New York - Tenistka Karolína Plíšková si do třetice zahraje na grandslamovém US Open na centrkurtu. Světová jednička otevře od 17:00 SELČ na kurtu Arthura Ashe sobotní program utkáním s Číňankou Čang Šuaj. Lucie Šafářová nastoupí k duelu 3. kola s Japonkou Kurumi Naraovou na pětce.

Loňská finalistka Plíšková se se sedmadvacátou nasazenou Čang Šuaj střetne popáté. Letos jí ve čtvrtfinále v Dauhá povolila jen dvě hry. "Každý zápas bych jako jednička měla vyhrát," řekla po druhém kole Plíšková.

O vyrovnání svého maxima na US Open, postupu do osmifinále, bude světová deblová jednička Šafářová hrát proti Japonce Naraové, až 116. na žebříčku. "Hodně vrátí, bude mít ráda dlouhé výměny," očekávala. Jen 155 centimetrů vysokou Naraovou porazila předloni na French Open jasně 6:2, 6:0.

Sobotní program US Open (začátky 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: Karolína Plíšková (1-ČR) - Čang Šuaj (27-Čína), A. Radwaňská (10-Pol.) - Vandewegheová (20-USA), Nadal (1-Šp.) - Mayer (Arg.), 01:00 Federer (3-Švýc.) - López (31-Šp.), Vesninová (17-Rus.) - Keysová (15-USA)

Kurt Louise Armstronga: Mannarino (30-Fr.) - Thiem (6-Rak.), Ostapenková (12-Lot.) - Kasatkinová (Rus.), Goffin (9-Belg.) - Monfils (18-Fr.).

Grandstand: Troicki (Srb.) - Dolgopolov (Ukr.), Bautista (11-Šp.) - Del Potro (24-Arg.), Svitolinová (4-Ukr.) - Rogersová (USA).

Kurt č. 5, 1. zápas: Šafářová (ČR) - Naraová (Jap.).