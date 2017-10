Peking - Tenistka Karolína Plíšková vypadla na turnaji v Pekingu ve 3. kole a přišla o šanci vrátit se do čela světového žebříčku. Čtvrtá hráčka pořadí WTA prohrála s Rumunkou Soranou Cirsteaovou za necelou hodinu a půl 1:6, 5:7. Neuspěl ani Tomáš Berdych, jenž ve druhém kole podlehl ve třech setech Rusovi Andreji Rubljovovi. Postup naopak vybojovaly Barbora Strýcová s Petrou Kvitovou a ve čtvrtfinále se utkají spolu.

Strýcová porazila Australanku Darju Gavrilovovou 6:0, 6:4, Kvitová si obdobným poměrem poradila s pátou nasazenou Dánkou Caroline Wozniackou, kterou zdolala 6:1, 6:4.

Po krachu Plíškové mohou Španělku Garbiňe Muguruzaovou na tenisovém trůnu vystřídat už jen Rumunka Simona Halepová, která v Pekingu postup do čtvrtfinále zvládla už ve středu, a Elina Svitolinová. Ukrajinská tenistka dnes vyřadila Rusku Jelenu Vesninovou.

Jednatřicetiletá Strýcová sehrála proti Gavrilovové dva zcela odlišné sety. Zatímco v úvodním takřka nechybovala a za necelou půlhodinu vyprovodila o osm let mladší soupeřku s kanárem, ve druhém si situaci zkomplikovala a o výhru v něm bojovala více než hodinu.

Devětadvacátá hráčka světového žebříčku se sice rychle ujala vedení 2:0, pak ale dovolila Australance, jež je v pořadí WTA o sedm míst výš, vyrovnat. Do vedení šla Strýcová znovu v osmé hře, zápas ale nedokázala dopodávat a první mečbol si vypracovala až v dalším gamu při servisu soupeřky. Rodačka z Moskvy duel ukončila dvojchybou a prohrála i druhý vzájemný duel se Strýcovou.

Další soupeřkou Strýcové bude Kvitová, která si poradila s někdejší světovou jedničkou Wozniackou. Za stavu 1:1 získala Češka pět gamů v řadě a tím i celou sadu. Ve druhém setu si obě hráčky držely servis až do stavu 5:4 pro Kvitovou. Pak dvojnásobná vítězka Wimbledonu počtvrté v utkání prolomila soupeřčino podání a po hodině a čtvrt proměnila první mečbol.

"Myslím, že to byl z mé strany dobrý zápas. Nedělala jsem zbytečné a nevynucené chyby a naopak mi hodně pomohl servis. V průběhu zápasu jsem se zlepšovala a především v druhém setu jsem hodně útočila," řekla Kvitová, jež se po vítězství v prvním kole nad Kristýnou Plíškovou utká v Pekingu s další Češkou.

"S Barborou jsme docela kamarádky, hrajeme spolu Fed Cup a už jsme toho hodně vyhrály. Bude to s ní určitě těžké, Barbora tady hraje dobře, jinak by nebyla ve čtvrtfinále," řekla Kvitová, jež má na kontě už 23 vítězství nad českými hráčkami za sebou. "Asi je to pro mě vždycky motivace navíc," řekla sedmadvacetiletá Kvitová. Poslední porážku od krajanky utrpěla v roce 2012 v Madridu s kamarádkou Lucií Hradeckou.

Pětadvacetiletá Plíšková vstoupila do druhého vzájemného duelu s Cirsteaovou nadějně a v úvodním gamu využila pátý brejkbol. To ale bylo v prvním setu z její strany vše. Česka tenistka kupila chyby, nedařilo se jí podání a Rumunka na kurtu dominovala. Získala dalších šest gamů v řadě a sadu ovládla za necelou půlhodinu 6:1.

Ve druhém setu se hra vyrovnala, Plíšková se opět dostala jako první do vedení a za stavu 5:2 měla při podání soupeřky tři setboly. Ani jeden ale nevyužila, promarnila i další v následující hře a Cirsteaová se dostala zpět na koně. České tenistce už nedovolila ani game a počtvrté v kariéře slavila výhru nad hráčkou Top5.

Sedmý nasazený Berdych čelil hned v první hře třem brejkbolům, všechny ale odvrátil a nakonec sadu snadno získal. Ve druhém setu se dostal do vedení 3:1, avšak následně při svém podání prohrál pět gamů ze šesti. Z výhry 1:6, 6:4 a 6:1 se tak radoval devatenáctiletý Rus, který letos v březnu v Miami Berdychovi hladce podlehl.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)



Turnaj mužů a žen v Pekingu

(tvrdý povrch, dotace muži 4,089.265 dolarů/ženy 7,027.063 dolarů)

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Rubljov (Rus.) - Berdych (7-ČR) 1:6, 6:4, 6:1, Nadal (1-Šp.) - Chačanov (Rus.) 6:3, 6:3, A. Zverev (2-Něm.) - Fognini (It.) 6:4, 6:2, Isner (6-USA) - Mayer (Arg.) 6:0, 6:3,

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Kvitová (12-ČR) - Wozniacká (5-Dán.) 6:1, 6:4, Strýcová (ČR) - Gavrilovová (Austr.) 6:0, 6:4, Cirsteaová (Rum.) - Karolína Plíšková (4-ČR) 6:1, 7:5, Svitolinová (3-Ukr.) - Vesninová (Rus.) 6:2, 7:5, Ostapenková (9-Lot.) - Pcheng Šuaj (Čína) 3:0 skreč, Garciaová (Fr.) - Cornetová (Fr.) 6:2, 6:1.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Babosová, Hlaváčková (4-Maď./ČR) - Bertensová, Görgesová (Niz./Něm.) 3:6, 6:3, 11:9.

Turnaj mužů v Tokiu

(tvrdý povrch, dotace 1,706.175 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Gasquet (Fr.) - Lu Yen-Hsun (Tchaj-wan) 6:0, 7:6 (7:5), Johnson (USA) - Dolgopolov (Ukr.) 6:2, 6:4.