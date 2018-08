Praha - Fotbalisté Plzně a Sparty chtějí ve čtvrtém kole první ligy pokračovat ve vítězném vstupu do sezony. Mistrovská Viktoria v sobotu hostí Zlín, o den později se Letenští přestaví v Teplicích. Třetí stoprocentní tým Slavia už dnes večer hraje v Mladé Boleslavi.

Plzeň přes plný bodový zisk v novém ročníku nepodává úplně přesvědčivé výkony. Duklu porazila 3:1 až po obratu ve druhém poločase, v dalších kolech zdolala Liberec i Olomouc 1:0. Zlín pod vedením nového kouče Michala Bílka v úvodních třech kolech neprohrál a získal sedm bodů.

"Michal (Bílek) spoléhá spíš na takovou zodpovědnou defenzivu, ale na druhou stranu dávají góly a vyhrávají zápasy. Vyrážejí do toho z beků, jsou velice nepříjemní po centrech ze strany, mají vysoké hráče na hrotech. Čekají na chyby soupeře a trestají to. Tím, že mají sedm bodů, jsou v absolutní pohodě a určitě budou chtít i tady bodovat," řekl plzeňský trenér Pavel Vrba.

Sparta sice v první lize ještě nezaváhala, ale podobně jako Plzeň v zápasech nijak nedominovala. Pražané doma porazili opavského nováčka 2:0, pak zvítězili v Jablonci 2:1 a minule se na Letné protrápili k výhře 1:0 nad Slováckem.

"Samozřejmě jsem byl moc spokojený, že jsme po vyřazení z Evropské ligy se Suboticou doma zvládli zápas se Slováckem a i potřetí v lize vyhráli. Ale pokud chceme udržet špičku, nemůže si dovolit klopýtat. Takže chceme uspět i v Teplicích," prohlásil sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.

Tepličtí v nejvyšší soutěži od května 2014 osmkrát za sebou Spartu neporazili, ale v posledních čtyřech domácích zápasech s ní pokaždé remizovali.

Třetí tým minulé sezony Jablonec bude v domácím utkání s Karvinou usilovat o první výhru, naopak hosté o premiérové body v novém ročníku. Severočeši mají zatím na kontě dvě porážky a remízu.

"Bodů máme málo. Čekali jsme, že to bude ze začátku jiné, ale takový je fotbal. Zápasy jsme nezvládli brankově, ale nemyslím si, že bychom byli herně špatní. Nestřílíme branky. To nás zdobilo v jarní části. Musíme se s tím poprat a věřit tomu, že se to otočí a šance začneme proměňovat," uvedl trenér Jablonce Petr Rada.

Olomouc v druhém nedělním zápase nastoupí v Uherském Hradišti proti Slovácku. Sigma chce navázat na čtvrteční domácí vítězství 2:0 nad Kajratem Almaty v úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy. Na Slovácku však Hanáci od února 2012 nevyhráli čtyřikrát po sobě.

Opava, která rovněž prohrála všechna tři kola, přivítá v brněnském azylu Liberec. Slezský nováček chce v nejvyšší soutěži utnout sérii deseti porážek. Třetí tým nejvyšší soutěže bez bodu Dukla rovněž v sobotu hraje na hřišti Příbrami. Středočeský nováček si v minulém kole pokazil povedený vstup do sezony prohrou 0:3 v Ostravě.

Hlasy před víkendovými zápasy 4. ligového kola:

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Chceme pokračovat v tom hrát hezký fotbal, což se v úvodních kolech dařilo, ale chceme se potěšit i výsledkem. Minule se z něj mohl těšit Baník, když jsme udělali hráčem kola Milana Baroše. Bylo to, jak když hraje fotbal chytrý s hloupým. Musíme lépe nakládat s našimi šancemi a nebýt tak zbrklí."

