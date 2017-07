Právě zveřejněno

Vratislav - Ploutvový plavec Jakub Jarolím získal na Světových hrách ve Vratislavi druhou medaili. V závodu na 50 metrů kraul s dvěma ploutvemi a šnorchlem obsadil druhé místo, které přidal k pátečnímu bronzu z dvojnásobné trati. Vyhrál Rus Andrej Arbuzov v čase 18,55 sekundy, Jarolím za ním zaostal o 53 setin.

"Je to neskutečné, pro mě naprosto velké překvapení," uvedl Jarolím na webu ČOV. Psychicky mu ve finále padesátky pomohlo, že v Polsku už jednu medaili získal. "Ukázalo se, že jsem byl v pohodě, že jsem neměl co ztratit," souhlasil.

Dvaadvacetiletý plavec, vlajkonoš ze čtvrtečního slavnostního zahájení her a zatím jediný český medailista ve Vratislavi, přitom na padesátce původně neměl startovat. Jenomže den před závodem organizátoři obdrželi dvě omluvenky od soupeřů a český reprezentant si z pozice náhradníka doplaval ve vyrovnaném osobním rekordu pro stříbro.

Ve čtvrtfinále skončily naděje sportovního lezce Libora Hrozy. Po předčasném startu se boje o medaile v lezení na rychlost odehrály bez něj. "Je to velké zklamání, protože člověk neukáže to, na co má," litoval Hroza.

"Fyzicky jsem byl připravený, cítil jsem se více než dobře a věřil jsem, že do semifinále projdu. Čekal jsem, že já nebo Daniel (Ukrajinec Boldyrev) máme dost dobrou šanci posunout světový rekord, ale oba jsme neudrželi nervy na uzdě," doplnil Hroza. Boldyrev ulil start ve finále, vítězem se tak stal Réza Alipúrshenazandifar z Íránu.