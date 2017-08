New York - S větším přehledem, než čekala, zvládla světová jednička Karolína Plíšková první kolo US Open. Vyrovnala se i se zatažením střechy v polovině utkání a zápas ukončila esem pro nadaci.

Ještě na dvorci označila svůj výkon proti Polce Magdě Linetteové za solidní. "Čekala jsem to těžší, než to bylo. Mohla jsem hrát lépe, lépe podávat, ale šlo to," zhodnotila Plíšková hodinu a osmnáct minut dlouhý duel a výhru 6:2, 6:1.

"Myslela jsem si, že to nebylo tak špatné, ale reakce mého týmu nebyly úplně dobré," rozesmála se Plíšková a zvesela doplnila: "Oznámkuju se sama a dám si pětku, když desítka je nejlepší. To je na první kolo v pohodě."

Na hlavním dvorci Arthura Ashe se začalo hrát pod širým nebem, ale kvůli přicházejícímu dešti byla před druhým setem zatažena střecha. "Byla pak větší tma, oproti pohledu do nebe je to velký rozdíl. Míček se mi při nadhozu ztrácel. První servisy jsem neměla moc dobré, ale pak to bylo v pohodě," řekla Plíšková.

Esová královna uplynulých sezon před turnajem vyhlásila, že za každé eso, které zahraje, půjde dětem prostřednictvím její nadace 200 eur. V prvním utkání jich nasázela osm a poslední při mečbolu dokonce dala z druhého podání. "To bylo pro nadaci," prozradila, že se snažila druhý servis přiriskovat, aby se jí eso skutečně povedlo.

Jinak při zápase nemyslela na to, že každým esem přispívá dětem. "Servis mi navíc tolik nešel, takže jsem byla ráda hned za první eso, alespoň že bylo jedno. A v důležitých momentech jsem především šla po bodu," uvedla.

Nadační fond založila nedávno, ale myšlenku na charitu měla v hlavě už dříve. "Ale záleží na tom, jaké máte jméno a jestli vyděláváte nějaké peníze. Teď už jméno celkem mám, vydělám dost, takže je na místě někomu pomoct."

Díky pozici jedničky se dostala na centrální dvorec a profitovala z toho. Zápas přes déšť stihla díky zatažené střeše dohrát.

Areál ve Flushing Meadows označila za nejlepší ze všech grandslamů. "Pořád to vylepšují. Jsou tady jedny z nejlepších podmínek pro hráče, ať už jsou to třeba jenom dárky, co nám dávají," poukázala na to, že letos například od pořadatelů dostala oblečení, brýle i sluchátka, šperk Tiffany a překvapivě i vodku.

Ve středu to bude Plíšková, do bude rozdávat dárky. Její trenér David Kotyza, který dříve úspěšně vedl Petru Kvitovou, totiž oslaví padesátiny. "Dostane originální dárky, ale nic, z čeho si sedne na zadek," prozradila Plíšková.