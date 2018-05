Paříž - Stejně jako v lednu na Australian Open dojde i na pařížské antuce na souboj Karolíny Plíškové s Lucií Šafářové. Obě české tenistky dnes stihly na French Open vyhrát první kolo krátce před bouřkou.

Jedna z favoritek turnaje Plíšková přešla přes krajanku Barboru Krejčíkovou po vítězství 7:6, 6:4, Šafářová zdolala domácí Jessiku Ponchetovou 6:4, 6:1.

Oba zápasy se dohrávaly v drobném dešti. "Což je nepříjemné, ať už na servis nebo na tělo. Zeptala jsem se po prvním setu rozhodčí, jestli si myslí, že je kurt dobrý. Ona řekla, že jo. A byla trošku klika, že jsem to dohrála," řekla Plíšková.

Šafářová se rovněž bála, aby nebylo dobře rozjeté utkání s Francouzkou přerušeno. Proto v koncovce spěchala. "A dělala jsem zbytečné chyby," řekla. Využila nakonec až osmý mečbol. "To jich bylo tolik? Raději jsem to nepočítala," smála se.

Vypjatější zápas odehrála Plíšková. S kvalifikantkou Krejčíkovou otáčela vývoj prvního i druhého setu. V mokru se necítila dobře. "Nějak to neletělo. Ideální to nebylo, ale dostala jsem se skrz. To je hlavní," oddechla si turnajová šestka.

Krejčíková při své singlové grandslamové premiéře favoritku zaskočila, přestože místy hrála i rychleji. "Byla jsem překvapená, že jí to neletělo. Čekala jsem větší rány," divila se Krejčíková, 234. hráčka v pořadí WTA. "Snažila jsem se zkusit být na kurtu co nejdéle. To se podařilo, Karolínu jsem hodně potrápila, i když teď jsem zklamaná."

Čím dál hustší déšť Krejčíkové nepomohl. Nepříjemný byl i proto, že nosí čočky. "Věřila jsem, že to přeruší. To se nestalo a myslím si, že mě to znevýhodnilo víc. Na lajnách to klouzalo, špatně se to hrálo zpátky. To je ale tenis," řekla.

Šafářová stihla zápas ukončit o pár minut dříve než Plíšková. Jednadvacetileté Ponchetové nic nepovolila. "Hrála jsem dobře, na kurtu jsem se dobře i cítila. Na Paříž mám krásné vzpomínky, takže to člověku přidá extra energii," řekla finalistka Roland Garros z roku 2015 a dvojnásobná vítězka turnaje ve čtyřhře.

Na kurty se Šafářová vrátila po zdravotních problémech po čtvrt roce minulý týden ve Štrasburku. Byla ráda, že na první kolo dostala slabší soupeřku, 227. tenistku světa. "Říkala jsem si, že na mě byl los hodný, ale musela jsem k tomu přistoupit zodpovědně. Kdybych jí dala čas, mohla být nepříjemná," podotkla jednatřicetiletá brněnská rodačka.

Druhé kolo už příjemné nebude. S Karolínou Plíškovou má bilanci 2:6 a prohrála poslední tři zápasy včetně letošního duelu ve třetím kole Australian Open. "Většinou spolu hrajeme krváky. Tak uvidím, co přinese antuka," řekla Šafářová.

Po svých zápasech se dnes potkaly v šatně. "Karolína nevěděla, jak jsem hrála. Když jsem jí pověděla, že vyhrála, tak na to řekla: hm, dobrý," prozradila Šafářová a Plíšková dodala: "Nemůžu si vybrat, asi přitahuju všechny Češky."

Českých hráček je letos v pavouku French Open devět, větší zastoupení mají jen domácí Francouzky a Američanky. "Není proto taková rarita se s Češkou potkat. Já jsem ráda, že jsem zpět a zase hraju. Beru to trošku jinak a těším se," řekla Šafářová.

Plíšková půjde vzhledem k posledním výhrám nad Šafářovou do zápasu sebevědomě. Na druhou stranu ji nepodcení. "Před pár roky se jí tu dařilo, podmínky jí tu celkem sedí. Musím to brát, že se jdu připravit na někoho jako Serenu (Williamsovou) a Šarapovovou, pak se mi bude hrát trochu líp," uvedla Plíšková.