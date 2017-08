Cincinnati (USA) - Karolína Plíšková zůstala světovou tenisovou jedničkou. Rumunka Simona Halepová, která ji mohla na prvním místě žebříčku vystřídat, totiž ve finále turnaje v Cincinnati podlehla Garbiňe Muguruzaové ze Španělska jednoznačně 1:6, 0:6.

Obhájkyně titulu Plíšková v Cincinnati prohrála v sobotním semifinále s Muguruzaovou a její první pozice se po pěti týdnech ocitla v ohrožení. Halepová však musela turnaj vyhrát a stejně jako už dvakrát předtím se jí poslední krok na špici ženského tenisu udělat nepovedlo.

První mohla být po French Open, kde ale rovněž nezvládla finálový zápas, i po Wimbledonu, kde potřebovala postoupit do semifinále, avšak vypadla o kolo dřív. Po finálové prohře v Cincinnati zůstala pouhých pět bodů za Plíškovou, což je mezi dvěma nejlepšími hráčkami nejmenší rozdíl za posledních osm let. Muguruzaová se z šestého místa posune na třetí.

Wimbledonská vítězka Muguruzaová jasně ovládla první set, v druhé sadě sebrala chybující soupeřce podání ještě třikrát a za pouhých 56 minut finálový zápas ukončila. Na okruhu WTA získala třiadvacetiletá Španělka letos druhý a celkově pátý titul, bilanci s Halepovou si vylepšila na 3:1. "Hrála opravdu moc dobře, celý turnaj měla výborný. Zato já dnes měla špatný den, za ten zápas se omlouvám," řekla divákům Halepová.

"Kdybych nehrála svůj nejlepší tenis, měla bych to se Simonou hodně těžké. Takové zápasy mě vždycky motivují," prohlásila Muguruzaová. "Ale nemůžete automaticky čekat, že když jsem vyhrála tady, tak mi to půjde stejně dobře i na US Open. Grandslamy jsou úplně jiné," dodala týden před začátkem očekávaného newyorského turnaje.

Rumunka Halepová letos ztratila už třetí finále, o titul neúspěšně usilovala také na French Open a v Římě. V Cincinnati prohrála finálový duel i předloni. Plíšková po jejím nezdaru udržela nejvyšší post žebříčku, na který vystoupila 17. července.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 5,244.930 dolarů):

Čtyřhra - finále:

Herbert, Mahut (5-Fr.) - J. Murray, Soares (3-Brit./Braz.) 7:6 (8:6), 6:4.

Ženy (dotace 2,836.904 dolarů):

Dvouhra - finále:

Muguruzaová (4-Šp.) - Halepová (2-Rum.) 6:1, 6:0.