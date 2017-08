New York - Tenistka Karolína Plíšková si pochvaluje, jak se jí na betonových kurtech v New Yorku hraje dobře. Na US Open bude obhajovat z pozice jedničky loňské finále a učí se snášet stres.

V pátek Plíšková rozezněla zvony na zahájení obchodování americké burzy na Wall Street. "New York miluji, to město má obrovskou energii," řekla v rámci sobotního mediálního dne.

Zmínila oblíbené nákupy na Páté Avenue, bydlení na Manhattannu u Central Parku a že si zašla znovu do divadla na Broadway. "V pátek jsem byla na Lvím králi, líbil se mi nejvíc ze všech show, které jsem viděla," prozradila.

Především si ale pochvalovala rychlost betonových dvorců ve Flushing Meadows a míče. "Na tvrdých površích se cítím nejlépe. Všechno je v pohodě, ne úplně super, ale mám odehraných dost zápasů. Doufám, že to ukážu v zápase," řekla Plíšková, která vstoupí do turnaje v úterý proti polské soupeřce Magdě Linetteové.

V New Yorku se poprvé na grandslamu představí v roli turnajové jedničky. Coby světová jednička se musí vyrovnávat se zvýšeným tlakem. "Není pro mě snadné, že teď každý týden obhajuju spoustu bodů. Učím se s tím tlakem zacházet. Nechci si ho na sebe nakládat zbytečně moc. Mám ho už tak dost," řekla tenistka.

Legendární Billie Jean Kingová ve své éře prohlásila, že tlak je výsadou. I na to se Plíškové ptali. "Záleží na úhlu pohledu," uvedla svěřenkyně kouče Davida Kotyzy. "Záleží vždy na okolnostech. Fanoušci, novináři a hráčky pode mnou tlačí, abych se zlepšila. Zároveň se mi ale stává, že se nedokážu úplně uvolnit a užívat si zápas jako dřív. Snažím se pracovat se stresem, i když to není jednoduché."

Pětadvacetiletá Plíšková loni cestou do finále porazila Venus Williamsovou a poté i její mladší sestru a tehdejší jedničku Serenu. "Ráda bych zkušenosti využila a proměnila je ve výhodu. Snad se zase dostanu na velké kurty," přála si.

Sedm hráček může Plíškovou připravit na US Open o post světové jedničky. "Bude to hodně těžké, ale chci zůstat nahoře. Mám šanci, že to zvládnu, když budu hrát dobře," řekla Plíšková. "Turnaj je otevřený pro osm hráček, ne pro všechny. Vsadila bych na Simonu (Halepovou), i když netipuju moc dobře," smála se.

Na ruce měla nový prstýnek a prozradila, že se po Wimbledonu zasnoubila s přítelem a zároveň manažerem Michalem Hrdličkou. "Už je to měsíc a půl. Neřeknu, jak to proběhlo. To si nechám pro sebe," culila se.