New York - Tenistka Karolína Plíšková věří, že šancí útočit na grandslamový titul bude v budoucnu na jejím kontě přibývat. Na US Open sice vypadla letos už ve čtvrtfinále, neobhájila loňskou účast ve finále a přijde o post světové jedničky, ale má stále prostor se na turnajích velké čtyřky dál zlepšovat.

Do loňského US Open se Plíškové na grandslamech nedařilo. Při prvních sedmnácti startech nepřešla třetí kolo. Až poté v New Yorku hrála o titul a hned se mluvilo o tom, že je velký vavřín na spadnutí. "Všichni si od té doby myslí, že budu teď grandslamy vyhrávat. Tak to ale není," upozornila.

"Dřív jsem na grandslamech hrála šíleně. Nehraju na nich ani teď úplně nejlépe, ale podívejte se na moje výsledky - jde to pořád nahoru," poukázala na letošní semifinále French Open a dvě čtvrtfinále, vedle US Open také na Australian Open.

Může tak živit víru, že na čtyřech nejsledovanějších turnajích sezony má pořád kam stoupat. "Šance budou přibývat. Mám pořád víc zkušeností, zlepšuju se a beru to jako pozitivní zkušenost. Věšet hlavu nebudu, titul jsem tady v rukou neměla. Je to tak vyrovnané, že má šanci každá hráčka od začátku turnaje," řekla.

Loni porazila cestou do finále z mečbolu Venus Williamsovou i tehdejší jedničku Serenu Williamsovou. Letos na centrkurtu hrála ona v roli první hráčky planety. "A bylo to jiné ve všem. Byla jsem tady první nasazená, což byla loni Serena. Já tehdy neměla co ztratit a ona musela. Navíc jsem obhajovala finále. Nastaly různé tlaky. Jsem ráda, že mám turnaj za sebou, a bude se mi hrát lépe," oddechla si.

Ve čtvrtfinále s domácí Coco Vandewegheovou ztratila první set v tie-breaku a druhý poměrem 3:6. Jen těžko se prosazovala při podání soupeřky. "Má servis jak chlap. Snažila jsem se chodit alespoň do toho druhého, jinak bych byla úplně v pytli. A když se ale nepodaří servis mně, tak je problém. Ona má hroznou sílu a hned střílí zpátky a v každém setu ji returny aspoň v jednom gamu hrozně sedly."

I ve výměnách to byla Američanka, svěřenkyně Australana Pata Cashe, kdo první začal tlačit. "Ona vás k tomu nepustí. Má skvělý první i druhý servis a já byla pořád ta druhá. Neměla jsem kde zatlačit, protože hraje vabank," řekla Plíšková.

Tenisový trůn opustí po osmi týdnech. Odehrála za tu dobu tři turnaje - v Torontu vypadla jako na US Open ve čtvrtfinále a v Cincinnati v semifinále.

"Pro mě jednička žádná změna nebyla," zopakovala Plíšková, co říkala celou dobu svého panování. "Možná když skončíte rok jako jednička, jinak tam extra výhody nejsou. Všichni čekají, že něco spadne z nebe, ale nic z nebe nespadne. Je to horší, protože holky jsou připravené a hrají lepší tenis než normálně," dodala.