Indian Wells (USA) - Tenistka Karolína Plíšková vypadla na turnaji v Indian Wells ve čtvrtfinále. Světová pětka prohrála s Naomi Ósakaovou hladce 2:6, 3:6. Dvacetiletou Japonku v semifinále čeká duel se světovou jedničkou Simonou Halepovou z Rumunska, která v nepříjemných větrných podmínkách zdolala Chorvatku Petru Martičovou 6:4, 6:7, 6:3.

Plíšková, jež v předchozích dvou sezonách prošla v Kalifornii vždy do semifinále, se nedokázala ve druhém vzájemném zápase s Ósakaovou prosadit. Od počátku kupila chyby a Japonka toho uměla využít. V úvodní sadě sebrala Plíškové dvakrát podání, sama byla na servisu suverénní a čelila jedinému brejkbolu.

Úvod druhého setu byl vyrovnanější. Ósakaová v osmiminutovém maratonském gamu opět prolomila české tenistce servis, Plíšková ale tentokrát dokázala odpovědět a posléze se poprvé v zápase dostala do vedení 3:2. Japonka pak ale získala čtyři gamy v řadě a po hodině a 20 minutách slavila postup.

"Řekla bych, že dneska bylo všechno z mé strany trochu špatně," přiznala Plíšková po utkání. "Celou dobu jsem s tím bojovala, dokonce i při podání, na returnu. Rozhodně jsem se necítila nejlépe. Možná trochu unavená z čekání, vážně nevím," dodala pětadvacetiletá rodačka z Loun, jež dnes nastřílela pět es, ale i šest dvojchyb.

Federer v Indian Wells vyhrál bez ztráty bodu po prvním podání

Švýcar Roger Federer pokračuje i v Indian Wells ve vítězném tažení. První hráč světového žebříčku porazil ve 4. kole po takřka bezchybném výkonu na podání Francouze Jéremyho Chardyho 7:5, 6:4 a svou letošní bilanci vylepšil na 15:0. Lepší vstup do sezony zažil jen v roce 2006, od vyrovnání vlastního maxima ho nyní dělí jediné vítězství.

Proti Chardymu se mohl šestatřicetiletý Federer naplno spolehnout na servis. Po svém podání vyhrál 90 procent fiftýnů (44 ze 49), po prvním podání byl dokonce zcela neomylný (25/25). Vyhrát zápas bez jediné ztráty bodu po prvním podání se mu podařilo teprve popáté v kariéře.

Ve čtvrtfinále si Federer zopakuje souboj s nadějným Korejcem Čong Hjonem, kterého zdolal v lednu v semifinále Australian Open. Pokud znovu uspěje, vyrovná šestnáctizápasovou vítěznou sérii, kterou slavil, když mu bylo 24 let. "To bylo skvělé. Ale teď je úplně jiný rok, spousta let uběhla," zdůraznil čtyřnásobný otec.

Výhra nad korejským přemožitelem Tomáše Berdycha ze 3. kola navíc Federerovi zajistí místo světové jedničky i pro příští týden. Pokud Švýcar, jenž v Indian Wells obhajuje loňský triumf, vypadne, vrátí se na tenisový trůn Španěl Rafael Nadal.

Výsledky tenisového turnaje v Indian Wells

(tvrdý povrch):

Muži (dotace 7,972.535 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo:

Federer (1-Švýc.) - Chardy (Fr.) 7:5, 6:4, Del Potro (6-Arg.) - Mayer (Arg.) 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, Anderson (7-JAR) - Carreño (11-Šp.) 4:6, 6:3, 7:6 (8:6), Querrey (18-USA) - F. López (28-Šp.) 6:3, 6:4, Raonic (32-Kan.) - Baghdatis (Kypr) bez boje.

Ženy (dotace 7,972.535 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Ósakaová (Jap.) - Karolína Plíšková (5-ČR) 6:2, 6:3, Halepová (1-Rum.) - Martičová (Chorv.) 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.