New York - Česká tenistka Kristýna Plíšková se stala letos první postupující ze všech hráčů na grandslamovém US Open. Svůj zápas prvního kola zvládla na betonech v New Yorku za necelou hodinu.

"Měla bych dostat nějakou cenu, to se mi ještě nestalo," smála se spokojeně Plíšková po výhře nad Japonkou Misu Egučiovou dvakrát 6:2.

Kristýna Plíšková se do hlavní soutěže závěrečného grandslamu sezony vrátila po třech letech. "Loni jsem tady hrála kvalifikaci, to byla hrůza," vzpomínala na loučení s "kanárem", který jí uštědřila Srbka Kruničová ve 2. kole kvalifikace.

Před rokem figurovala na 122. místě světa a nyní je o 81 příček výše. Jen o kousek jí uniklo nasazení v hlavní soutěži US Open. "Je to pokrok. Ale ani loni jsem nehrála jiný tenis. Jen jsem se celkově zklidnila a dala jsem tomu větší víru a řád. Pořád mám obrovské rezervy. Krok do nebe to nebyl," řekla.

V New Yorku už hraje druhý turnaj po bizarním zranění z konce července. Na akci v Nan-čchangu si ve 2. kole zranila prst od větráku na kurtu a musela odstoupit. "Chtěla jsem jim vysvětlit, aby větrák foukal na mě. Seklo mě to ale do levého palce a měla jsem šest stehů. Tohle by se na WTA nemělo stávat," řekla.

Cítila jen seknutí a nečekala, že by mohla krvácet. Až rozhodčí hráčce oznámil, že má všude dost krve. "Byla jsem z toho v šoku," popsala své pocity Plíšková a dodala: "Začalo mě napadat všechno možné. Ještě když vím, co se stalo Petře. Cítím to, necítím to? Za jak dlouho budu moct hrát? Byla jsem strašně zklamaná a smutná."

Ještě v Číně Plíškové palec zašili. "Nemocnici jsme si představovala hezčí. Přiřadili mi Číňanku, co překládala. Ale zašili to prý dobře a postarali se o mě dobře. Zůstala jsem tam ještě den, abych nedostala infekci, a pak letěla domů," řekla.

Kvůli zranění přišla o turnaje ve Stanfordu a v Torontu. Hrála znovu až v New Havenu, kde prošla kvalifikací a skončila v 1. kole. "Škoda, že jsem měla pauzu, ale zápasy teď mají aspoň větší šťávu. Odpočinula jsem si," řekla.

Na turnajích si z ní dělají legraci. "Furt slyším: 'Bacha, tamhle je větrák, běž radši obloukem!' To mi asi zůstane, ale já si z toho dělám taky srandu."

Po Wimbledonu se její sestra, dvojče Karolína, stala světovou jedničkou. "Mě se to netýká, to je její kariéra. Není mým hnacím motorem," prohlásila stroze levou rukou hrající Kristýna. Hlavně byla ráda, že se se sestrou nepotkaly v 1. kole. "Trošku jsem měla strach, že to přijde. To by máma asi nepřežila," uvedla.

Podle serveru WTA spolu mají na mezinárodních akcích vyrovnanou bilanci 4:4. "Do osmnácti jsme spolu hrály skoro furt a měly jsme stejného trenéra," řekla Kristýna Plíšková a tuší, že se další vzájemný zápas blíží. "Třeba to bude ve finále," přála si.