenského útočníka hokejkou do rozkroku a následně byl vyloučen na pět minut a do konce utkání.

"Hráč se zákroku dopustil mimo souboj o kotouč, patrně v reakci na předchozí přistrčení ze strany protihráče. Při zákroku švihl svou holí směrem vzhůru a protihráče zasáhl do oblasti rozkroku," shrnul předseda komise Karel Holý. Doplnil, že přestože Kubalík soupeře neatakoval s vysokou intenzitou, podle pravidel je nutné jej dodatečně potrestat.

Disciplinární komise potrestala i útočníka Radka Smoleňáka z Hradce Králové, který dostal pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu za simulování v druhém utkání semifinálové série proti Třinci. Smoleňák podle názoru Holého přihrál střet s Danielem Rákosem.

"Uchopil hůl protihráče Daniela Rákose a následně nevynuceným pádem na ledovou plochu předstíral, že se protihráč dopustil nedovoleného zákroku,. Předseda komise přitom neshledal, že by se protihráč nedovoleného zákroku skutečně dopustil, naopak hůl potom, co zjistil, že ji vyprostit nemůže, upustil," řekl Holý.