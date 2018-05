Bratislava - Projekt plánovaného plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Německa nezvýší energetickou bezpečnost Evropy, ani její energetickou nezávislost. V Bratislavě to dnes řekl náměstek ministerstva zahraničí USA Wess Mitchell. Slovensko, přes které proudí ruský plyn dál do západní Evropy, stejně jako další země regionu rozšíření kapacity zmíněného plynovodu odmítá.

"Nord Stream 2 není projekt, který zvyšuje energetickou bezpečnost Evropy či její energetickou nezávislost. Je to politický projekt. Nord Stream 2 dělá Evropu zranitelnější," uvedl Mitchell po schůzce se státním tajemníkem (náměstkem) slovenského ministerstva zahraničí Ivanem Korčokem.

Připravované rozšíření plynovodu Nord Stream zvýší přepravní kapacitu z Ruska do Německa přes Baltské moře, realizace projektu by Moskvě zároveň umožnila obejít Ukrajinu při dodávkách plynu do západní Evropy. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden po schůzce s německou kancléřkou Angelou Merkelovou ale řekl, že Rusko bude i po zprovoznění plynovodu Nord Stream 2 posílat část plynu přes Ukrajinu.

Korčok uvedl, že Slovensko má vůči realizaci projektu Nord Stream 2 zásadní výhrady. V případě snížení tranzitu ruského plynu do západní Evropy přes Slovensko by země pod Tatrami přišla o poplatky za přepravu suroviny.

Státní tajemník slovenského ministerstva zahraničí Korčok se také vyslovil pro to, aby Evropská unie našla společné východisko ohledně vzájemného obchodu s USA. "To poslední, co potřebujeme, je mít mezi sebou kontroverze, které zatíží vzájemný obchod. Pro Spojené státy jsou nerovnováhy v obchodní bilanci zásadní záležitostí, my jsme ale proti tomu, aby odpovědí byly restrikce," uvedl Korčok.

Spojené státy udělily Evropské unii dočasnou výjimkou z cel na dovoz oceli a hliníku. Výjimka skončí na konci května a administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa dala najevo, že s jejím prodloužením nepočítá.