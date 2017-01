Melbourne - Jméno tenistky Karolíny Plíškové patří letos k velmi často skloňovaným ve spojení s titulem na Australian Open. O české hráčce se mluví jako o jedné z favoritek úvodního grandslamu sezony, ale ona sama si to nemyslí. Zraněný tenista Adam Pavlásek prohrál při své premiéře na Australian Open v 1. kole s domácím Andrewem Whittingtonem, až se 190. hráčem světa. Aktuální českou trojku sužují od prosince problémy se zápěstím, kvůli kterému se nyní omluvil z 1. kola Davisova poháru proti Austrálii. Omluvil se také Lukáš Rosol, který se teprve vrací na kurty po zranění achilovky.

Jméno Karolíny Plíškové patří letos k velmi často skloňovaným ve spojení s titulem na Australian Open. O české hráčce se mluví jako o jedné z favoritek úvodního grandslamu sezony, ale ona sama si to nemyslí. Na druhou stranu ale pátou hráčku světa těší, že o ní lidé v tomto smyslu mluví.

Plíšková se loni na US Open premiérově dostala do grandslamového finále a zařadila se mezi kandidátky na vavřín z turnajů velké čtyřky. "Nemyslím, si, že už jsem tady nebo na grandslamech favoritkou. Jsou tady lepší hráčky než já," řekla Plíšková novinářům po výhře v 1. kole nad Španělkou Sarou Sorribesovou 6:2 a 6:0.

Dvojnásobná vítězka Fed Cupu se často objevovala před Australian Open v tipech odborníků i veřejnosti na výhru v letošním turnaji v Melbourne. "Slyšela jsem, ale snažím se to nepouštět do hlavy. Nestarám se o to, neřeším to, protože se nechci dostávat pod tlak," řekla Plíšková a se smíchem dodala: "Je pozitivní, že si to lidé myslí, že mám šanci. A bylo by horší, kdyby o mne nikdo v tomto smyslu nemluvil."

Rodačka z Loun před loňským úspěchem na US Open neprošla na grandslamech sedmnáctkrát v řadě přes třetí kolo. Díky průlomu v New Yorku se nyní v Melbourne cítí mnohem lépe. "Stokrát. Obava, že musím přejít třetí kolo, je za mnou. Už vím, že jsem se do druhého týdne gradslamu dostala, a cítím se lépe," řekla tenistka.

Přesto byla před duelem na hlavním dvorci Roda Lavera nervózní. V útrobách stadionu si pouštěla muziku a přes snadnou výhru nehrála podle svých představ. "To nebyl tenis patřící na centrkurt," kritizovala se Plíšková. Chybovala z forhendu a do hry dala jen polovinu z prvních servisů. "Musím se celkově zlepšit," dodala.

Vstup do sezony zatím Plíškové vychází. Ovládla turnaj v Brisbane a zvládla první kolo Australian Open, pod vedením nového kouče Davida Kotyzy tak ještě neprohrála. "Prožívám pod ním vítězný start, takže je všechno pozitivní," řekla.

S Kotyzou, bývalým trenérem Petry Kvitové, si Plíšková rozumí. "Věřím, že mi pomůže a zlepší moji hru ve všech směrech. Souhlasím s tím, co mi říká, a máme stejné cíle. Především chci hrát agresivně a ničeho se nebát," řekla Plíšková.

Pavlásek a Rosol se omluvili z prvního kola Davis Cupu

Adam Pavlásek ani Lukáš Rosol nebudou k dispozici pro první kolo Davisova poháru, které čeští tenisté odehrají za necelé tři týdny v Austrálii. Oba se omluvili, protože nejsou úplně fit.

Aktuální českou trojku Pavláska sužují od prosince problémy se zápěstím a dnes prohrál při své premiéře na Australian Open v 1. kole s domácím Andrewem Whittingtonem, až se 190. hráčem světa. Rosol se teprve vrací na kurty po zranění achilovky.

"Davis Cup hrát nemohu. Už jsem volal kapitánovi a bohužel mu musel oznámit, že nebudu k dispozici. Je pro mě samozřejmě čest reprezentovat, ale pokud nejsem stoprocentně fit, moc bych nepomohl. A zdraví je priorita," řekl 86. hráč žebříčku Pavlásek v Melbourne českým novinářům.

Rosol si zatím na grandslam netroufl a rozehrával se o víkendu na halovém mistrovství republiky v Plzni, kde získal titul. "Už pár týdnů jsem se pral s otázkou, že bych to (Davis Cup) zkusil, ale sužovaly mě na konci minulé sezony zdravotní komplikace a několik zranění, takže jsem se po dohodě s lékaři a svým týmem rozhodl, že první kolo vynechám," napsal na facebooku člen vítězného daviscupového týmu v letech 2012 a 2013.

Utkání Austrálie - ČR se bude hrát na stadionu Kooyong v Melbourne od 3. do 5. února, týden po skončení Australian Open. Otázkou je, zda bude k dispozici Tomáš Berdych. V úvahu dál přicházejí Radek Štěpánek, Jiří Veselý a premiérově možná nastoupí Jan Šátral či Zdeněk Kolář.

Dvaadvacetiletý Pavlásek má problém s levým zápěstím od prosince. "Měl jsem v mládí zlomeninu kosti v zápěstí a podle snímků se začala pohybovat, není dostatečně zpevněná a dostal se tam zánět, který tam koluje," uvedl.

Ruku si musel nechat ošetřit i ve třetím setu duelu s Whittingtonem a zápas nakonec prohrál 4:6, 6:4, 2:6, 3:6. "Ovlivnilo to můj výkon. Těžko bych tu s tím někoho porazil. I tak jsem chtěl nastoupit, ale prostě to nešlo," řekl Pavlásek.