Singapur - Tenistka Karolína Plíšková v povedené sezoně vyzdvihla úspěchy na grandslamech v čele se semifinále na neoblíbené antuce v Paříži, tituly v Brisbane, Dauhá a Eastbourne i vzestup až na pozici světové jedničky. Zároveň ale ví, že má ještě rezervy a v některých zápasech mohla zahrát jinak.

Loni na US Open poprvé prolomila třetí kolo na grandslamech a hned z toho bylo finále. Letos formu na nejvíce ceněných turnajích stabilizovala, byla ve čtvrtfinále Australian Open a US Open a v semifinále Roland Garros.

"Myslím si, že jsem se hodně zlepšila na grandslamech, i když si myslím, že na nich pořád nehraju svůj nejlepší tenis. Ale dostala jsem se třikrát docela daleko, takže si myslím, že se to příští rok může zlepšit," řekla aktuálně nejlepší česká tenistka novinářům na Turnaji mistryň v Singapuru, kde došla do semifinále.

Vysoko si cení úspěchu v Paříži. "Antuka mi nesedí, takže to byl asi nejcennější výsledek," poznamenala. Na ostatních grandslamech patřila mezi kandidátky na titul, ale ten jí zatím uniká. "Někteří lidé by ode mne chtěli zázraky. Ale pro mě je cenné, že jsem na grandslamech byla třikrát ve druhém týdnu," doplnila Plíšková.

Uvědomovala si však, že některé zápasy mohla zahrát jinak. Například obě neúspěšná grandslamová čtvrtfinále - v Melbourne ji rozstřílela Chorvatka Mirjana Lučičová-Baroniová, v New Yorku jí totéž provedla domácí Coco Vandewegheová.

Bývalý trenér David Kotyza, s kterým se po US Open rozešla, ji vyzýval k větší odvaze. "Vím, že v nějakých zápasech a stavech jsem zahrála víc defenzivně nebo opatrněji, než bych měla. Je těžké do toho jít proti Lučič nebo Vandeweghe. Tyhle typy holek mi nesedí, věděl o tom i David. Tohle se musí zlepšit. Má pravdu, že jsem občas mohla a měla zahrát agresivněji," uznala Plíšková.

S Kotyzou se neshodla v pohledu na svůj další tenisový vývoj. Společnou řeč se pokusí najít s novým koučem Tomášem Krupou. V hektickém závěru sezony s ním ale detaily spolupráce zatím nestihla probrat. "Já s ním skoro nemluvila. Nevím, jak on to vidí. Já samozřejmě budu mít nějaké věci, o kterých vím. Hlavně to musí být o tom, co řeknu já. Takže já doufám, že to bude fungovat dobře, uvidíme," řekla.

Krupa má jako bývalý kouč Tomáše Berdycha spíše mužský přístup k tenisu. Poslední dva roky ale strávil na ženském okruhu s Barborou Strýcovou. "Já stejně preferuju, aby mě spíš někdo vedl k tomu chlapskému tenisu. Myslím si, že to je budoucnost, takže proto jsem si ho vybrala," dodala Plíšková.