Pavel Drsek (trenér Dukly): "Příbram má slušně postavený tým, mladé a šikovné hráče doplňují zkušení, kteří tomu dávají rozum, hra se podle toho i odvíjí - tón udávají starší hráči, mladí jsou v pohybu a v tempu, dobře nabíhají. Teď se hodně mluví o Matouškovi, je to ohromně rychlý hráč, ale není to jen o něm, jsou tam i jiní, kteří dokážou vystřelit ze střední vzdálenosti nebo si dobře naběhnout. Bude to těžký zápas, ale rádi bychom konečně bodovali."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Bodů máme málo. Čekali jsme, že to bude ze začátku jiné, ale takový je fotbal. Zápasy jsme nezvládli brankově, ale nemyslím si, že bychom byli herně špatní. Ale nestřílíme branky. To nás zdobilo v jarní části. Musíme se s tím poprat a věřit tomu, že se to otočí a šance začneme proměňovat. Karviná není slabý soupeř. Přesvědčili jsme se o tom na jaře, kdy jsme doma vyhráli 2:1 a horko těžko jsme bojovali o vítězství."

Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Jablonec je horký favorit a pro nás je to další obrovsky těžký zápas. Rozebrali jsme si chyby, které jsme udělali v obranné fázi v utkání s Mladou Boleslaví. Víme, že musíme lépe pracovat dozadu a pomoct více gólmanovi. Věřím, že přikryjeme Doležala a další hráče, kteří dokážou být pro obranu nepříjemní. Věřím, že budeme i produktivní směrem dopředu a že něco přivezeme."

Roman Skuhravý (trenér Opavy): "Liberec je kvalitní, pohybově dobře vybavený soupeř, kterého je ale v našich silách potrápit. Základním předpokladem je, abychom se vyvarovali chyb, které nás srážely v prvních třech zápasech. Ale věřím, že znovu ukážeme herní odvahu jako v posledním utkání na Slavii. Zvažujeme nějaké změny v sestavě, uvidíme, jak bude tým vypadat před utkáním."

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Viděl jsem Opavu na vlastní oči v utkání na Slavii. Je to velmi dobré, technické a kombinační mužstvo, které hraje odvážný fotbal. Mají takový podobný styl jako my. Čeká nás těžký a dobrý soupeř, ale budeme na to připraveni. Doufám, že se nám zápas povede."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Start do sezony je určitě příjemný, i z pohledu toho, že jsme hráli dva zápasy venku a jenom jeden doma. Samozřejmě ty výhry musíte potvrzovat v domácích zápasech. Nás teď čeká překvapení sezony Zlín. I jejich způsob hry asi pro nás bude trochu složitější v tom, že zodpovědně brání a mají zajímavého útočníka, který je velice nepříjemný. Čeká nás další zkouška. Michal Bílek spoléhá spíš na takovou zodpovědnou defenzivu, ale na druhou stranu dávají góly a vyhrávají zápasy. Vyrážejí do toho z beků, jsou velice nepříjemní po centrech ze strany, mají vysoké hráče na hrotech. Čekají na chyby soupeře a trestají to. Tím, že mají sedm bodů, jsou v absolutní pohodě a určitě budou chtít i tady bodovat."

Michal Bílek (trenér Zlína): "Vstup do ligy se nám vydařil. Tým má vnitřní sílu, což potvrzuje i to, že se nám podařilo otočit výsledky v závěrech zápasů. S přístupem i výkony hráčů jsem spokojený, i když to může být vždy i lepší. Nyní nás čeká těžký boj a prověrka našich kvalit v Plzni, která má kvalitní kádr. Bohužel budeme v útoku kromě zraněného Železníka hodně postrádat také Poznara, který u nás hostuje z Plzně. Zatím si vedl velmi dobře. Taková je ale dohoda, musíme se s touto situací popasovat."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Náš výkon v minulém kole na Spartě mě zklamal. Pokud chceme proti Olomouci uspět, tak potřebujeme nejen více sebevědomí, ale také přesnosti. Hlavně nás trápí přechod do protiútoků, se kterým máme problémy. Olomouc dobře doplnila tým a bude nepříjemným soupeřem, který hodně hrozí nebezpečnými protiútoky."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Po dvou domácích porážkách s Plzní a Slavií je pro nás velká vzpruha pohárové vítězství nad Almaty. U nás je to trochu podceňovaný tým, který ale kvalitu má, a minimálně dva hráči jejich kvalit v české lize po hřištích neběhají. Je to velký díl mentální energie pro naše hráče a věřím, že to přetavíme v dalších zápasech, které nás teď čekají včetně toho nejbližšího na Slovácku."

