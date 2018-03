Miami - Karolína Plíšková si po dvou a půl hodinách vybojovala v Miami postup do osmifinále. Světová šestka a loňská semifinalistka potřebovala sedm mečbolů, než udolala tenistku z Tchaj-wanu Sie Šu-wej 6:4, 1:6 a 7:6.

Další soupeřkou Plíškové bude Kazaška Zarina Dijasová, jež dlouhá léta trénovala v Praze. Vítězně zahájil Masters na Floridě Tomáš Berdych, Japonce Jošihita Nišiokou přehrál 6:1, 6:4. Ve třetím kole ho čeká Američan Frances Tiafoe.

Sie Šu-wej v minulém týdnu vybojovala v Indian Wells deblovou trofej s Barborou Strýcovou a dnes hodně potrápila českou jedničku, než ji chybou poslala do dalších bojů. Houževnatá Asijka Plíškovou trápila skvělými prohozy či čopovanými údery.

"Bylo to hodně náročné utkání plné velkých zvratů. Začala jsem poměrně dobře, ale ona se pak dokázala vrátit do zápasu a na konci to bylo o pár bodech. Na okruhu není moc takových hráček, které by daly tolik čopů a 'slajsů', takže to bylo nepříjemné. Jsem ráda, že jsem to zvládla," řekla Plíšková.

Česká tenistka, která ve středu v Miami s dvojčetem Kristýnou oslavily 26. narozeniny, se v pondělí utká s dobře známou Dijasovou. Rodačka z Almaty v dětství v Praze dlouho trénovala a hrála za klub I. ČLTK. Dijasová dnes předvedla skvělý obrat proti Carině Witthöftové, protože Němce utekla ze stavu 4:6 a 3:5 deseti vítěznými gamy v řadě.

Berdych loni na Nišiokovi nečekaně ztroskotal v Indian Wells, ale odveta proti soupeři, který si pak následně právě v Miami přetrhl vaz v koleni, mu vyšla dokonale. Dvaatřicetiletý rodák z Valašského Meziříčí se dnes mohl opřít o servis, Japonci nenabídl ani jeden brejkbol a postup slavil po 77 minutách.

Zaváhala naopak světová jednička Simona Halepová. Ve třetím kole rumunskou tenistku porazila zkušená Polka Agnieszka Radwaňská 3:6, 6:2 a 6:3.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 7,972.535 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Berdych (10-ČR) - Nišioka (Jap.) 6:1, 6:4, A. Zverev (4-Něm.) - Medveděv (Rus.) 6:4, 1:6, 7:6 (7:5), Shapovalov (Kan.) - Džumhur (24-Bosna) 6:1, 7:5, Tiafoe (USA) - Edmund (21-Brit.) 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), Ferrer (28-Šp.) - Donskoj (Rus.) 6:2, 6:2, Čorič (29-Chorv.) - Mayer (Arg.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Karolína Plíšková (5-ČR ) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6:4, 1:6, 7:6 (7:4), A. Radwaňská (30-Pol.) - Halepová (1-Rum.) 3:6, 6:2, 6:3, Dijasová (Kaz.) - Witthöftová (Něm.) 4:6, 7:5, 6:0.