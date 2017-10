Praha - Dobře naladěná a s odhodláním co nejlépe zakončit sezonu dnes odletěla tenistka Karolína Plíšková do Singapuru. V případě zisku titulu na Turnaji mistryň by mohla současná světová trojka ukončit sezonu na tenisovém trůnu.

"Očekávání nemám žádná, ale motivace uhrát co nejlepší výsledek je obrovská. Konkurence je velká, ale šanci mám. Cítím se velmi dobře," řekla Plíšková ČTK před odletem do dějiště vrcholu sezony pro osmičku nejlepších hráček roku.

Po asijském turné absolvovala náročný a kvalitní tréninkový blok. "Makala jsem na kurtu i v posilovně. Jsem v pohodě i po psychické stránce. Sezona už je dlouhá a náročná, ale na vrchol jsem stoprocentně připravena," uvedla.

Loni si Plíšková odbyla na Turnaji mistryň premiéru a po výhře a dvou prohrách nepostoupila ze skupiny. Letos myslí na semifinále. "Ano, přesně tak. S ničím jiným tam ani jet nemůžu. Loni to pro mě byla první účast a letos snad zúročím získané zkušenosti," řekla letošní semifinalistka grandslamového French Open.

Na Turnaji mistryň půjde i o post jedničky. Ve vyrovnaném poli může na první místo pomýšlet minimálně čtveřice hráček. "Nemá cenu se schovávat za ohrané fráze. Tenis hraju proto, abych vyhrávala. Jedničkou už jsem byla a budu dál dělat všechno pro to, abych mezi nejlepšími vydržela co nejdéle," konstatovala Plíšková.

Postup na první místo by navíc znamenal, že na vrcholu i sezonu ukončí. To je pro mnohé odborníky i hráčky ještě cennější, než se ocitnout v čele během roku. "Zakončit sezonu jako světová jednička je něco mimořádného. Je to obrovská výzva," řekla Plášková, která v létě strávila na špici žebříčku dvouhry osm týdnů.

S Plíškovou se v Singapuru představí Rumunka Simona Halepová, Španělka Garbiňe Muguruzaová, Lotyška Jelena Ostapenková, Ukrajinka Elina Svitolinová, Američanka Venus Williamsová, Dánka Caroline Wozniacká a Francouzka Caroline Garciaová. "Nejnepříjemnější je Halepová, se kterou jedinou mám negativní bilanci vzájemných zápasů. Vyloženě příjemnou soupeřku na Turnaji mistryň hledat nelze, ale dobré zápasy jsem letos odehrála proti Wozniacké," řekla Češka.

Tři soupeřky v základní skupině bude znát po pátečním losu. S netradičním systémem pro tenis nemá Plíšková problém. "Je to určitě zajímavé zpestření. Mně se to zamlouvá. Případné zaváhání ještě můžete napravit," uvedla Plíšková.

V Singapuru bude mít od úterý do neděle, kdy turnaj startuje, čas na aklimatizaci. "Stihnu ještě potrénovat, zvyknu si na povrch i všechno okolo," plánovala. Na místě se potká s Australankou Renae Stubbsovou, která jí bude na Turnaji mistryň pomáhat v roli trenérky. "Během těch pár dní už nic extra nenatrénuju, spíš jde o to, abych se cítila dobře a správně se na vrchol sezony naladila," řekla Plíšková, která po US Open ukončila spolupráci s Davidem Kotyzou.