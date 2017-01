Melbourne - Tenistku Karolínu Plíškovou hned dvakrát na Australian Open překvapila Lotyška Jelena Ostapenková. Nejprve českou jedničku zaskočila agresivní hrou na dvorci, přesto pátá nasazená hráčka dokázala zápas otočit a postoupit do osmifinále, a podruhé upřímností v šatně.

Karolína Plíšková už s Ostapenkovou v rozhodující třetí sadě prohrávala 2:5, ale vycítila, že 38. hráčka světa znejistěla, a nakonec zvítězila 4:6, 6:0 a 10:8. "Jsem ráda, že jsem prošla dál. Nebylo to snadné, ale počítá se výhra," oddechla si Plíšková.

Na tiskové konferenci v Melbourne světová pětka chválila agresivní hru Ostapenkové. "Byla razantnější než já, chodila do míčů a hrála velmi rychle. Opravdu byla dobrá a myslím, že si taky zasloužila vyhrát, ale to může jen jedna. Možná byla i o něco lepší, ale skončilo to pro ni bohužel porážkou," řekla Plíšková.

Už po utkání u sítě se obě bývalé juniorské šampionky, Plíšková z Melbourne 2010 a Ostapenková z Wimbledonu 2014, vřele objaly. A Lotyška poté přišla za českou hráčkou znovu v šatně. "Byla úžasná," vyprávěla Plíšková, jak jí Ostapenková přiznala, že za stavu 5:2 ve třetím setu ztuhla. "Všimla jsem si," odvětila Plíšková.

Podobné debaty po zápasech mezi tenistkami nejsou obvyklé. "Byla jsem překvapená. Tohle se opravdu běžně nestává," řekla Plíšková a dodala: "Řekla jsem jí, že hrála do toho stavu 5:2 výborně a pak že udělala pár chyb. Ono je ale těžké vydržet hrát celý zápas tak dobře jako ona. Proto jsem na její chyby čekala a ty přišly."

Vedle skvělé hry mohla Ostapenková rozčilovat loňskou finalistku US Open Plíškovou i svým počínáním při returnu. Lotyška při čekání na servis měnila pozici ze strany na stranu a šoupala nohama o zem, což vydávalo skřípavé zvuky.

Plíšková se ale chováním soupeřky nenechala rozhodit, nastřílela 19 es a měla vysokou účinnost prvního podání. "Nemyslela jsem na to, co dělá, ani jsem si toho nevšímala a soustředila se na sebe, jinak bych ztratila koncentraci," řekla Plíšková. "Asi to nikdo jiný nedělá, ale jestli jí to pomáhá, ať v tom pokračuje," doplnila.

O čtvrtfinále bude Plíšková hrát s Australankou narozenou v Moskvě Dariou Gavrilovovou. Aktuálně 26. hráčku žebříčku WTA porazila v obou předešlých zápasech ve dvou setech. "Doufám, že se zase dostanu ke své agresivní hře, a těším se znovu na některý z velkých dvorců, protože si na jejich atmosféru už zvykám," řekla Plíšková.