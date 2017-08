Londýn - Česká tenistka Karolína Plíšková je čtvrtým týdnem světovou jedničkou a poprvé se v této roli představí na turnaji. Pětadvacetiletá rodačka z Loun je nejvýše nasazenou na velkém turnaji v Torontu a bude hájit náskok 921 bodů, který má před druhou Simonou Halepovou z Rumunska.

Nejbližší pronásledovatelka Plíškové mohla ohrožovat její pozici v čele pořadí WTA už tento týden, k tomu ale musela dojít aspoň do finále turnaje ve Washingtonu. Halepová však v americké metropoli v pátek kvůli vyčerpání z horka vzdala čtvrtfinálový zápas a náskok Plíškové snížila jen minimálně. Tento týden na Rogers Cupu navíc bude Rumunka obhajovat loňský titul.

Světová jednička se však může měnit u mužů, kde dostal díky odhlášení Andyho Murrayho z turnaje v Montrealu velkou šanci Rafael Nadal. Pokud Španěl postoupí v druhém největším kanadském městě do semifinále, vystřídá zraněného Brita v čele žebříčku. Pro Nadala by to znamenalo návrat na trůn po více než třech letech, poprvé od července 2014.

Tomáš Berdych je v žebříčku stále čtrnáctý, stejně jako druhá nejlepší Češka Petra Kvitová.

Tenisové žebříčky ATP k 7. srpnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) A. Murray (Brit.) 7750, 2. (2.) Nadal (Šp.) 7465, 3. (3.) Federer 6545, 4. (4.) Wawrinka (oba Švýc.) 5780, 5. (5.) Djokovič (Srb.) 5325, 6. (6.) Čilič (Chorv.) 5155, 7. (7.) Thiem (Rak.) 4065, 8. (8.) A. Zverev (Něm.) 3560, 9. (9.) Nišikori (Jap.) 3320, 10. (10.) Raonic (Kan.) 3220, 11. (11.) Dimitrov (Bulh.) 3070, 12. (12.) Tsonga (Fr.) 2805, 13. (13.) Goffin (Belg.) 2560, 14. (14.) Berdych (ČR) 2480, 15. (15.) Carreňo 2350, 16. (16.) Bautista (oba Šp.) 2335, 17. (19.) Sock (USA) 2335, 18. (17.) Pouille (Fr.) 2255, 19. (18.) Isner 2145, 20. (24.) Querrey (oba USA) 1990, ...49. (48.) Veselý (ČR) 910.

Čtyřhra: 1. (1.) Melo (Braz.) 8520, 2. (2.) Kontinen (Fin.) 8170, 3. (3.) Peers (Austr.) 7850, 4. (4.) Kubot (Pol.) 7500, 5. (5.) J. Murray (Brit.) 5920, 6. (6.) Soares (Braz.) 5920, 7. (7.) B. Bryan a M. Bryan (oba USA) oba 5070, 9. (9.) Mahut (Fr.) 4895, 10. (10.) Dodig (Chorv.) 4555, ...60. (58.) Jebavý (ČR) 1396.

Tenisové žebříčky WTA k 7. srpnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Karolína Plíšková (ČR) 6751, 2. (2.) Halepová (Rum.) 5830, 3. (3.) Kerberová (Něm.) 5626, 4. (4.) Muguruzaová (Šp.) 5175, 5. (5.) Svitolinová (Ukr.) 4935, 6. (6.) Wozniacká (Dán.) 4860, 7. (7.) Kontaová (Brit.) 4665, 8. (8.) Kuzněcovová (Rus.) 4410, 9. (9.) V. Williamsová (USA) 4052, 10. (10.) A. Radwaňská (Pol.) 3940, 11. (11.) Cibulková (SR) 3575, 12. (12.) Ostapenková (Lot.) 3495, 13. (13.) Mladenovicová (Fr.) 3155, 14. (14.) Kvitová (ČR) 3130, 15. (15.) S. Williamsová (USA) 2810, 16. (16.) Sevastovová (Lot.) 2270, 17. (21.) Keysová (USA) 2238, 18. (17.) Vesninová 2121, 19. (18.) Pavljučenkovová (obě Rus.) 2070, 20. (24.) Vandewegheová (USA) 2053, ...26. (26.) Strýcová 1725, 37. (35.) Kristýna Plíšková 1343, 40. (39.) Siniaková 1305, 41. (41.) Šafářová 1280, 66. (68.) Vondroušová 896, 89. (91.) Allertová (všechny ČR) 661.

Čtyřhra: 1. (1.) Matteková-Sandsová (USA) 10.560, 2. (2.) Šafářová 10.200, 3. (3.) Vesninová 7635, 4. (4.) Makarovová (Rus.) 7545, 5. (5.) Hingisová (Švýc.) 7365, 6. (6.) Chan Yung-jan (Tchaj-wan) 6435, 7. (7.) Mirzaová (Indie) 5730, 8. (8.) Hlaváčková (ČR) 5200, 9. (9.) Mladenovicová 4965, 10. (10.) Strýcová 4570, ...13. (13.) Hradecká (ČR) 3915, 17. (17.) Siniaková 3545, 26. (24.) Peschkeová 2500, 31. (33.) Voráčová 2225, 48. (49.) Krejčíková (všechny ČR) 1478, 58. (60.) Karolína Plíšková 1306, 90. (91.) Kristýna Plíšková 827.