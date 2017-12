Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 27. extraligovém kole Litvínov 5:1 a prodloužili svoji bodovou sérii na deset utkání. O výhře rozhodli Západočeši třemi brankami v první třetině, hosté v ofenzivně laděném souboji neproměňovali gólové příležitosti a prohráli již třetí z posledních čtyř zápasů. V plzeňském dresu se blýskl brankou a dvěma asistencemi útočník Miroslav Indrák.

Domácí sice měli v úvodu možnost hrát přesilovku, ale nejprve musel po zaváhání při rozehrávce zastavit Hüblovu šanci gólman Svoboda. Vzápětí už se ujali vedení Indiáni, když svůj dravý průnik úspěšně zakončil Indrák. Poté opět selhala plzeňská defenziva, Černý ovšem svoji příležitost neproměnil. V 10. minutě už liknavost domácích beků potrestal po samostatném úniku Vandas vyrovnáním na 1:1.

Slovenský útočník mohl za chvíli strhnout vedení na stranu Litvínova, ale Svoboda svůj tým podržel a udeřilo na druhé straně, když nedisciplinovanosti hostů využil při dlouhé přesilovce pět na tři ke skórování před brankou nekrytý Mertl. O necelé dvě minuty později navíc po ideální přihrávce Kracíka od zadního mantinelu zvýšil střelou z pravého kruhu na 3:1 Jakub Kindl.

Hosté ve snaze zkorigovat nepříznivý výsledek začali v úvodu prostřední části riskovat, ale již ve 22. minutě po rychlé Chalupově akci zvýšil pohotovou dorážkou na 4:1 Petr Straka. Ofenzivně hrající Vervě nepomohly k návratu do utkání dvě přesilové hry v rychlém sledu a naopak ve 32. minutě inkasovala během oslabení popáté poté, co poprvé v tuzemské nejvyšší soutěži skóroval Jones a vyhnal gólmana Soukupa na střídačku.

Americký bek následně během plzeňského náporu minul odkrytou branku a krátce před druhou sirénou po přesně načasované zadovce Kracíka pálil Petr Straka zblízka jen do náruče náhradníka Kantora.

Do závěrečné třetiny vstoupili znovu aktivněji Litvínovští, ale Doudera tečovanou střelou trefil jen horní tyč a Hanzl po rychlém objetí napálil levou tyč. Domácí poté nezužitkovali krátkou přesilovku čtyři na tři a po jejím uplynutí ujel do brejku Černý, jenže bekhendem zakončil opět jen do brankové konstrukce. Pak už převzali iniciativu Indiáni, jenže hosty uchránil od většího debaklu Kantor, když lapačkou zastavil nájezd Gulaše a z trestné lavice se vracející Denis Kindl neuspěl po bekhendovém blafáku.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Nebylo to vůbec jednoduché utkání. Měli jsme dnes i víc štěstí. Udělali jsme na začátku pár chyb i v naší přesilovce a utkání mohlo být úplně jiné. Byly tam chyby, které si musíme rozebrat a hráče na to upozornit. Chtěli jsme začít úplně jinak a hlavně aktivně. Vůbec se nám to nepodařilo a soupeř asi čtyřikrát zahrozil. Jsem rád, že máme tři body, ale upřímně si musíme přiznat, že jsme měli na začátku štěstí. Přesilovkový gól na 3:1 asi už o osudu utkání rozhodl. Ale v určitých aspektech hry se musíme zlepšit."

Darek Stránský (Litvínov): "První třetina z naší strany ještě nějaké parametry snesla. Vypracovali jsme si několik gólových příležitostí, ale nedali jsme je. Pak jsme nabídli soupeři luxus přesilovek, přestože jsme se před zápasem upozorňovali na to, že v nich domácí jsou velmi dobří. Bohužel jsme se faulů nevyvarovali a soupeř nás z toho dvakrát potrestal gólem. Navíc třetí branku nám dali při ponechané výhodě, což určilo ráz zbytku utkání. Nejsme momentálně v takové formě, abychom s rozjetým soupeřem dokázali dotahovat. Od druhé třetiny nás soupeř začal přehrávat ve všech činnostech a výsledek je takový, jaký je."

HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Indrák (Gulaš, Kratěna), 16. Mertl (Indrák, Kratěna), 17. J. Kindl (Kracík), 22. P. Straka (M. Chalupa), 32. Jones (Indrák, Stach) - 10. Vandas (L. Doudera). Rozhodčí: Hodek, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 7:8, navíc K. Pilař 5 min. a do konce utkání, Jurčík 10 min. (oba Litvínov). Využití: 2:0. Diváci: 6606.

Plzeň: M. Svoboda - Jones, J. Kindl, Kaňák, Moravčík, Čerešňák, Kvasnička, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, D. Kindl - Indrák, Kracík, Stach - M. Chalupa, Kratěna, P. Straka - Hollweg, Preisinger, Schleiss. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Litvínov: Soukup (32. Kantor) - Sörvik, Kubát, Gula, L. Doudera, K. Pilař, Hunkes, Z. Sklenička - Jánský, V. Hübl, J. Černý - M. Hanzl, Ihnacak, Nejezchleb - Vandas, Gerhát, Trávníček - Jurčík, Válek, Matoušek. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.