Tomáš Vondrášek (obránce Teplic): "Co jsem si všiml v posledním zápase Sparty a i trenér Ščasný o tom sám mluvil, tak nemají dobrou koncovku, nedaří se jim dávat góly. Jsou ale dobří v záložní řadě, tam mají obrovské množství kvalitních hráčů, kteří dokážou zápas rozhodnout, když se nedaří útočníkům. Sparta se ale z problémů zvedá a dokáže už zápasy urvat i silou, když se jim herně nedaří. Teď mám z nich pocit, že už to tam trochu je, takže nás nečeká nic lehkého. Ale hrajeme doma, takže chceme bodovat."

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Samozřejmě jsem byl moc spokojený, že jsme po vyřazení z Evropské ligy se Suboticou doma zvládli zápas se Slováckem a i potřetí v lize vyhráli. Ale pokud chceme udržet špičku, nemůže si dovolit klopýtat. Takže chceme uspět i v Teplicích."

Statistické údaje před víkendovými zápasy 4. kola: -------- 1. FK Příbram (9.) - Dukla Praha (15.-16.) Výkop: sobota 11. srpna, 17:00. Rozhodčí: Houdek - Blažej, Kubr. Bilance: 12 3-5-4 (15:15). Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Kilián, Květ - Rezek, Matoušek, Fantiš - Slepička. Dukla: Rada - Miloševič, Bezpalec, Chlumecký, Podaný - Bilovský, Tetour, Holík - Douděra, Holenda, Štursa. Absence: nikdo - Hanousek (nejistý start). Nejlepší střelci: Matoušek, Květ (oba 2) - Douděra, Schranz, Holík (všichni 1). Zajímavosti: - Dukla vyhrála jediný z posledních 7 vzájemných ligových zápasů - Dukla v Příbrami nezvítězila ve 3 ligových utkáních po sobě (od srpna 2013) - Příbram vyhrála jediné z posledních 8 ligových utkání - Příbram v dosavadních 2 domácích zápasech sezony bodovala - Příbram neskórovala jen ve 2 z posledních 24 domácích zápasů první a druhé ligy - Dukla prohrála všechny 3 soutěžní zápasy pod novým trenérem Drskem a společně Karvinou a Opavou ještě v ligové sezoně nebodovala - Dukla v součtu s minulým ligovým ročníkem prohrála 6x za sebou FK Jablonec (13.) - MFK Karviná (15.-16.) Výkop: sobota 11. srpna, 17:00. Rozhodčí: Nenadál - Arnošt, Caletka. Bilance: 4 3-0-1 (10:6). Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Břečka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Acosta, Trávník, Považanec, Jovovič - Doležal. Karviná: Berkovec - Moravec, Janečka, Kocsis, Letič - Mertelj, Šisler - Lingr, Budínský, Tusjak - Wágner. Absence: nikdo - Dreksa (zranění). Nejlepší střelci: Lischka, Považanec (oba 1) - Budínský, Wágner, Ramírez (všichni 1). Zajímavosti: - Jablonec vyhrál 3 ze 4 vzájemných ligových soubojů (včetně obou domácích) - oba vzájemné zápasy minulé ligové sezony vyhrál domácí tým 2:1 - Jablonec v minulém kole remizoval 1:1 ve Zlíně a po 2 výhrách si připsal první bod v ligové sezoně, Karviná prohrála všechna 3 kola - Jablonec má s 2 góly spolu s Opavou nejhorší útok ligy - Jablonec byl nejlepším týmem jarní části minulé ligové sezony - Jablonec prohrál jediný z posledních 10 domácích ligových zápasů - Karviná z posledních 15 ligových zápasů pouze jednou vyhrála - Karviná ve 2 venkovních zápasech sezony neskórovala - Wágner (Karviná) působil v Jablonci SFC Opava (14.) - Slovan Liberec (8.) Výkop: sobota 11. srpna, 17:00 (hraje se v Brně). Rozhodčí: Lerch - Hock, Ratajová. Bilance: 16 3-5-8 (15:23). Poslední zápas: 0:3 (v roce 2005). Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Simerský, Radič, Hrabina - Jursa, Janetzký, Kuzmanovič, Schaffartzik, Zapalač - Puškáč, Smola. Liberec: Hladký - Mikula, Karafiát, Kačaraba, Mara - Breite - Pešek, Ševčík, Nešický, Potočný - Pázler. Absence: Žídek (zranění), Kayamba (nejistý start) - Hybš, Knejzlík (oba zranění), Kerbr (nejistý start). Nejlepší střelci: Puškáč, Kuzmanovič (oba 1) - Pázler (2). Zajímavosti: - utkání se hraje na neutrální půdě v Brně, v Opavě probíhá rekonstrukce hřiště - Liberec neprohrál s Opavou v lize 7x za sebou (5 výher, 2 remízy) - Opava v lize naposledy porazila Liberec v roce 1999 - Opava prohrála všechna 3 kola, Liberec má na kontě 4 body - Opava v nejvyšší soutěži 10x za sebou prohrála a na výhru čeká 14 utkání - Opava má s 2 góly spolu s Jabloncem nejhorší útok ligy - Liberec venku v lize nevyhrál 5x po sobě (4 prohry, remíza) - Breite (Liberec) slaví den před utkáním 29. narozeniny Viktoria Plzeň (2.) - Fastav Zlín (4.) Výkop: sobota 11. srpna, 19:00. Rozhodčí: Zelinka - Melichar, Kotalík. Bilance: 22 10-5-7 (32:22). Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Krmenčík. Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Traoré, Jiráček, Bartošák - Beauguel, Džafič. Absence: Hájek, Hejda, Kolář (všichni zranění) - Železník (zranění), Poznar (dohoda mezi kluby). Nejlepší střelci: Krmenčík (2) - Beauguel (2). Zajímavosti: - Plzeň prohrála se Zlínem jediný z posledních 7 ligových zápasů - Zlín v dosavadních 11 ligových zápasech v Plzni vyhrál jen jednou, před 2 lety 2:0 - Plzeň vyhrála všechny 3 kola společně se Slavií a Spartou - Plzeň má s jedním inkasovaným gólem nejlepší ligovou obranu spolu se Slavií a Spartou - Plzeň poslední 2 kola vyhrála shodně 1:0 - Plzeň v součtu s minulou sezonou v lize vyhrála 5x za sebou - Plzeň prohrála jediný z posledních 10 ligových zápasů - Krmenčík (Plzeň) dal 6 gólů v posledních 5 ligových zápasech - Zlín pod vedením nového kouče Bílka v úvodních 3 kolech neprohrál (2 výhry, remíza) - půjde o souboj bývalých reprezentačních trenérů, plzeňského Vrby a zlínského Bílka, který působil na západě Čech - Jiráček, Poznar (oba Zlín) hráli za Plzeň 1. FC Slovácko (11.) - Sigma Olomouc (10.) Výkop: neděle 12. srpna, 15:00. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek. Bilance: 28 9-8-11 (32:33). Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Reinberk - Daníček - Navrátil, Sadílek, Havlík, Petr - Kubala. Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Plšek, Kalvach, Houska, Falta - Nešpor. Absence: Kuchta (zranění) - nikdo. Nejlepší střelci: Daníček, Kuchta, Kubala (všichni 1) - Plšek, Nešpor, Sladký, Houska (všichni 1). Zajímavosti: - Slovácko doma prohrálo z dosavadních 11 vzájemných ligových zápasů jen 2x - Olomouc na Slovácku od února 2012 nevyhrála 4 ligové zápasy po sobě - Slovácko vyhrálo jediný z posledních 8 ligových zápasů - Slovácko prohrálo jediný z posledních 9 domácích ligových zápasů - Olomouc dnes hraje utkání Evropské ligy proti Kajratu Almaty - Olomouc v prvním utkání venku v sezoně vyhrála v Mladé Boleslavi 4:0 - Olomouc venku 5 z posledních 6 ligových zápasů neprohrála - Zajíc (Slovácko) oslaví v den zápasu 22. narozeniny - Zahradníček (Olomouc) den před utkáním oslaví 25. narozeniny - Sadílek (Slovácko) může stejně jako Polom nastoupit k 50. ligovému zápasu, Pilař (oba Olomouc) může odehrát 100. ligové utkání FK Teplice (7.) - Sparta Praha (3.) Výkop: neděle 12. srpna, 18:00. Rozhodčí: Hrubeš - Pospíšil, Koval. Bilance: 44 8-15-21 (40:61). Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Ljevakovič, Kučera - Moulis, Hora, Žitný - Vaněček. Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa - Stanciu, Frýdek, Kanga, Plavšič - Šural, Tetteh. Absence: Vošahlík - Zahustel, Wiesner, Kadlec, Drchal, Pulkrab, Ben Chaim (všichni zranění). Nejlepší střelci: Vaněček (4) - Kanga (2). Zajímavosti: - Teplice v lize už 8 zápasů Spartu neporazily (4 prohry, 4 remízy) - Teplice v lize naposledy porazily Spartu v květnu 2014 a jako trenér je tehdy vedl současný kouč Pražanů Ščasný - Sparta v lize v Teplicích 4x za sebou remizovala - Teplice v ligové sezoně ještě neprohrály (výhra, 2 remízy) - Teplice vyhrály pouze 2 z posledních 9 domácích ligových zápasů (4 remízy, 3 prohry) - Vaněček (Teplice) dal v každém z posledních 2 kol po 2 gólech a se 4 brankami je nejlepším střelcem dosavadního průběhu sezony - Sparta v úvodních 3 kolech ještě neztratila ani bod spolu se Slavií a Plzní - Sparta v lize 7x za sebou neprohrála (z toho 6 výher) - Sparta v lize vyhrála jen 2 z posledních 10 zápasů venku (6 remíz, 2 prohry) - Šural (Sparta) může dát 50. ligovou branku Bohemians Praha 1905 (6.) - Baník Ostrava (5.) Výkop: pondělí 13. srpna, 18:00. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Myška. Bilance: 30 7-10-13 (22:37). Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Bohemians: Valeš - Dostál, Bederka, Šmíd, Bartek - Vodháněl, F. Hašek, Švec, Vaníček - Mašek, Juliš. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Jirásek, Holzer - Baroš, Diop. Absence: M. Hašek ml., Vondra (oba zranění), Fryšták (trest za ČK), Jindřišek (nejistý start) - Stáňa, Breda (oba zranění). Nejlepší střelci: Jindřišek, Mašek, Hilál, F. Hašek (všichni 1) - Baroš (3). Zajímavosti: - Ostrava prohrála 3 z posledních 4 vzájemných ligových utkání - Bohemians z posledních 8 vzájemných ligových utkání doma vyhráli jen 2x, šlo však o oba předchozí duely - Bohemians prohráli jediné z posledních 12 domácích ligových utkání - Ostrava prohrála jediný z posledních 8 ligových zápasů - Ostrava venku ve 3 z posledních 4 ligových utkání neskórovala - Ostrava získala v prvních třech kolech 6 bodů, což je její nejlepší ligový start od roku 2009 - Jirásek a Budinský (oba Ostrava) působili v Bohemians Tabulka: 1. Slavia 3 3 0 0 10:1 9 2. Plzeň 3 3 0 0 5:1 9 3. Sparta 3 3 0 0 5:1 9 4. Zlín 3 2 1 0 6:4 7 5. Ostrava 3 2 0 1 5:2 6 6. Bohemians 1905 3 2 0 1 5:5 6 7. Teplice 3 1 2 0 8:5 5 8. Liberec 3 1 1 1 3:3 4 9. Příbram 3 1 1 1 5:6 4 10. Olomouc 3 1 0 2 4:4 3 11. Slovácko 3 1 0 2 3:4 3 12. Mladá Boleslav 3 1 0 2 6:10 3 13. Jablonec 3 0 1 2 2:4 1 14. Opava 3 0 0 3 2:7 0 15. Dukla 3 0 0 3 3:9 0 16. MFK Karviná 3 0 0 3 3:9 0