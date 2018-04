Stuttgart - V duchu své přezdívky Esová královna zvládla tenistka Karolína Plíšková utkání ve Fed Cupu. Nasázela 15 nechytatelných servisů, Angelique Kerberovou na antuce ve Stuttgartu porazila ve dvou setech a v nedělní první dvouhře půjde semifinále s Německem rozhodnout.

V utkání bývalých světových jedniček se mohla Plíšková proti nepříjemně bránící Kerberové spolehnout na servis. Nečelila ani jednomu brejkbolu, přičemž dvakrát se dostala z nepříjemného stavu 0:30. "Servis mě držel celý zápas. Dávám mu velkou váhu a nebylo letos moc zápasů, kdy by mi ten servis pomohl," řekla.

Úspěšnost prvního servisu měla 64 procent a cítila, že podává dobře. "I když toho ona hodně vrátí, tak mám potom lehký úder. Je znát, když to tam padá. Když mám úspěšnost nad padesát procent, spoustu zápasů vyhraju," řekla Plíšková a k 15 esům dodala: "Slušný, ale ono se to tady nechová jako antuka."

Kerberovou porazila za hodinu a třiadvacet minut 7:5, 6:3 a s levou rukou hrající Němkou si vylepšila nepříznivou bilanci na 4:7. "Mám radost, je to velmi cenné vítězství. Tyhle typy (obranářky) se mi nepodařilo tolik porazit," uvedla.

Plíšková i před ní Petra Kvitová ukázaly, že ve Fed Cupu podávají výborné výkony. Naopak Němky, vedle Kerberové i Julia Görgesová, v soutěži družstev nezáří. "Je to možná trochu vidět, že tomu moc nevěřily. Görgesová proti Petře vůbec a z Kerberové jsem měla stejný pocit ve druhém setu," řekla Plíšková. "Nám s Petrou to sedí. Lidi nás nakopnou. Já bych to měla mít na každém zápase."

Ve Stuttgartu je s Plíškovou její přítel a manažer v jedné osobě Michal Hrdlička. Na zápas přijel otec, nový kondiční trenér Marek Všetíček i mentální kouč Marian Jelínek. "Jsme tu skoro v plné sestavě. Ale tohle jsou mí chlapi, kteří fandí jenom mně a znají mě nejlíp. Jsem ráda, když je mám s sebou," usmála se. Chybí jen tenisový trenér Tomáš Krupa, který má volno a k hráčce se připojí až na pražském turnaji WTA.

V hledišti si během zápasu tu a tam jednoho ze svých mužů najde, což ji uklidňuje. V neděli to bude znovu potřebovat už od 11:00, protože půjde na kurt v duelu týmových jedniček proti Görgesové a výhra by znamenala postup českého výběru do finále.

"Pro hlavu je trošičku lehčí jít na první zápas. I kdyby se mi zápas nepovedl, pořád můžeme vyhrát," uvažovala. Při vedení 2:0 na zápasy je utkání s Görgesovou prvním českým mečbolem. "To je jako doservírovat zápas. Musím si s tím poradit," usmála se Plíšková, která z 13 dvouher ve Fed Cupu prohrála jen tři.