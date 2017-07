Londýn - Tenistku Karolínu Plíškovou může o posun do čela světového žebříčku po Wimbledonu připravit už jen Simona Halepová. Rumunka dnes prošla na londýnské trávě do čtvrtfinále a její úterní zápas s domácí Johannou Kontaovou rozhodne o příští světové jedničce. Výhrou se dostane do čela Halepová, v případě její porážky se Plíšková stane první českou hráčkou v čele pořadí WTA.

O tenisový trůn přijde Němka Angelique Kerberová, která vypadla v osmifinále Wimbledonu po prohře se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou 6:4, 4:6 a 4:6. Plíšková, která dohrála už ve 2. kole, má jistý posun minimálně na druhé místo.

Světová dvojka Halepová si udržela naději na první místo výhrou ve 4. kole nad někdejší první hráčkou světa Bělorusku Viktorií Azarenkovou 7:6 a 6:2. Podruhé během měsíce a půl dělí Halepovou od trůnu jediná výhra. V Paříži prohrála ve finále antukového Roland Garros s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.

Kerberová byla jedničkou poprvé loni v září a dvakrát se v čele vystřídala se Serenou Williamsovou z USA, která je nyní těhotná. "Už jsem si vyzkoušela pocit jedničky, není to snadné, ale je to skvělá zkušenost. Teď budu mít čas na trénink, abych zase hrála dobrý tenis," řekla Kerberová, které se letos nedaří.

Vítězka French Open Ostapenková pokračuje ve výborných výkonech i na trávě. Lotyška si poradila se čtvrtou nasazenou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny 6:3, 7:6. Využila osmý mečbol a poprvé je ve čtvrtfinále Wimbledonu.

Premiérově mezi nejlepší osmičkou na grandslamu je Slovenka Magdaléna Rybáriková. Přemožitelka Karolíny Plíškové z druhého kola zdolala v osmifinále chorvatskou hráčku z kvalifikace Petru Martičovou 6:4, 2:6 a 6:3.

Po deseti letech je ve čtvrtfinále Wimbledonu Ruska Světlana Kuzněcovová, která porazila Polku Agnieszku Radwaňskou 6:2, 6:4.

Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 31,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Čilič (7-Chorv.) - Bautista (18-Šp.) 6:2, 6:2, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Muguruzaová (14-Šp.) - Kerberová (1-Něm.) 4:6, 6:4, 6:4, Halepová (2-Rum.) - Azarenková (Běl.) 7:6 (7:3), 6:2, Ostapenková (13-Lot.) - Svitolinová (4-Ukr.) 6:3, 7:6 (8:6), Vandewegheová (24-USA) - Wozniacká (5-Dán.) 7:6 (7:4), 6:4, Kontaová (6-Brit.) - Garciaová (21-Fr.) 7:6 (7:3), 4:6, 6:4, Kuzněcovová (7-Rus.) - A. Radwaňská (9-Pol.) 6:2, 6:4, V. Williamsová (10-USA) - Konjuhová (27-Chorv.) 6:3, 6:2, Rybáriková (SR) - Martičová (Chorv.) 6:4, 2:6, 6:3.

Čtyřhra - 3. kolo:

Bellisová, Vondroušová (USA/ČR) - L. Kičenoková, Curenková (Ukr.) 6:4, 6:2.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Niemeierová (Něm.) - Beránková (ČR) 6:1, 7:5.

Pondělní program:

Centrální dvorec (14:00 SELČ): Konjuhová (27-Chorv.) - V. Williamsová (10-USA), Murray (1-Brit.) - Paire (Fr.), Dimitrov (13-Bulh.) - Federer (3-Švýc.).

Kurt č. 1 (14:00): Kontaová (6-Brit.) - Garciaová (21-Fr.), Nadal (4-Šp.) - Müller (16-Luc.), Mannarino (Fr.) - Djokovič (2-Srb.).

Kurt č. 3 (12:30): 3. zápas Berdych (11-ČR) - Thiem (8-Rak.).