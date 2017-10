Praha - Tenistka Karolína Plíšková dokončí sezonu pod vedením Australanky Rennae Stubbsové. S bývalou světovou jedničkou se dohodla na spolupráci na závěrečné dva týdny a pojedou spolu na Turnaj mistryň do Singapuru. Informovala o tom stránka WTA a ČTK to potvrdil manažer a přítel Plíškové Michal Hrdlička.

V Pekingu s ní nová trenérka ještě není. "Spolupráci zahájí v rámci přípravy na Turnaj mistryň a dohoda je zatím jen na toto období," uvedl pro ČTK manažer a přítel Plíškové Michal Hrdlička.

Aktuální světová čtyřka Plíšková letos strávila osm týdnů v čele světového žebříčku. O první místo přišla na US Open, po kterém ukončila spolupráci s trenérem Davidem Kotyzou.

"Jsem velmi šťastná za možnost být součástí Karolínina týmu pro Turnaj mistryň. Vždy jsem ji obdivovala jako člověka i jako hráčku. Vyniká skvělými schopnostmi a tenisovými zbraněmi a na kurtu z ní vyzařuje klid," uvedla Stubbsová.

"Už v tak mladém věku se probojovala na post světové jedničky a do finále grandslamu, takže ví, co to obnáší. V těchto týdnech budu po jejím boku, abych jí pomohla ještě více věřit v sebe sama. Respektuji všechny, s nimiž v minulosti Karolína pracovala, a jen doufám, že se mi podaří na jejich práci navázat. Věřím, že na ni budu mít pozitivní vliv, a snad si ode mě během těchto týdnů něco vezme a využije to i v budoucnu," prohlásila ke spolupráci s loňskou finalistkou US Open.

Šestačtyřicetiletá Stubbsová byla v roce 2000 tři týdny světovou jedničkou ve čtyřhře, v které vyhrála 60 turnajů. Čtyřikrát slavila v deblu grandslamový triumf - dvakrát ve Wimbledonu, jednou na Australian Open a na US Open. Dva grandslamové tituly získala také ve smíšené čtyřhře. Ve dvouhře bylo jejím maximem 64. místo ve světovém žebříčku.

Rodačka ze Sydney, která se netají homosexuální orientací, ukončila hráčskou kariéru až ve 40 letech a rychle se uchytila v roli televizní komentátorky. Zřejmě i proto, že už jako hráčka se nebála bez obalu říct svůj názor, což platí i nadále. Letos například zkritizovala krajana Bernarda Tomice po jeho ostudném vystoupení ve Wimbledonu, kde vypadl po vlažném výkonu v prvním kole a po zápase uvedl, že se na kurtu nudil a chyběla mu motivace.

Jako trenérka dosud vystupovala někdejší dlouholetá fedcupová reprezentantka Austrálie pouze příležitostně. Před rokem vypomáhala v závěru sezony krajance Samantě Stosurové, která byla bez kouče. Předloni Stubbsová asistovala v roli trenérky své někdejší deblové partnerky Lisy Raymondové při její wimbledonské rozlučce, kterou Američanka absolvovala po boku Cary Blackové.