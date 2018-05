Paříž - Tenistky Karolína Plíšková a Petra Kvitová mají šanci navázat po 37 letech na jedinou českou vítězku French Open Hanu Mandlíkovou. Obě patří mezi favoritky nadcházejícího antukového grandslamu.

Turnaj v areálu Rolanda Garrose začne v neděli a ukončit čekání na grandslamový vavřín chce loňská finalistka z Paříže Simona Halepová z Rumunska. K adeptkám na titul patří i Ukrajinka Elina Svitolinová nebo Nizozemka Kiki Bertensová.

Turnaj mužů má jasného antukového krále v desetinásobném šampionovi Rafaelu Nadalovi. Sesadit Španěla z trůnu se pokusí především dvojice Alexander Zverev z Německa a Rakušan Dominic Thiem, který Nadala porazil v Madridu.

Osmadvacetiletá Kvitová se loni na French Open vrátila do hry po vážném zranění prstů levé ruky z přepadení a vyhrála jeden zápas. "Kruh se uzavírá," řekla.

Od té doby už má na kontě pět titulů, z toho čtyři letos, včetně dvou antukových z Prahy a Madridu. Jako jediná zatím v sezoně vyhrála třicet zápasů a v Paříži už před šesti lety došla do semifinále. "Jinak tam valné výsledky nebyly, ale můžu zahrát dobře. Ženský tenis je otevřený, každý může porazit každého. Pár holek může jít na vrchol. Já půjdu od zápasu k zápasu a nebudu řešit velká očekávání," řekla před deseti dny.

"Pařížská antuka je pro Petru nejhorší povrch, to je jasný, ale když jí to jde, je fyzicky stoprocentní a dobře se pohybuje, může taky vyhrát. Totéž platí pro Karolínu. Myslím, že na to má," uvedla při návštěvě Prahy Martina Navrátilová, dvojnásobná vítězka Roland Garros z let 1982 a 1984 pod vlajkou USA.

Karolína Plíšková letos ovládla antukový turnaj ve stuttgartské hale a přes prohru v 1. kole v Římě by mohla navázat na loňské semifinále French Open. V pavouku ale může ve 3. kole narazit na Marii Šarapovovou a poté na Serenu Williamsovou.

Šest tenistek bude na turnaji zároveň bojovat o post světové jedničky. Spolu s úřadující královnou Halepovou má největší šanci Dánka Caroline Wozniacká a dále Španělka Garbiňe Muguruzaová, Ukrajinka Elina Svitolinová, Francouzka Caroline Garciaová a jen minimální i Karolína Plíšková. "Pro mě je hlavním cílem být jedničkou, protože to by si u nás lidi považovali a věnovali tomu pozornost," řekla Svitolinová.

Levou rukou hrající Španěl Nadal letos znovu ukazuje svoji antukovou výjimečnost. Ovládl turnaje v Monte Carlu, Barceloně a Římě a jen v Madridu na něj vyzrál Thiem. Na Roland Garros má bilanci 79 výher a pouze dvě porážky.

"Poslední týdny byly dobré. Nasbíral jsem kupu sebevědomí a tady mám motivaci vždycky. Je to můj druhý domov," řekl jednatřicetiletý první hráč světa.

Český tenista naposledy zvedl Pohár mušketýrů v roce 1987 díky Ivanu Lendlovi a letos by bylo překvapením, kdyby ho někdo napodobil. Tomáš Berdych na antuce v sezoně nevyhrál zápas a Jiří Veselý ani Adam Pavlásek na titul nemají.

Dotace turnaje vzrostla na 39,197 milionu eur, tedy bezmála miliardu korun. Pro vítěze dvouher je připraveno 2,2 milionu eur (56 milionů korun).